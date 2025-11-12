Εκπομπές Mad TV 12.11.2025

Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει

antinoos_albanis
Ο ηθοποιός δείχνει την προσωπική και παιχνιδιάρικη πλευρά του, αποκαλύπτοντας guilty pleasures, πρώτα celebrity crush και καθημερινές συνήθειες
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε τηλεφωνικά με τον Θέμη Γεωργαντά στην εκπομπή OK! και συμμετείχε στη νέα ενότητα «Themis is Calling», όπου αγαπημένοι καλεσμένοι μοιράζονται νέα τους και απαντούν σε σύντομες, αυθόρμητες ερωτήσεις. Ο δημοφιλής ηθοποιός ξεδίπλωσε με ζωντάνια και χιούμορ τα επαγγελματικά του σχέδια, τις πρόσφατες εμπειρίες του και μικρές προσωπικές στιγμές, αποκαλύπτοντας μια πιο ανθρώπινη και παιχνιδιάρικη πλευρά του.

Αναφέρθηκε στα πρόσφατα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στους Παξούς, τα οποία ολοκληρώθηκαν προσωρινά λόγω των καιρικών συνθηκών και θα συνεχιστούν την άνοιξη. Παράλληλα αποκάλυψε τα σχέδιά του για το 2026, όταν θα συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος της θεατρικής σεζόν.

Στην κουβέντα, ο ηθοποιός συμμετείχε σε ένα σύντομο παιχνίδι ερωτήσεων προσωπικού χαρακτήρα, αποκαλύπτοντας με χιούμορ και αυθορμητισμό πτυχές του εαυτού του και καθημερινές συνήθειες. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «μίζερο, γκρινιάρη και χαριτωμένο», υπογράμμισε ότι το πιο σέξι χαρακτηριστικό του είναι «η φωνή μου» και μοιράστηκε το guilty pleasure του, το οποίο είναι να βλέπει Simpsons.

Ακόμη, αποκάλυψε το πρώτο του celebrity crush, λέγοντας ότι ήταν η Άννα Δρούζα, και μίλησε με ειλικρίνεια για συνήθειες και προσωπικές αντιλήψεις, όπως ότι το τελευταίο μήνυμα που έλαβε στο κινητό του ήταν από την Τζένη Θεωνά  για τα βαφτίσια το Σεπτέμβριο. Μέσα από τις απαντήσεις του, ο ηθοποιός έδειξε την πιο προσωπική, παιχνιδιάρικη και χαλαρή πλευρά του, συνδυάζοντας αμεσότητα, χιούμορ και αυθορμητισμό σε κάθε απάντηση.

