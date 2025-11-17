Celeb News 17.11.2025

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε block Γκουντάρα και Κάκκαβα – Τι απάντησαν on camera

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε block Γκουντάρα και Κάκκαβα - Τι απάντησαν on camera
Το τηλεοπτικό παρασκήνιο πίσω από το block και οι αιχμηρές κουβέντες που ειπώθηκαν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης εκπομπής τους, ο Γρηγόρης Γκουντάρας και η Ναταλί Κάκκαβα ρωτήθηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες για το γεγονός ότι η Κατερίνα Καινούργιου τους έχει κάνει block στο Instagram.

Οι δημοσιογράφοι τους ενημέρωσαν για την κίνηση αυτή, υπενθυμίζοντάς τους ότι «όταν λες την αλήθεια, δεν χρειάζεται να μετανιώνεις».

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας σχολίασε πως ίσως όλο αυτό να ήταν μια παρορμητική αντίδραση και πρόσθεσε πως ο ίδιος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με το «μπλοκάρισμα». Όπως είπε, δεν γνωρίζει καν πώς γίνεται. Τόνισε επίσης ότι τέτοιες κινήσεις στα social media δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική ζωή: «Η ζωή είναι έξω, όχι πίσω από μια οθόνη. Αν κάτι σε ενοχλεί, πάρε τον άλλον τηλέφωνο και μίλησε. Αν κάποιος εκφράζει τη δική του αλήθεια κι αυτό σε πειράζει, δεν λύνεται με ένα block». Κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως θεωρεί το περιστατικό εκτός της δικής του σφαίρας και πως η Κατερίνα έκανε αυτό που έκρινε σωστό για την ίδια.

Η Ναταλί Κάκκαβα, από την πλευρά της, μέσα από την εκπομπή «ΕΔΩ TV» το Σαββατοκύριακο, απάντησε σε προηγούμενο ισχυρισμό της Κατερίνας Καινούργιου, σύμφωνα με τον οποίο ο Γρηγόρης αποχώρησε από την εκπομπή της επειδή επιθυμούσε να συνεργαστεί αποκλειστικά με τη σύζυγό του.


Η Ναταλί ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα: «Θέλω να πω κι εγώ το παράπονό μου. Κατερίνα, όταν μίλησες για τον Γρηγόρη, δεν είπες την αλήθεια. Ανέφερες πως έφυγε γιατί ήθελε να κάνει εκπομπή μαζί μου, όμως το γνωρίζεις καλά πως αυτό δεν ίσχυε εκείνη την περίοδο. Η ιδέα προέκυψε πολύ αργότερα. Δεν μπορείς να λες από την αρχή ένα ψέμα και να παρουσιάζεις ότι αυτή ήταν η αιτία της αποχώρησής του — και μάλιστα χωρίς ούτε μία φορά να αναφέρεις το όνομά μου».

Παρά την ενόχλησή της, πρόσθεσε ότι μέσα της κρατά ακόμη τη «παλιά» Κατερίνα, την κοπέλα που ήξερε ως γενναιόδωρη και ζεστή: «Εύχομαι τα καλύτερα. Απλώς θα ήθελα η Κατερίνα που βλέπω σήμερα να είναι λίγο πιο αληθινή. Τίποτα παραπάνω. Την αγάπη μας». Θύμισε ακόμη πως στο παρελθόν είχαν μοιραστεί πολλές προσωπικές στιγμές: «Έχουμε φάει μαζί, έχουμε κλάψει μαζί».


