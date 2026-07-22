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Fashion 22.07.2026

Hailey Bieber: Το outfit με το slip dress που θα θες να αντιγράψεις σήμερα κιόλας!

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Το διάσημο μοντέλο αποδεικνύει πως η αβίαστη κομψότητα και το lingerie dressing ταιριάζουν σε κάθε περίσταση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber επέλεξε ένα σατέν mini slip dress σε μπορντό απόχρωση για δημόσια εμφάνισή της.
  • Το φόρεμα διέθετε floral jacquard μοτίβο και μαύρη δαντέλα στο ντεκολτέ και το τελείωμα.
  • Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με μινιμαλιστικά αξεσουάρ, όπως μαύρα πέδιλα και clutch.
  • Η Hailey Bieber απέδειξε ότι η κομψότητα δεν απαιτεί υπερβολές, αλλά σωστή αίσθηση των αναλογιών.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber καταφέρνει σταθερά να μετατρέπει ακόμα και την πιο απλή παρουσία στις κερκίδες σε κορυφαίο fashion moment, αποδεικνύοντας πως το προσωπικό στιλ δεν περιορίζεται ποτέ από το εκάστοτε σκηνικό. Σε πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της, το top model επιβεβαίωσε περίτρανα πως η αβίαστη κομψότητα δεν απαιτεί περίπλοκα styling tricks ή κραυγαλέες υπερβολές, αλλά σωστή αίσθηση των αναλογιών. Επιλέγοντας ένα σύνολο που συνδύασε ιδανικά τη χαλαρή και ανεπιτήδευτη διάθεση με τη haute couture αισθητική, κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των media και να χαρίσει άφθονα outfits inspiration σε εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως που την ακολουθούν πιστά σε κάθε της βήμα.

hailey_bieber_jerseay
https://www.instagram.com/haileybieber/

Στο επίκεντρο αυτού του πολυσυζητημένου look βρέθηκε η αξεπέραστη τάση του lingerie dressing, την οποία η ίδια επαναπροσδιορίζει σταθερά με τον πιο σύγχρονο, τολμηρό αλλά και απόλυτα κομψό τρόπο. Μέσα από προσεκτικά μελετημένες επιλογές σε πολυτελείς υφές και βαθιές, ατμοσφαιρικές αποχρώσεις, παρέδωσε ακόμα ένα masterclass μόδας που κέρδισε τις εντυπώσεις και απέδειξε γιατί θεωρείται δικαίως μία από τις κορυφαίες trendsetters της γενιάς της, ικανή να μετατρέπει κάθε της έξοδο σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη γυναικεία γκαρνταρόμπα.

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Το look που αποθέωσε το burgundy και το lingerie trend

Στο επίκεντρο της εμφάνισής της βρέθηκε ένα σατέν mini slip dress σε βαθιά μπορντό απόχρωση, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο δυνατές χρωματικές επιλογές της σεζόν. Το φόρεμα διέθετε διακριτικό floral jacquard μοτίβο, ενώ η μαύρη δαντέλα στο ντεκολτέ και στο τελείωμα πρόσθεσε την απαραίτητη ρομαντική και αισθησιακή πινελιά. Η μεταξένια υφή του χάρισε πλούσια αίσθηση πολυτέλειας, κρατώντας παράλληλα απόλυτη ισορροπία χωρίς περιττές υπερβολές.

Πιστή στη φιλοσοφία του «less is more» που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις της, η Hailey ολοκλήρωσε το outfit με προσεγμένα, μινιμαλιστικά αξεσουάρ: μαύρα πέδιλα με λεπτά λουράκια, ένα κομψό μαύρο clutch και τα χαρακτηριστικά skinny sunglasses που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της. Το look ολοκληρώθηκε με ίσια, αψεγάδιαστα μαλλιά με χωρίστρα στη μέση και το αγαπημένο της natural glowing μακιγιάζ, αφήνοντας το statement φόρεμα να πρωταγωνιστήσει.

Η σύγχρονη κομψότητα σε κάθε περίσταση

Με αυτή την εμφάνιση, η trendsetter απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν χρειάζονται κραυγαλέες υπερβολές για να δημιουργηθεί ένα look που συζητιέται όσο τίποτα. Παίζοντας με τις σωστές αναλογίες, τις κορυφαίες αποχρώσεις και τις διαχρονικές γραμμές, μας υπενθύμισε γιατί παραμένει μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της μόδας σήμερα.

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Fashion Hailey Bieber
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