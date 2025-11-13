Στην Αθήνα για γυρίσματα η Lily Collins – Μετέτρεψε τα Πετράλωνα σε κινηματογραφικό σκηνικό!

Η Lily Collins ταξίδεψε στην Ελλάδα για ένα νέο project που έκανε την πλατεία Μερκούρη να θυμίζει κινηματογραφικό πλατό

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris», Lily Collins, βρέθηκε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η πλατεία Μερκούρη στα Πετράλωνα μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό, καθώς η γνωστή ηθοποιός συμμετείχε εκεί στα γυρίσματα ενός νέου project.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Στούντιο 4», η πλατεία πλημμύρισε από φώτα, κάμερες και συνεργεία, ενώ τα γυρίσματα με την Lily Collins πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ολοκληρώθηκαν μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες λεπτομέρειες, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για φωτογράφηση μεγάλου γερμανικού περιοδικού μόδας.





