4 trends στα φορέματα με άρωμα 70s και mermaid vibes για τα beach parties

Από τη μαγεία του τιρκουάζ μέχρι την επιστροφή των 70s prints, αυτά είναι τα 4 στιλ φορεμάτων που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον

Με μια ματιά Η τάση "mermaid core" επηρεάζει τα βραδινά φορέματα με λαμπερά υφάσματα και χρώματα της θάλασσας.

Επιστρέφουν τα 70s με ψυχεδελικά μοτίβα και αέρινες σιλουέτες για vintage πολυτέλεια.

Το τιρκουάζ κυριαρχεί, ενώ τα φορέματα με παγιέτες αποκτούν ποπ διάθεση σε καλοκαιρινούς τόνους.

Τα slip dresses και τα crochet φορέματα παραμένουν chic και boho-chic επιλογές για τις ζεστές νύχτες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το καλοκαίρι των beach parties και των ατελείωτων νυχτών μόλις άρχισε, φέρνοντας μαζί του μια εντελώς νέα αισθητική στη μόδα των διακοπών. Φέτος, η διάθεση γύρω από τα βραδινά φορέματα επηρεάζεται έντονα από τη μαγευτική mermaid core τάση, δίνοντας έμφαση σε λαμπερά υφάσματα, παιχνιδιάρικες υφές και χρώματα που θυμίζουν τα βαθιά νερά της Μεσογείου κάτω από τον ήλιο.

Από τις πασαρέλες κορυφαίων οίκων μέχρι τα πιο ενημερωμένα resortwear brands, η παλέτα γεμίζει με ζωηρές αποχρώσεις, με το τιρκουάζ να κλέβει την παράσταση. Παράλληλα, η επιστροφή των 70s φέρνει στο προσκήνιο ψυχεδελικά μοτίβα και αέριες σιλουέτες που αποπνέουν μια αβίαστη, vintage πολυτέλεια ιδανική για τα βραδινά σου πάρτι στην αμμουδιά.

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1. Το τιρκουάζ φόρεμα

Είτε επιλέξεις μια μίνι είτε μια μάξι εκδοχή, το τιρκουάζ γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν. Δοκίμασε draped σχέδια, ιριδίζουσες υφές ή φορέματα εμπνευσμένα από εσώρουχα που αγκαλιάζουν το σώμα και μαγνητίζουν τα βλέμματα σε κάθε σου έξοδο.

Toi & Moi

2. Το φόρεμα με παγιέτες

Ξέχνα τα κλασικά χρυσά και ασημί των Χριστουγέννων, οι παγιέτες αυτό το καλοκαίρι αποκτούν μια εντελώς φρέσκια, ποπ διάθεση. Σε αποχρώσεις του πάγου, του baby pink και φυσικά του τιρκουάζ, τα λαμπερά αυτά κομμάτια συνδυάζονται με υδάτινα μοτίβα και έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τον αυστηρό μινιμαλισμό.

Athina Mykonos

3. Το slip dress

Η τάση του lingerie dress παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως η πιο chic επιλογή για τις ζεστές νύχτες. Φόρεσε το σατινέ σου φόρεμα με διακριτικές λεπτομέρειες από δαντέλα και νιώσε απόλυτα θηλυκή και κομψή.

4. Το crochet φόρεμα

Με αέρα εμπνευσμένο από το διαχρονικό στιλ της Jane Birkin, το πλεκτό crochet φόρεμα αποδεικνύει ότι το boho-chic ύφος παραμένει ζωντανό. Πρόκειται για την πιο ανάλαφρη και ταυτόχρονα στιλάτη επιλογή για εσένα που θες να συνδυάσεις την άνεση με την υψηλή αισθητική μέχρι το ξημέρωμα.

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