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Life 21.07.2026

Έχεις μόνο 2 βαράκια; Αυτό το workout γυμνάζει όλο το σώμα

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Γράμμωση στο σπίτι χωρίς πολύπλοκα όργανα με 5 εύκολες ασκήσεις με αλτήρες, που γυμνάζουν όλο το σώμα, από γλουτούς μέχρι χέρια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Αποτελεσματική προπόνηση όλου του σώματος με μόνο δύο βαράκια στο σπίτι.
  • Συνδυάζει δύναμη και cardio, ιδανικό για απώλεια λίπους και τόνωση.
  • Περιλαμβάνει ασκήσεις όπως καθίσματα, κωπηλατική, deadlift και σανίδα.
  • Απαιτεί συνδυασμό διατροφής και άσκησης για βέλτιστα αποτελέσματα.
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Νιώθεις ότι για να γραμμώσεις το σώμα σου χρειάζεσαι ακριβό γυμναστήριο και δεκάδες όργανα; Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις μια πολύ αποτελεσματική προπόνηση ακόμα και με μόνο δύο βαράκια. Το μυστικό βρίσκεται στις σωστές πολυαρθρικές ασκήσεις που ενεργοποιούν ταυτόχρονα πόδια, γλουτούς, πλάτη, ώμους και κορμό. Αν ο στόχος σου είναι απώλεια λίπους και τόνωση, αυτό το workout είναι ιδανικό για να το κάνεις στο σπίτι.

Γυναίκα εκτελεί άσκηση προβολής σε εξωτερικό χώρο, αποδεικνύοντας το fitness trend του outdoor training.
Πηγή: Unsplash

Η συγκεκριμένη προπόνηση συνδυάζει δύναμη και cardio στοιχείο, ώστε να ανεβάζει τους παλμούς και να δουλεύει όλο το σώμα σε κάθε γύρο. Χρειάζεσαι μόνο λίγο χώρο στο σαλόνι ή στο δωμάτιό σου και δύο αλτήρες που να μπορείς να ελέγχεις σωστά στις επαναλήψεις. Κάνε 4-5 γύρους συνολικά, με 45-60 δευτερόλεπτα ξεκούραση ανάμεσα στους γύρους. Είναι ένα workout που μπορείς να αποθηκεύσεις και να επαναλαμβάνεις 3-4 φορές την εβδομάδα.

Fitness: Το απόλυτο summer body hack που χρειάζεσαι πριν τις διακοπές

Πριν ξεκινήσεις, θυμήσου κάτι σημαντικό: η προπόνηση βοηθά να χτίσεις δύναμη και να γραμμώσεις, αλλά αν θέλεις πραγματική απώλεια λίπους, χρειάζεται και θερμιδικό έλλειμμα στη διατροφή σου. Ο συνδυασμός σωστής διατροφής και σταθερής προπόνησης είναι αυτός που φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να φύγεις από το σπίτι για να ξεκινήσεις.

1. Καθίσματα με ώθηση πάνω από το κεφάλι (Squat to Press)

Δύο γυναίκες εκτελούν ασκήσεις bodyweight σε γυμναστήριο, εστιάζοντας στην προπόνηση ποδιών και κορμού.
Pexels.com

3 σετ x 15 επαναλήψεις

2. Καθίσματα με μπροστινή άρση (Squat + Front Raise)

Μια γυναίκα εκτελεί άσκηση με αλτήρα, αποκαλύπτοντας fitness μυστικά που δεν γνωρίζεις.
pexels.com

3 σετ x 15 επαναλήψεις

3. Κωπηλατική με αλτήρες (Bent Over Row)

Γυναίκα που κάνει γυμναστική για κάψιμο θερμίδων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
unsplash.com

3 σετ x 15 επαναλήψεις

4. Deadlift με αλτήρες

3 σετ x 15 επαναλήψεις

5. Σανίδα με εναλλαγή βαρακιών (Plank Drag)

Γυναίκα που κάνει πρωινή γυμναστική για ευεξία και καλή φυσική κατάσταση.
unsplash.com

3 σετ x 12-15 επαναλήψεις ανά πλευρά

Πώς να το κάνεις σωστά

  • Κάνε τις 5 ασκήσεις συνεχόμενα.

  • Ξεκουράσου 45-60 δευτερόλεπτα.

  • Επανάλαβε για 4-5 γύρους.

  • Διάλεξε βάρος που σε δυσκολεύει στις τελευταίες επαναλήψεις χωρίς να χαλάει η τεχνική.

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    Pinterest.com

Αυτό το workout είναι ιδανικό για όσους θέλουν να χάσουν λίπος, να σφίξουν γλουτούς και πόδια, να δυναμώσουν την πλάτη και να ενεργοποιήσουν τον κορμό χωρίς περίπλοκο εξοπλισμό. Δύο βαράκια, 20-30 λεπτά και συνέπεια είναι αρκετά για να ξεκινήσεις να χτίζεις ένα πιο δυνατό και γραμμωμένο σώμα από το σπίτι σου.

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fitness full body ασκήσεις
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