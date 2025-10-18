Κανόνας 3x3: Το wellness trend που κάνει θραύση στο TikTok

Ο νέος τρόπος να φροντίσεις το σώμα σου χωρίς υπερβολές ή εξαντλητικές δίαιτες

Τα social media γεμίζουν καθημερινά με καινούργιες προτάσεις για υγεία και ευεξία, κάνοντάς σε να αναρωτιέσαι ποια αξίζουν πραγματικά την προσοχή σου. Και ας είμαστε ειλικρινείς: όταν τρέχεις με δουλειά, οικογένεια και υποχρεώσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμόσεις κάθε wellness tip που σου εμφανίζεται στο TikTok.

Μέσα σε όλες αυτές τις τάσεις, όπως το «75 Hard» ή οι viral δίαιτες, έχει ξεχωρίσει πρόσφατα μια πιο απλή ρουτίνα, που ονομάζεται κανόνας 3×3.

Ας δούμε τι περιλαμβάνει και αν μπορεί όντως να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου.

Τι είναι ο κανόνας 3×3;

Η ιδέα ξεκίνησε από την TikTok creator fit.abbie, η οποία προτείνει να κάνεις τρεις βασικές ενέργειες μέχρι το μεσημέρι:

Περπάτημα 3.000 βημάτων

Κατανάλωση του 1/3 της ημερήσιας ποσότητας νερού

Πρόσληψη 30 γραμμαρίων πρωτεΐνης

Απλό στην προσέγγιση, το 3×3 βασίζεται σε μικρές αλλά ουσιαστικές συνήθειες, ιδανικές για όσους θέλουν να ξεκινήσουν πιο συνειδητά τη μέρα τους.

Είναι όντως ωφέλιμο;

Η Maria Laura Haddad-Garcia, διαιτολόγος και ειδικός σε θέματα διατροφής, επισημαίνει πως ο κανόνας 3×3 έχει και θετικά και αρνητικά:

«Είναι σίγουρα καλό να ενυδατώνεσαι, να κινείσαι και να τρως επαρκή πρωτεΐνη. Όμως, δεν ταιριάζουν όλα σε όλους και η ώρα που κάνεις κάτι δεν είναι τόσο σημαντική όσο το ότι το κάνεις γενικά.»

Πράγματι, το να ενσωματώνεις υγιεινές συνήθειες στο πρωινό σου πρόγραμμα μπορεί να σε βοηθήσει να ξεκινήσεις δυναμικά. Όμως, δεν χρειάζεται να σε αγχώνει αν δεν τα καταφέρνεις όλα πριν τις 12.

Γιατί λειτουργεί το 3×3

Βήματα : Το περπάτημα είναι μια από τις πιο απλές μορφές άσκησης με αποδεδειγμένα οφέλη. Ακόμα και 2.000-4.000 επιπλέον βήματα την ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση. Το να πετύχεις 3.000 βήματα το πρωί μπορεί να σου δώσει ένα αίσθημα επιτυχίας από νωρίς.

: Το περπάτημα είναι μια από τις πιο απλές μορφές άσκησης με αποδεδειγμένα οφέλη. Ακόμα και 2.000-4.000 επιπλέον βήματα την ημέρα μπορούν να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση. Το να πετύχεις 3.000 βήματα το πρωί μπορεί να σου δώσει ένα αίσθημα επιτυχίας από νωρίς. Νερό : Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη για τον εγκέφαλο, την καρδιά, το δέρμα και τα νεφρά. Πίνοντας το 1/3 της ημερήσιας ποσότητας νερού το πρωί, βοηθάς το σώμα σου να «ξυπνήσει» μετά τις ώρες του ύπνου.

Πρωτεΐνη : Αν και συχνά παρεξηγημένη, η πρωτεΐνη είναι βασική για το μυϊκό σύστημα, το ανοσοποιητικό, τον μεταβολισμό και τη γενική υγεία. Ένα πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη βοηθά και στον έλεγχο της όρεξης.

Ο κανόνας 3×3 δεν είναι μαγική συνταγή αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως απλό και πρακτικό σημείο εκκίνησης για πιο υγιεινές συνήθειες.

Αν το να κάνεις 3 πράγματα το πρωί σε βοηθά να νιώσεις πιο παραγωγική και γεμάτη ενέργεια, τότε αξίζει να το δοκιμάσεις. Αν όχι, δεν πειράζει, το σημαντικό είναι να βρίσκεις έναν ρυθμό που σου ταιριάζει. Το περπάτημα, το νερό και η σωστή διατροφή δεν χρειάζονται χρονόμετρο για να σε ωφελήσουν. Χρειάζονται μόνο συνέπεια.

