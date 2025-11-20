Μουσικά Νέα 20.11.2025

Ο Rack ζητά από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά» και γίνεται viral (Video)

Rack
Μια αναπάντεχη στιγμή στη σκηνή αιφνιδίασε το κοινό καθώς ο ράπερ διέκοψε το πρόγραμμα για να ζητήσει την προσοχή των θαυμαστών του λέγοντας «Παιδιά μην κάνετε φασαρία είναι σημαντικό»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα βίντεο από πρόσφατη εμφάνιση του Rack έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media καθώς ο γνωστός ράπερ ζήτησε από το κοινό του να φωνάξει ρυθμικά τη φράση «Ιησούς Χριστός νικά». Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό Askunkfunk στο  Instagram και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να κυκλοφορεί ευρέως σε πλατφόρμες και λογαριασμούς που παρακολουθούν τη μουσική επικαιρότητα.

Rack
Στο απόσπασμα ο Rack απευθύνεται αρχικά στους άντρες που βρίσκονταν κάτω από τη σκηνή και τους καλεί να επαναλάβουν τη φράση όσο πιο χαμηλόφωνα μπορούν.

Η ανταπόκριση δεν ήταν η αναμενόμενη και ο ράπερ επανήλθε ζητώντας την προσοχή τους και τονίζοντας «Παιδιά μην κάνετε φασαρία είναι σημαντικό». Μετά από αυτό στράφηκε προς τις γυναίκες και ζήτησε το ίδιο σε ξεχωριστό γύρο δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που ξάφνιασε τους παρευρισκόμενους.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι φωνητικές ανταποκρίσεις και από τις δύο πλευρές του κοινού ο Rack εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του λέγοντας «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Το στιγμιότυπο προκάλεσε πλήθος σχολίων άλλοι μίλησαν για μια αυθόρμητη κίνηση που δεν συνηθίζεται σε συναυλίες ραπ άλλοι το είδαν ως μια αναπάντεχη στιγμή με έντονο συμβολισμό. Το γεγονός πάντως συνέβαλε ώστε το βίντεο να γίνει ένα από τα πιο συζητημένα της ημέρας στα κοινωνικά δίκτυα.

