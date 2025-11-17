Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στην Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας και μαγνήτισε τα βλέμματα

Η Φαίη Σκορδά εντυπωσιάζει στην Εβδομάδα Μόδας με μια κομψή και λαμπερή εμφάνιση στην πασαρέλα, κερδίζοντας τα πιο θερμά σχόλια του κοινού

Η φετινή Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας χάρισε στο κοινό μια αναπάντεχη αλλά ιδιαίτερα γοητευτική στιγμή, καθώς η Φαίη Σκορδά εμφανίστηκε στην πασαρέλα και κέρδισε αμέσως τις εντυπώσεις. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, γνωστή για τη μακρόχρονη πορεία της στην τηλεόραση, άφησε για λίγο τον ρόλο της οικοδέσποινας και δοκίμασε κάτι εντελώς διαφορετικό, αποδεικνύοντας πως διαθέτει φυσικό χάρισμα και στον χώρο της μόδας.

Με άνεση, αυτοπεποίθηση και ένα χαμόγελο που γέμισε τον χώρο, συμμετείχε στο fashion show της Χριστίνας Ζαφειρίου, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή της σχεδιάστριας. Το κοινό την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, δείχνοντας πως η παρουσία της αποτέλεσε ένα από τα πιο φωτεινά σημεία της βραδιάς.

Η Φαίη Σκορδά περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα μίνι φόρεμα με κομψή εφαρμογή και κλειστή λαιμόκοψη. Η γραμμή του φορέματος αναδείκνυε τη φινετσάτη σιλουέτα της, ενώ η διακριτική του λάμψη πρόσφερε ένα αποτέλεσμα που συνδύαζε απλότητα και εντυπωσιασμό. Το περπάτημά της ήταν σταθερό και φυσικό, σαν να ανήκει εδώ και χρόνια στον χώρο του modeling.

Η πιο φωτεινή στιγμή στο Athens Fashion Week

Το ιδιαίτερο σκηνικό του Καπνεργοστασίου ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα της επίδειξης, με την παρουσιάστρια να αναδεικνύεται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της βραδιάς. Η εμφάνισή της αποτέλεσε ένα από τα highlights της παρουσίασης, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα και θετικά σχόλια.

Με αυτή τη συμμετοχή της, η Φαίη Σκορδά απέδειξε πως μπορεί να ξεχωρίσει σε κάθε ρόλο που επιλέγει να αναλάβει. Είτε στην τηλεόραση είτε στην πασαρέλα, η παρουσία της μαγνητίζει τα βλέμματα και αφήνει πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις.





