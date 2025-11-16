Beauty 16.11.2025

Πώς να χρησιμοποιήσεις ένα highlighter για να «διορθώσεις» κάθε ατέλεια

Το μικρό μυστικό των επαγγελματιών που χαρίζει λάμψη και κομψότητα σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το highlighter θεωρείται συχνά ως το προϊόν που χαρίζει λάμψη στο μακιγιάζ, αλλά η αλήθεια είναι πως οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες. Με λίγες σωστές πινελιές, μπορεί να αναδείξει τα δυνατά σημεία του προσώπου, να φωτίσει το βλέμμα και να δημιουργήσει την αίσθηση λείας, ομοιόμορφης επιδερμίδας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εργαλείο για εντυπωσιακό contouring ή γιορτινό glow, αντίθετα μπορεί να γίνει το μυστικό σου όπλο για να «διορθώσεις» μικρές ατέλειες και να δώσεις στο πρόσωπό σου φυσική λάμψη που διαρκεί όλη μέρα.

Οι επαγγελματίες make-up artists χρησιμοποιούν το highlighter με στρατηγική, για να αναδείξουν τα δυνατά σημεία του προσώπου και να τραβήξουν το βλέμμα στα πιο όμορφα χαρακτηριστικά. Από το φωτισμό των ματιών και των ζυγωματικών έως τη μείωση των λεπτών γραμμών και των ανεπιθύμητων σκιάσεων, η σωστή εφαρμογή μπορεί να μεταμορφώσει ολόκληρο το πρόσωπο.

Φωτίζοντας το βλέμμα

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι οι μαύροι κύκλοι ή η κούραση γύρω από τα μάτια. Τοποθέτησε μια μικρή ποσότητα highlighter στην εσωτερική γωνία των ματιών και στο τόξο κάτω από τα φρύδια. Το αποτέλεσμα; Το βλέμμα φαίνεται πιο ξύπνιο και φωτεινό, ενώ οι ατέλειες μειώνονται οπτικά.

Αναδείξτε τα ζυγωματικά και τη μύτη

Μερικές πινελιές πάνω στα ζυγωματικά ή στη γέφυρα της μύτης τραβούν το βλέμμα μακριά από μικρές κοκκινίλες ή ατέλειες. Το κόλπο αυτό δημιουργεί φυσική διάσταση στο πρόσωπο, κάνοντας την επιδερμίδα να φαίνεται πιο λεία και ομοιόμορφη.

Τονίζοντας το σχήμα του προσώπου

Το highlighter μπορεί να «διορθώσει» μικρές ασυμμετρίες. Τοποθέτησέ το πάνω από τα χείλη (Cupid’s bow), στη μέση του μετώπου ή στο πηγούνι για να δημιουργήσεις συμμετρία και ισορροπία. Ακόμη και μικρές εφαρμογές στο κέντρο του προσώπου κάνουν τα χαρακτηριστικά να φαίνονται πιο ευθυγραμμισμένα και αρμονικά.

Μείωση λεπτών γραμμών

Μια διακριτική δόση highlighter σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να μειώσει την οπτική εμφάνιση λεπτών γραμμών και σκιάσεων. Οι σωστά επιλεγμένες περιοχές που φωτίζονται δίνουν την αίσθηση λείου και νεανικού δέρματος.

