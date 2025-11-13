The Devil Wears Prada 2: Η Miranda Priestly και η Andy Sachs επιστρέφουν στο πρώτο trailer της ταινίας

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του The Devil Wears Prada 2, με τη Meryl Streep και την Anne Hathaway να επιστρέφουν στο θρυλικό Runway

Η Meryl Streep και η Anne Hathaway ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο πολυαναμενόμενο sequel της εμβληματικής ταινίας The Devil Wears Prada. Το πρώτο τρέιλερ της συνέχειας, που κυκλοφόρησε από την 20th Century Studios, προαναγγέλλει την επιστροφή της αμείλικτης Miranda Priestly και της άλλοτε βοηθού της, Andy Sachs, σε ένα νέο, γεμάτο ίντριγκες και στιλ κεφάλαιο του Runway.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Meryl Streep επιστρέφει στον ρόλο της πανίσχυρης διευθύντριας μόδας Miranda Priestly, ενώ η Anne Hathaway επαναλαμβάνει τον ρόλο της Andy, της φιλόδοξης δημοσιογράφου που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δουλειά και στην προσωπική της ζωή. Το τρέιλερ δείχνει τη Miranda να μπαίνει σε έναν ανελκυστήρα στα γραφεία του Runway, λίγο πριν μπει και η Andy, μια σκηνή που υπόσχεται έντονη συναισθηματική φόρτιση και σασπένς.

Η σκηνοθεσία ανήκει ξανά στον David Frankel, ο οποίος υπέγραψε και την πρώτη ταινία του 2006. Το sequel θα ακολουθήσει τη Miranda καθώς αντιμετωπίζει την πτώση του παραδοσιακού εκδοτικού χώρου και προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η μόνη της ελπίδα βρίσκεται στην Emily (Emily Blunt), την πρώην βοηθό της που πλέον είναι επικεφαλής ενός παγκόσμιου οίκου πολυτελείας, και κατέχει τη διαφημιστική δύναμη που η Runway χρειάζεται απεγνωσμένα.

Μαζί με τη τις ηθοποιούς, επιστρέφουν οι Emily Blunt και Stanley Tucci, ενώ στο καστ προστίθενται ο Kenneth Branagh (ως νέος σύζυγος της Miranda), η Lucy Liu, ο Justin Theroux, ο B.J. Novak και η Pauline Chalamet. Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα βρίσκονται επίσης οι αστέρες του Broadway Helen J. Shen και Conrad Ricamora, ενώ σε μικρούς ρόλους επιστρέφουν η Tracie Thoms και ο Tibor Feldman από την αρχική ταινία.

Σύμφωνα με τη Variety, το The Devil Wears Prada 2 εστιάζει στις συγκρούσεις ισχύος και επιρροής ανάμεσα στη Miranda και την Emily, σε ένα περιβάλλον όπου τα περιοδικά προσπαθούν να επιβιώσουν απέναντι στις ψηφιακές αυτοκρατορίες των luxury brands.

Η αρχική ταινία του 2006, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία με εισπράξεις άνω των 326 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και χάρισε στη Meryl Streep μία ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η The Devil Wears Prada έχει έκτοτε μετατραπεί σε πολιτιστικό φαινόμενο, ενώ ενέπνευσε και musical του West End.

Η ίδια η Anna Wintour, η οποία φημολογείται ότι αποτέλεσε την έμπνευση για τη Miranda Priestly, σχολίασε πρόσφατα την ερμηνεία της Streep: «Ήταν γεμάτη χιούμορ και ευφυΐα. Είχε τη Meryl Streep, την Emily Blunt, ήταν όλοι εξαιρετικοί. Νομίζω πως τελικά ήταν μια δίκαιη απεικόνιση».

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε Νέα Υόρκη, Μιλάνο και Παρίσι, προσελκύοντας φωτογράφους και θαυμαστές σε κάθε στάση.

Για την Anne Hathaway, το 2026 αναμένεται να είναι μια χρονιά-σταθμός, αφού εκτός από το The Devil Wears Prada 2, πρωταγωνιστεί και στο Mother Mary του David Lowery δίπλα στη Michaela Coel, καθώς και στο Verity, τη μεταφορά του best seller της Colleen Hoover, με συμπρωταγωνίστρια τη Dakota Johnson.

Το The Devil Wears Prada 2 θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1η Μαΐου 2026, σε μια σεζόν γεμάτη sequels, ανάμεσα στα Toy Story 5, Minions 3, Spider-Man: Brand New Day και Scary Movie 6.

