Ευθύμης Ζησάκης: Επιστροφή-έκπληξη στο «Σόι σου» μετά την ξαφνική αποχώρηση (φωτογραφίες)

Η αγαπημένη οικογενειακή κωμική σειρά «Το Σόι σου» επέστρεψε στις οθόνες του Alpha μετά από έξι χρόνια και συνεχίζει να κατακτά το κοινό κάθε Παρασκευή με εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη του κοινού για τις περιπέτειες τους παραμένει αμείωτη.

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της 6ης σεζόν ήταν η επανεμφάνιση του Ευθύμη Ζησάκη, ο οποίος είχε αποχωρήσει αιφνιδίως λίγο πριν το τέλος της 4ης σεζόν, αφήνοντας πίσω αναπάντητα ερωτήματα. Αρχικά έκανε ένα μικρό πέρασμα μέσω βιντεοκλήσης στο πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν, όμως πλέον έχει επιστρέψει πλήρως στο πλατό, δίπλα στους συμπρωταγωνιστές του.

Η πρώτη φωτογραφία από την επιστροφή του δημοσιεύτηκε στον προσωπικό λογαριασμό της Βάσως Λασκαράκη στο Instagram, συνοδευόμενη από τη φράση: «Χωρίς ήχο για ευνόητους λόγους», προκαλώντας χαμό στα social media.

Η αποχώρηση του Ζησάκη κατά τη διάρκεια της 4ης σεζόν οφειλόταν σε προσωπικό ζήτημα. Όπως είχε δηλώσει τότε: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων αντιμετώπισα ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα στο οποίο δεν θέλω να αναφερθώ. Πάτησα ένα pause. Δεν θα σου κρύψω πως υπήρξαν φορές που καθυστέρησα να πάω σε κάποια γυρίσματα… Οπότε προκλήθηκε πρόβλημα στη ροή των γυρισμάτων, κάτι το οποίο διατάραξε τις σχέσεις μου με κάποιους συναδέλφους». Σήμερα, όμως, οι σχέσεις έχουν αποκατασταθεί πλήρως και ο ηθοποιός συμμετέχει κανονικά στα νέα επεισόδια.

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου ήταν η πρώτη που μοιράστηκε με τους followers της ένα βίντεο από τα γυρίσματα, στο οποίο φαίνεται ο Ζησάκης χαμογελαστός και ενθουσιασμένος: «Καλησπέρα σας! Τα λέμε στην οθόνη!».

Μετά από την παρουσία του μέσω βιντεοκλήσης, ο χαρακτήρας του Άρη επιστρέφει πλήρως, συμμετέχοντας ενεργά στη δράση του νέου κύκλου, φέρνοντας μαζί του νοσταλγία αλλά και φρέσκια ενέργεια στο σπιτικό των δύο οικογενειών.

Μιλώντας στη Real Life, ο ηθοποιός ανέφερε: «Είμαι πραγματικά ευτυχής! Έχω πάρει το σενάριο στα χέρια μου και έχω ήδη ξεκινήσει τα πρώτα γυρίσματα. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω στοιχεία του ρόλου, αλλά θα σας αρέσει πολύ. Τις πρώτες ημέρες στο συνεργείο υπήρχε συγκίνηση και χαρά. Είναι σαν reunion μαθητών. Το “Σόι σου” ήταν και είναι κομμάτι της ζωής μου».

