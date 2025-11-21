Η Victoria Beckham ξαναζεί τις μέρες των Spice Girls μέσα από ένα τρυφερό ντουέτο με τον γιο της Cruz

Η Victoria Beckham μοιράζεται μια συγκινητική στιγμή με τον γιο της, Cruz, τραγουδώντας μαζί το κλασικό hit των Spice Girls «Viva Forever»

Η Victoria Beckham έκανε μια γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν, τραγουδώντας μαζί με τον νεότερο γιο της, Cruz Beckham, το αγαπημένο κομμάτι των Spice Girls, «Viva Forever», σε μια ακουστική εκδοχή που μοιράστηκε μέσω Instagram την Τετάρτη.

Το βίντεο δείχνει τη Victoria καθισμένη σε έναν καναπέ του σαλονιού, ντυμένη με ανοιχτόχρωμο φόρμα, να λικνίζεται απαλά και να τραγουδάει ενώ απέναντί της ο 20χρονος Cruz συνοδεύει με την κιθάρα του. Στο τέλος του τραγουδιού, ο David Beckham, που βρισκόταν πίσω από την κάμερα, συμμετείχε με χιουμοριστικό τρόπο στο τελευταίο ρεφρέν, σχολιάζοντας: «Συγγνώμη που το χάλασα».

Η ανάρτηση προκάλεσε ενθουσιασμό στους θαυμαστές, πολλοί από τους οποίους εξέφρασαν τη συγκίνησή τους για τη στιγμή που μοιράστηκαν μητέρα και γιος, αποκαλώντας τη Victoria Beckham «την αιώνια Posh Spice» και χαρακτηρίζοντας το ντουέτο «εμβληματικό». Παράλληλα, το βίντεο επανέφερε συζητήσεις γύρω από μια πιθανή επανένωση των Spice Girls, με τη Victoria να παραδέχεται σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι θα ήταν δελεαστικό να κάνουν ένα reunion στο Λας Βέγκας, αν και παραδέχεται ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις θα καθιστούσαν δύσκολο ένα παγκόσμιο τουρ.

Η Victoria, που ήταν μέλος των Spice Girls από το 1994 έως το 2000, είχε συναντηθεί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας κατά τη διάρκεια των 50ών γενεθλίων της, ερμηνεύοντας το «Stop» του 1997. Το τελευταίο τους κοινό live είχε γίνει στη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όμως η αγάπη για τα κλασικά τους κομμάτια παραμένει αμείωτη, όπως απέδειξε το τρυφερό ντουέτο με τον Cruz.

