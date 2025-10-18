MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Social Trends 18.10.2025

Κανόνας 3×3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok

Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Ο νέος τρόπος να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς υπερβολές ή εξαντλητικές δίαιτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα social media γεμίζουν καθημερινά με καινούργιες προτάσεις για υγεία και ευεξία, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι ποια αξίζουν πραγματικά την προσοχή σου. Και ας είμαστε ειλικρινείς: όταν τρέχεις με δουλειά, οικογένεια και υποχρεώσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμόσεις κάθε wellness tip που σου εμφανίζεται στο TikTok.

Μέσα σε όλες αυτές τις τάσεις, όπως το «75 Hard» ή οι viral δίαιτες, έχει ξεχωρίσει πρόσφατα μια πιο απλή ρουτίνα, που ονομάζεται κανόνας 3×3.

Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Ξυπνάς με άγχος κάθε μέρα; Το doomscrolling είναι ο ένοχος

Ας δούμε τι περιλαμβάνει και αν μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

Τι είναι ο κανόνας 3×3;

Η ιδέα ξεκίνησε από την TikTok creator fit.abbie, η οποία προτείνει να κάνεις τρεις βασικές ενέργειες μέχρι το μεσημέρι:

  • Περπάτημα 3.000 βημάτων
  • Κατανάλωση του 1/3 της ημερήσιας ποσότητας νερού
  • Πρόσληψη 30 γραμμαρίων πρωτεΐνης
Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Pinterest.com

Απλό στην προσέγγιση, το 3×3 βασίζεται σε μικρές αλλά ουσιαστικές συνήθειες, ιδανικές για όσους θέλουν να ξεκινήσουν πιο συνειδητά τη μέρα τους.

Είναι όντως ωφέλιμο;

Η Maria Laura Haddad-Garcia, διαιτολόγος και ειδικός σε θέματα διατροφής, επισημαίνει πως ο κανόνας 3×3 έχει και θετικά και αρνητικά:

«Είναι σίγουρα καλό να ενυδατώνεσαι, να κινείσαι και να τρως επαρκή πρωτεΐνη. Όμως, δεν ταιριάζουν όλα σε όλους και η ώρα που κάνεις κάτι δεν είναι τόσο σημαντική όσο το ότι το κάνεις γενικά.»

Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Pinterest.com

Πράγματι, το να ενσωματώνεις υγιεινές συνήθειες στο πρωινό σου πρόγραμμα μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις δυναμικά. Όμως, δεν χρειάζεται να σε αγχώνει αν δεν τα καταφέρνεις όλα πριν τις 12.

Γιατί λειτουργεί το 3×3

  • Βήματα: Το περπάτημα είναι μια από τις πιο απλές μορφές άσκησης με αποδεδειγμένα οφέλη. Ακόμα και 2.000-4.000 επιπλέον βήματα την ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση. Το να πετύχεις 3.000 βήματα το πρωί μπορεί να σου δώσει ένα αίσθημα επιτυχίας από νωρίς.
  • Νερό: Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τον εγκέφαλο, την καρδιά, το δέρμα και τα νεφρά. Πίνοντας το 1/3 της ημερήσιας ποσότητας νερού το πρωί, βοηθάς το σώμα σου να «ξυπνήσει» μετά τις ώρες του ύπνου.
  • Πρωτεΐνη: Αν και συχνά παρεξηγημένη, η πρωτεΐνη είναι βασική για το μυϊκό σύστημα, το ανοσοποιητικό, τον μεταβολισμό και τη γενική υγεία. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη βοηθά και στον έλεγχο της όρεξης.
Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Pinterest.com

Ο κανόνας 3×3 δεν είναι μαγική συνταγή αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως απλό και πρακτικό σημείο εκκίνησης για πιο υγιεινές συνήθειες.

Αν το να κάνεις 3 πράγματα το πρωί σε βοηθά να νιώσεις πιο παραγωγική και γεμάτη ενέργεια, τότε αξίζει να το δοκιμάσεις. Αν όχι, δεν πειράζει, το σημαντικό είναι να βρίσκεις έναν ρυθμό που σου ταιριάζει. Το περπάτημα, το νερό και η σωστή διατροφή δεν χρειάζονται χρονόμετρο για να σε ωφελήσουν. Χρειάζονται μόνο συνέπεια.

Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτό το TikTok trend σε καλεί να πιείς έναν καφέ με το νεότερό σου εαυτό

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gen Z TikTok trend κανόνας 3x3 ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν κρατιούνται με τίποτα! Αυτά είναι τα 3 πιο άπιστα ζώδια

Δεν κρατιούνται με τίποτα! Αυτά είναι τα 3 πιο άπιστα ζώδια

18.10.2025

Δες επίσης

Αλλάζουν όλα στο Gmail: Η νέα λειτουργία ΑΙ που φέρνει αντιδράσεις
Social & Tech

Αλλάζουν όλα στο Gmail: Η νέα λειτουργία ΑΙ που φέρνει αντιδράσεις

09.10.2025
Gen Z και Love Bombing: Όταν η αγάπη γίνεται χειριστικό εργαλείο
Social & Tech

Gen Z και Love Bombing: Όταν η αγάπη γίνεται χειριστικό εργαλείο

07.10.2025
Έρχονται τα Oscars του Instagram – Rings στους κορυφαίους creators
Social & Tech

Έρχονται τα Oscars του Instagram – Rings στους κορυφαίους creators

07.10.2025
Monkey-Barring: Το τοξικό dating trend της Gen Z
Social & Tech

Monkey-Barring: Το τοξικό dating trend της Gen Z

06.10.2025
To TikTok λανσάρει το Crescendo και δίνει νέα πνοή στην κλασική μουσική
Social & Tech

To TikTok λανσάρει το Crescendo και δίνει νέα πνοή στην κλασική μουσική

05.10.2025
Plant Parenting: Γιατί η Gen Z μεγαλώνει φυτά σαν να είναι παιδιά της
Social & Tech

Plant Parenting: Γιατί η Gen Z μεγαλώνει φυτά σαν να είναι παιδιά της

03.10.2025
Ξυπνάς με άγχος κάθε μέρα; Το doomscrolling είναι ο ένοχος
Social & Tech

Ξυπνάς με άγχος κάθε μέρα; Το doomscrolling είναι ο ένοχος

03.10.2025
Η απεργία στο cloud: Zoom πορείες, Telegram συντονισμοί, TikTok συνθήματα
Social & Tech

Η απεργία στο cloud: Zoom πορείες, Telegram συντονισμοί, TikTok συνθήματα

01.10.2025
Γιατί τα dumbphones είναι το νέο trend κατά του smartphone-εθισμού
Social & Tech

Γιατί τα dumbphones είναι το νέο trend κατά του smartphone-εθισμού

01.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

Οι μεγάλες εξαγορές στα ΜΜΕ– Σάρωσε η United Group με Wind, Nova και Alpha

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

ΑΙΧΜΕΣ: Πληθαίνουν οι απλήρωτοι στα media

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Συμμαχία Mega με Nova -Το ποδόσφαιρο έφερε πιο κοντά τους Β. Μαρινάκη – Ν. Σόλακ και Γ. Βαρδινογιάννη

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Προαλείφεται για το Νεοκλασικό ο Παπασταύρου

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Με… δελτίο θα τρώμε σε λίγο το κρέας

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;

Νεόδμητο ή παλιό ακίνητο για κύρια κατοικία;