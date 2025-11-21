Οι πρώτες δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της για πολλαπλές οδηγικές παραβάσεις

Τις πρώτες της δηλώσεις μετά τη σύλληψή της για πολλαπλές οδηγικές παραβάσεις έκανε η Δήμητρα Ματσούκα στην κάμερα της εκπομπής Happy Day το βράδυ της Πέμπτης. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τα γεγονότα, αναγνωρίζοντας τα λάθη της και εξηγώντας τις συνθήκες που την οδήγησαν σε αυτά.

Η ίδια εμφανίστηκε ήρεμη και πρόθυμη να σχολιάσει την εμπειρία της, επισημαίνοντας ότι πολλοί οδηγοί αγνοούν βασικούς κανόνες οδήγησης: «Πολλοί από μας δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα που πρέπει να τα γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος που είναι 50 χλμ. και οι περισσότεροι από μας δεν το ξέρουμε, ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοτέστ».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το παρκάρισμα στην περιοχή που κατοικεί, στο Παγκράτι, εξηγώντας πώς οδηγήθηκε σε παράνομη στάθμευση: «Το σπίτι μου είναι στο Παγκράτι. Εκεί δεν έχουμε τις θέσεις για τους κατοίκους. Εγώ δύο φορές δεν κατάφερα να βρω πάρκινγκ ανοιχτό ή διαθέσιμο που να μην έχει ουρά και να πρέπει να περιμένω για να φτάσω στο θέατρο και το άφησα δύο φορές, όχι σε ράμπα αναπήρων, αλλά σε χώρο που απαγορευόταν γι’ αυτό το λόγο, σε χώρο για κατοίκους περιοχής».

Η εμπειρία της σύλληψης, όπως παραδέχθηκε η ίδια, ήταν δυσάρεστη, ωστόσο προσπάθησε να τη διαχειριστεί με ψυχραιμία και υπομονή: «Πέρασα στιγμές που δεν είναι ευχάριστες, που ωχριούν μπροστά στις στιγμές που μπορεί να περνάνε άλλοι άνθρωποι. Το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη». Κλείνοντας, η Ματσούκα σημείωσε ότι σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο μετακίνησής της για να αποφύγει παρόμοια περιστατικά στο μέλλον: «Από εδώ και πέρα θα ακολουθήσει το ταξί».





