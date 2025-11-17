Celeb News 17.11.2025

Ευθύμης Ζησάκης: Έκανε ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της

Ευθύμης Ζησάκης
Μια ανάρτηση γεμάτη ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα για τη Χρύσα Παπαλελούδη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα ήταν η χθεσινή για τον Ευθύμη Ζησάκη, καθώς η σύζυγός του, Χρύσα Παπαλελούδη, είχε τα γενέθλιά της. Ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε σε μια προσωπική ευχή, αλλά θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του μέσα από το Instagram.

Με αφορμή τη μέρα, μοιράστηκε μια συγκινητική φωτογραφία από τη στιγμή που η Χρύσα έφερε στον κόσμο τον γιο τους, μια στιγμή που, όπως έχει παραδεχτεί, άλλαξε τα πάντα στη ζωή τους.

Ευθύμης Ζησάκης
https://www.instagram.com/efthimis__zisakis/

Στο τρυφερό μήνυμά του, ο Ευθύμης περιγράφει τη δύναμη που είδε στη σύζυγό του κατά τον πρώτο τους χρόνο ως γονείς: τις ατελείωτες άγρυπνες νύχτες, τους δύσκολους θηλασμούς, τις στιγμές άγχους και κόπωσης που δεν έγιναν ποτέ γνωστές. Παρόλα αυτά, εκείνη στάθηκε βράχος, όπως γράφει ο ίδιος, και μέρα με τη μέρα γίνεται «ακόμη πιο δυνατή, πιο υπομονετική, πιο μητέρα».

Ευθύμης Ζησάκης
https://www.instagram.com/efthimis__zisakis/

Κλείνοντας το μήνυμά του, της απευθύνει μια βαθιά εξομολόγηση θαυμασμού, τονίζοντας πως είναι η γυναίκα που μετέτρεψε τη ζωή τους σε πραγματική οικογένεια και της εύχεται χρόνια πολλά, γεμάτα φως και αγάπη.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ Ευθύμης Ζησάκης ζευγάρια ηθοποιοί ΣΥΖΥΓΟΣ
