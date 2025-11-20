Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική

Η ηθοποιός εξηγεί την κατάσταση και μοιράζεται τη μάχη του μωρού της για ζωή

Η Άννα Μπεζάν μίλησε με συγκίνηση για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που βίωσε η κόρη της, αποκαλύπτοντας μία σπάνια και σοβαρή διάγνωση που απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση. Το μωρό της χρειάστηκε να εισαχθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε ηλικία μόλις σαράντα ημερών, καθώς διαγνώστηκε με νεογνικό παροδικό διαβήτη, μια κατάσταση που εμφανίζεται σε ένα στα 300.000 νεογνά παγκοσμίως.

Η ηθοποιός τόνισε ότι επιθυμεί να ξεκαθαρίσει πλήρως τα γεγονότα, καθώς παραπλανητικοί τίτλοι στα Μέσα Ενημέρωσης θα μπορούσαν να τρομάξουν το παιδί της στο μέλλον. Όπως η ίδια ανέφερε: «Θα ήθελα και εγώ να το ξεκαθαρίσω γιατί διαβάζω διάφορους τίτλους και λέω ”Παναγία μου! Θα το διαβάσει το παιδί μου και θα λέει ”Τι έχω;”». Η Άννα θέλει να ενημερώσει το κοινό με ειλικρίνεια, χωρίς υπερβολές ή φόβο, εξηγώντας την πραγματική κατάσταση της υγείας της κόρης της.

Η ηθοποιός θυμάται με ένταση τη στιγμή που το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πυρετό. Ο γιατρός, μόλις αντίκρισε την μικρή, της μετέφερε σοκαριστικά νέα: «Η μικρούλα έχει ένα γονίδιο, το γονίδιο του νεογνικού παροδικού διαβήτη. Σαράντα ημερών το μωρό πήγε με πυρετό στο νοσοκομείο. Το πρωί έρχεται ο γιατρός και μου λέει ”Ευτυχώς το παιδί σου δεν έχει κοιμηθεί ακόμα γιατί δεν θα ξυπνούσε, αν κοιμόταν”». Το μωρό εισήχθη αμέσως στη μονάδα εντατικής, αντιμετωπίζοντας διάφορες επιπλοκές, ενώ η οικογένεια βίωσε στιγμές αγωνίας και φόβου.

Παρά τις δυσκολίες, η μικρή κατάφερε να ξεπεράσει την κρίσιμη κατάσταση και πλέον βρίσκεται σε άριστη υγεία. Η Άννα Μπεζάν περιγράφει την κόρη της με περηφάνια: «Είναι γίγαντας το παιδάκι, έχει τρομερή θέληση για ζωή. Τώρα είναι καλά».

