Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

Ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας μιλά για τα πρώτα «βήματα» στο νερό μέχρι την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Fitness O’Clock, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου μιλά για την πορεία του από τα πρώτα του βήματα στην κοπηλασία μέχρι την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024.

Ξεκίνησε την κωπηλασία το 2012, εντελώς τυχαία, λόγω του φαγητού και της περιέργειας του για το νερό: «Ξεκίνησα το 2012 λόγω του φαγητού. Στον όμιλο που είμαι εγγεγραμμένος υπήρχε παλιότερα ένα αιγυπτιακό εστιατόριο και είδα τις βαρκούλες στο νερό. Μου άρεσαν πολύ και είπα να δοκιμάσω».

Η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν εύκολη. «Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα», λέει ο ίδιος, «αλλά υπήρξε πολύ κλάμα στις προπονήσεις. Στην αρχή δεν ήξερα τι γινόταν, όμως όταν πήραμε τα πρώτα ρούχα της Εθνικής Ομάδας, τα δοκιμάζαμε συνέχεια».

Η πρόκριση στους Ολυμπιακούς ήρθε τον Μάιο του 2024, λίγους μήνες πριν από τους Αγώνες. «Τα συναισθήματα που βίωσα δεν πρόκειται να τα ξεχάσω ποτέ», σημειώνει. «Είχαμε όλη την αγωνία και τη δίψα να τα καταφέρουμε, και όταν φτάσαμε στον Ολυμπιακό χωριό, εντυπωσιαστήκαμε από το μεγαλείο του χώρου και τη χαρά των αθλητών που ανταλλάσσαμε πίνς και κονκάρδες με άλλες χώρες».

Η στιγμή του τελικού ήταν καθοριστική: «Μπήκαμε με πολύ άγχος, αλλά μόλις ξεκινήσαμε και τραβήξαμε την πρώτη κουπιά, όλα έφυγαν. Βρήκαμε τη βάρκα μας, ήταν σαν να πετούσε. Ήταν η πιο ωραία κούρσα που έχουμε κάνει ποτέ. Και όταν άκουσα τις φωνές των δικών μου, ειδικά του πατέρα μου, άρχισα να δακρύζω».

Η ζωή ενός Ολυμπιονίκη είναι απαιτητική. «Στην κοπηλασία πρέπει να ζεις σχεδόν με όλη την ομάδα μαζί, στον ίδιο χώρο. Εμείς μένουμε περίπου 300 μέρες το χρόνο στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά. Δεν έχεις χρόνο ούτε για σπουδές όπως οι υπόλοιποι. Εγώ έχω παγώσει το βιολογικό μου», εξηγεί.

Οι δυσκολίες δεν τον πτοούν. Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά: «Δεν μπορούσα να είμαι σε όλες τις προπονήσεις, αλλά κατάφερα να πάρω το χρυσό στο Πανευρωπαϊκό και τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο. Πρέπει να έχεις υπομονή και θέληση, γιατί δεν έχουμε τη σωματοδομή άλλων χωρών. Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Ο στόχος του για το μέλλον είναι σαφής: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα σε τρία χρόνια. Όλοι θέλουμε το χρυσό μετάλλιο, αλλά και η συμμετοχή από μόνη της θα με γεμίσει».

Κι αν νομίζετε ότι η ζωή ενός Ολυμπιονίκη είναι μόνο προπονήσεις και δίαιτες, ο Αντώνης ξεκαθαρίζει: «Προσπαθούμε να τρώμε ισορροπημένα, αλλά δεν σταματάμε πουθενά: μπέργκερ, γύρο, πίτσα, τα τρώμε όλα».

Με τον ενθουσιασμό, την ειλικρίνεια και την αγάπη του για το άθλημα, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι σημαίνει να είσαι Ολυμπιονίκης και εμπνέει κάθε νέο που ονειρεύεται να φτάσει στην κορυφή.

