Celeb News 21.11.2025

Οι πρώτες δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της για πολλαπλές οδηγικές παραβάσεις

Δήμητρα Ματσούκα
Η ίδια εμφανίστηκε ήρεμη και πρόθυμη να σχολιάσει την εμπειρία της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη σύλληψή της για πολλαπλές οδηγικές παραβάσεις έκανε η Δήμητρα Ματσούκα στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το βράδυ της Πέμπτης. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα γεγονότα, αναγνωρίζοντας τα λάθη της και εξηγώντας τις συνθήκες που την οδήγησαν σε αυτά.

Η ίδια εμφανίστηκε ήρεμη και πρόθυμη να σχολιάσει την εμπειρία της, επισημαίνοντας ότι πολλοί οδηγοί αγνοούν βασικούς κανόνες οδήγησης: «Πολλοί από μας δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. και οι περισσότεροι από μας δεν το ξέρουμε, ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοτέστ».

Δήμητρα Ματσούκα

Διάβασε επίσης: Σε νέα σειρά η Δήμητρα Ματσούκα! Οι πρώτες αποκαλύψεις για την τηλεοπτική της επιστροφή

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το παρκάρισμα στην περιοχή που κατοικεί, στο Παγκράτι, εξηγώντας πώς οδηγήθηκε σε παράνομη στάθμευση: «Το σπίτι μου είναι στο Παγκράτι. Εκεί δεν έχουμε τις θέσεις για τους κατοίκους. Εγώ δύο φορές δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ ανοιχτό ή διαθέσιμο που να μην έχει ουρά και να πρέπει να περιμένω για να φτάσω στο θέατρο και το άφησα δύο φορές, όχι σε ράμπα αναπήρων, αλλά σε χώρο που απαγορευόταν γι’ αυτό το λόγο, σε χώρο για κατοίκους περιοχής».

dimitra_matsouka
https://www.instagram.com/dimitra_matsouka_official/?hl=el

Η εμπειρία της σύλληψης, όπως παραδέχθηκε η ίδια, ήταν δυσάρεστη, ωστόσο προσπάθησε να τη διαχειριστεί με ψυχραιμία και υπομονή: «Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που ωχριούν μπροστά στις στιγμές που μπορεί να περνάνε άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη». Κλείνοντας, η Ματσούκα σημείωσε ότι σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησής της για να αποφύγει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον: «Από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει το ταξί».


Διάβασε επίσης: Δήμητρα Ματσούκα: Ποζάρει γυμνή με θέα τη Νέα Υόρκη

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Δήμητρα Ματσούκα ηθοποιοί σύλληψη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz

Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz

21.11.2025
Επόμενο
Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

21.11.2025

Δες επίσης

Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό σε πολυσύχναστο δρόμο και η στιγμή έγινε viral
Celeb News

Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό σε πολυσύχναστο δρόμο και η στιγμή έγινε viral

21.11.2025
Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media
Celeb News

Πέθανε ο πατέρας του Νίκου Χαρδαλιά – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

21.11.2025
Το Hollywood τίμησε τη μνήμη του Chadwick Boseman με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Celeb News

Το Hollywood τίμησε τη μνήμη του Chadwick Boseman με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

21.11.2025
Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος
Celeb News

Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος

21.11.2025
Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz
Celeb News

Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz

21.11.2025
Ο Benny Blanco υπόσχεται αιώνια αγάπη στη Selena Gomez – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Celeb News

Ο Benny Blanco υπόσχεται αιώνια αγάπη στη Selena Gomez – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

21.11.2025
Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»
Celeb News

Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

21.11.2025
H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025
Celeb News

H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025

21.11.2025
Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου