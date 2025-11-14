Η Κατερίνα Λιόλιου μας ταξιδεύει στα μαγικά τοπία της Πελοποννήσου μέσα από το νέο της video «Σου Έλειψα Ή Όχι;»

Η Κατερίνα Λιόλιου παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Σου Έλειψα Ή Όχι;», ένα κομμάτι με το οποίο συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο και τη δυναμική της, συνδυάζοντας το πάθος του λαϊκού τραγουδιού με τον παλμό της ροκ μουσικής.

Το «Σου Έλειψα Ή Όχι;», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και συνοδεύεται από music video, είναι μία ροκ μπαλάντα γεμάτη συναισθηματική ένταση και πάθος, που αποτυπώνει μοναδικά την ενέργεια και την ξεχωριστή ταυτότητα της Κατερίνας Λιόλιου.

Τη μουσική έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, με τους οποίους η ροκ ντίβα συνεργάζεται για ακόμα μία φορά, ενώ το τραγούδι έχει και διεθνή «αέρα», καθώς κιθάρα παίζει ο διεθνής και πολυβραβευμένος κιθαρίστας Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους θρυλικούς Creed.

Το «Σου Έλειψα Ή Όχι;» οπτικοποιείται μέσα από ένα κινηματογραφικό music video με ιδιαίτερη αισθητική, που γυρίστηκε σε «μαγικά» τοπία της Πελοποννήσου όπως η Λίμνη Δόξα και χωριά της ορεινής Αρκαδίας όπως η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα, με το βροχερό σκηνικό να πλαισιώνει ιδανικά τον έντονο συναισθηματισμό του τραγουδιού και τη γεμάτη ψυχή ερμηνεία της Κατερίνας Λιόλιου. Τη σκηνοθεσία έκανε ο MenelaosV.

Παράλληλα με το νέο δισκογραφικό βήμα της, η super hot Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της στο «Romeo» όπου εδώ και μήνες πρωταγωνιστεί στις νύχτες της Αθήνας.

Βρείτε το «Σου Έλειψα Ή Όχι;» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/sou-eleipsa-h-oxi

