Ιωάννα Τούνη: Η εξομολόγηση για το άγχος και την τριχόπτωση που την ταλαιπωρεί

Η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται για πρώτη φορά την εμπειρία της με τη γυροειδή αλωπεκία, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο του άγχους

Μια προσωπική και ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα instastories της την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Η γνωστή influencer αποκάλυψε στους ακολούθους της ότι το έντονο άγχος και οι ψυχολογικές πιέσεις των τελευταίων ετών έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση τριχόπτωσης στο κεφάλι της, δημοσιεύοντας μια κοντινή φωτογραφία που δείχνει τα πρώτα σημάδια της γυροειδούς αλωπεκίας.

Η Ιωάννα Τούνη εξηγεί ότι τα κενά στα μαλλιά της εμφανίζονται κυρίως σε περιόδους έντονου στρες ή στεναχώριας, ενώ όταν καταφέρει να ηρεμήσει, οι τρίχες επανέρχονται. Με τη δημόσια εξομολόγησή της, η influencer θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της μια πολύ προσωπική πλευρά της ζωής της, αναδεικνύοντας τις συνέπειες που έχει το ψυχολογικό στρες στην υγεία της.

Διάβασε επίσης: Βγαλμένο από παραμύθι το σπίτι της Ιωάννας Τούνη – Στόλισε 3 ροζ χριστουγεννιάτικα δέντρα

Eξήγησε χαρακτηριστικά στα stories της: «Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά, βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! Υγεία! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά, βγαίνουν πάλι νέες φύτρες… Καλύτερα να ‘ξεσπάει’ όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας».

Η τριχόπτωση της συνδέεται και με τη συναισθηματικά δύσκολη περίοδο που βιώνει λόγω της δίκης για υπόθεση revenge porn, που έχει αναβληθεί τρεις φορές μέχρι σήμερα. Στο εδώλιο κάθονται ο πρώην σύντροφός της και ένα ακόμη άτομο που φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν τράβηξαν ούτε διέδωσαν το επίμαχο βίντεο. Η πίεση αυτή φαίνεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογική και σωματική της υγεία.

Τι είναι ο τριχοφάγος (γυροειδής αλωπεκία)

Η γυροειδής αλωπεκία, που συχνά αποκαλείται «τριχοφάγος», είναι μια αυτοάνοση διαταραχή κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα τριχοθυλάκια, εμποδίζοντας την παραγωγή τριχών. Η πάθηση προκαλεί ξαφνικές, στρογγυλές ή ωοειδείς περιοχές χωρίς τρίχες στο κεφάλι, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλα σημεία όπως τα φρύδια ή τα γένια.

Συνήθως εκδηλώνεται με μικρές, λείες «πλάκες» χωρίς τρίχες, οι οποίες μπορεί να είναι μία ή περισσότερες. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η απώλεια μαλλιών μπορεί να καλύψει ολόκληρο το κεφάλι ή ακόμα και το σώμα. Κάποιοι πάσχοντες μπορεί να νιώσουν φαγούρα ή ελαφρύ τσούξιμο πριν πέσει η τρίχα.

Τα αίτια της γυροειδούς αλωπεκίας δεν είναι απόλυτα γνωστά, αλλά φαίνεται να σχετίζονται με γενετική προδιάθεση, έντονο στρες, άλλα αυτοάνοσα νοσήματα (όπως θυρεοειδίτιδα Hashimoto ή λεύκη) και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση και η παρακολούθηση από ειδικό μπορούν να περιορίσουν την τριχόπτωση και να ενισχύσουν την επανέκφυση των μαλλιών.

Η πάθηση δεν επηρεάζει τη σωματική υγεία, αλλά η αλλαγή στην εμφάνιση μπορεί να προκαλέσει σημαντική ψυχολογική πίεση, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνει η ίδια η Ιωάννα Τούνη, η οποία συνδέει τον τριχοφάγο με την ψυχολογική της φόρτιση.

Η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το άγχος που βιώνει, αποκαλύπτοντας πως ξυπνάει νωρίς λόγω του στρες και χρησιμοποιεί τεχνικές όπως οι βεντούζες για να χαλαρώσει τους μύες της. Με την πρόσφατη ανάρτησή της, η influencer μοιράζεται για πρώτη φορά δημόσια την εμπειρία της με τον τριχοφάγο, στέλνοντας ένα μήνυμα αλληλεγγύης και αυτοφροντίδας σε όσους αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

Διάβασε επίσης: Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την κολλητή της – Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Ρόμπι (Δείτε video και φωτογραφίες)

Δες κι αυτό…