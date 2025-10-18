MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 18.10.2025

Δεν κρατιούνται με τίποτα! Αυτά είναι τα 3 πιο άπιστα ζώδια

απιστία ζώδιο
Κάνουν το φλερτ... τρόπο ζωής και τη σταθερότητα να μοιάζει φυλακή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αλήθεια είναι πως η απιστία δεν έχει πάντα ζώδιο. Έχει συγκυρίες, ανθρώπους, επιλογές και… αδυναμίες. Κάποιοι όμως φαίνεται να έχουν μια ιδιαίτερη κλίση στο να μην μπορούν να μείνουν πιστοί σε έναν άνθρωπο για πολύ καιρό. Είτε γιατί βαριούνται εύκολα, είτε γιατί λατρεύουν το φλερτ, είτε γιατί απλώς τους ελκύει το απαγορευμένο, αυτά τα 3 ζώδια έχουν κερδίσει με το σπαθί τους τη φήμη των πιο… επικίνδυνων παικτών στις σχέσεις.

Δες παρακάτω ποια είναι και πρόσεχε την καρδιά σου!

Ραντεβού με Ζυγό; Πες αυτές τις 5 φράσεις και θα σε ερωτευτεί στο λεπτό
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ο χειμώνας φέρνει αποφάσεις: Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σχέση, δουλειά ή πόλη

Δίδυμος – «Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος εαυτός μου»

Ο Δίδυμος είναι γοητευτικός, επικοινωνιακός, έξυπνος και με μια ανεξάντλητη περιέργεια για τους ανθρώπους. Το φλερτ γι’ αυτόν είναι σαν την αναπνοή: δεν μπορεί να το σταματήσει, ακόμα κι όταν είναι σε σχέση. Δεν το κάνει απαραίτητα από κακία ή αδιαφορία, αλλά γιατί βαριέται εύκολα. Θέλει συνεχώς νέα ερεθίσματα, νέες γνωριμίες, νέα παιχνίδια. Αν η σχέση του γίνει προβλέψιμη, θα ψάξει αλλού για να ανανεωθεί. Κι αυτό το «αλλού» είναι που συνήθως γίνεται το πρόβλημα…

Αυτά είναι τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια στον έρωτα
Pinterest.com

Τοξότης – «Δεν ήξερα ότι ήμασταν αποκλειστικοί…»

Ο Τοξότης δεν είναι απλώς άπιστος, είναι και χαριτωμένα ανεύθυνος. Λατρεύει την ελευθερία του και όταν νιώσει περιορισμό, ψάχνει την έξοδο κινδύνου. Είναι περιπετειώδης, παρορμητικός και κυρίως… δεν τα πάει καλά με τη μονοτονία. Θέλει να ζει έντονα και να δοκιμάζει συνεχώς καινούρια πράγματα ακόμα και στα ερωτικά. Το θέμα δεν είναι ότι δεν αγαπά, αλλά ότι συχνά δεν καταλαβαίνει τα όρια. Αν είσαι με Τοξότη, φρόντισε να του κρατάς συνεχώς το ενδιαφέρον ζωντανό. Αλλιώς, μπορεί να το αναζητήσει αλλού χωρίς πολλή σκέψη.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

Ιχθύες – «Δεν ήθελα να πληγώσω κανέναν…» (ενώ έχει ήδη πληγώσει δύο)

Ναι, το ξέρουμε: δεν το περιμένεις από έναν γλυκό Ιχθύ. Κι όμως, πίσω από το αθώο βλέμμα και την καλλιτεχνική ψυχή, κρύβεται ένας από τους πιο «ύπουλους» απιστούντες του ζωδιακού. Ο Ιχθύς δύσκολα βάζει όρια, παρασύρεται από το συναίσθημα, ζει στιγμές σαν να είναι ταινία. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβει (ή έτσι λέει τουλάχιστον), βρίσκεται μπλεγμένος σε κάτι… παράλληλο. Δεν είναι ψυχρός, απλώς αδύναμος στο να πει όχι. Και μερικές φορές, λέει «ναι» σε περισσότερους από έναν ταυτόχρονα.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

Δεν υπάρχει ζώδιο που να εγγυάται απιστία αλλά κάποια δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση. Αν λοιπόν η καρδιά σου έχει ήδη επενδύσει σε Δίδυμο, Τοξότη ή Ιχθύ, δες το σαν μια υπενθύμιση: κράτα το ενδιαφέρον ψηλά, την επικοινωνία ανοιχτή, και τη διαίσθησή σου… alert.

Και αν σε κεράσουν κέρατο; Ε, τουλάχιστον το είδες να έρχεται από τα άστρα!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com 

Διάβασε επίσης: Partners in crime: Αυτά είναι τα ζώδια που όταν βγουν μαζί γίνονται το απόλυτο iconic duo

απιστία ζώδια σχέσεις
