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Beauty 25.07.2026

Το μπλε μανικιούρ της Hailey Bieber είναι ο λόγος για να τηλεφωνήσεις στη manicurist σου

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Η Hailey Bieber υιοθετεί την απόλυτη καλοκαιρινή απόχρωση στα νύχια της, κάνοντας το μπλε μανικιούρ το πιο hot beauty trend
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Hailey Bieber υιοθέτησε ένα εντυπωσιακό μπλε μανικιούρ που έγινε viral.
  • Το μπλε χρώμα θεωρείται η απόλυτη καλοκαιρινή τάση, ιδανικό για το μαύρισμα.
  • Το μήκος και το αμυγδαλωτό σχήμα των νυχιών προσφέρουν κομψότητα και πρακτικότητα.
  • Η επιλογή αυτή ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, προσθέτοντας μια παιχνιδιάρικη πινελιά.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber έκανε ξανά τη μόδα να παραμιλά, αυτή τη φορά επιλέχνοντας μια εντυπωσιακή μπλε απόχρωση στα νύχια της που έγινε αμέσως viral. Παρόλο που η διάσημη επιχειρημίας και influencer απέφυγε να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την εμφάνισή της, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να στηρίζει τον σύζυγό της, Justin Bieber, σε μια μεγάλη μουσική εμφάνιση, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα το νέο της beauty look. Η διακριτική αλλά γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία της κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι πιο απλές στυλιστικές επιλογές της μπορούν να μετατραπούν στο απόλυτο θέμα συζήτησης στα social media.

baby_bgraids_hailey_bieber
https://www.instagram.com/haileybieber/

Το εν λόγω μανικιούρ πυροδότησε αμέσως συζητήσεις και εικασσίες για το αν επρόκειτο για κάποιο κρυφό μήνυμα ή στήριξη σε κάποια ομάδα, όμως το τελικό συμπέρασμα είναι πολύ πιο απλό: πρόκειται για την απόλυτη καλοκαιρινή τάση που θα βλέπεις παντού στους δρόμους και τις παραλίες. Με το ιδανικό μήκος και σχήμα, το συγκεκριμένο στιλ συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την απόλυτη πρακτικότητα, κλέβοντας τις εντυπώσεις και καθιερώνοντας μια φρέσκια απόχρωση που έρχεται να ανατρέψει τα κλασικά δεδομένα της σεζόν.

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Το χρώμα που απογειώνει το μαύρισμα

Αυτός ο ζωντανός τόνος του μπλε ταιριάζει γάντια με το καλοκαιρινό μαύρισμα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή και αναζωογονητική αντίθεση που θυμίζει αμέσως εξωτικούς προορισμούς, καταγάλανα νερά και ανέμελες μέρες δίπλα στο κύμα. Είναι η τέλεια επιλογή για εσένα που θέλεις να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα παστέλ ή τα κλασικά κόκκινα, δίνοντας στα άκρα σου μια παιχνιδιάρικη αλλά ταυτόχρονα πολυτελή πινελιά.

Το ιδανικό μήκος και σχήμα

Τα νύχια διαθέτουν το τέλειο μήκος, ούτε υπερβολικά μακριά ώστε να σε δυσκολεύουν, ούτε όμως και πολύ κοντά, που κολακεύει και επιμηκύνει φυσικά τα δάχτυλα. Παράλληλα, το αμυγδαλωτό σχήμα αποτελεί την πιο έξυπνη και ασφαλή επιλογή, καθώς απομακρύνει τις γωνίες και προστατεύει αποτελεσματικά από τα ενοχλητικά σπάσματα, εξασφαλίζοντας αντοχή, άνεση και αψεγάδιαστη κομψότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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