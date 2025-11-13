Screen News 13.11.2025

Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!

Η Lily Collins ταξίδεψε στην Ελλάδα για ένα νέο project που έκανε την πλατεία Μερκούρη να θυμίζει κινηματογραφικό πλατό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», Lily Collins, βρέθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε εκεί στα γυρίσματα ενός νέου project.

Lily Collins
Σύμφωνα με την εκπομπή «Στούντιο 4», η πλατεία πλημμύρισε από φώτα, κάμερες και συνεργεία, ενώ τα γυρίσματα με την Lily Collins πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ολοκληρώθηκαν μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες λεπτομέρειες, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για φωτογράφηση μεγάλου γερμανικού περιοδικού μόδας.


