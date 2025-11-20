Celeb News 20.11.2025

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»

Η Jane Fonda μοιράζεται σκέψεις για τη ζωή, τα γηρατειά και την προσωπική ευτυχία σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως την περιμένουμε. Κάποιες φορές είναι γεμάτη ανατροπές, προκλήσεις και στιγμές που μας δοκιμάζουν, αλλά μπορούν να μας οδηγήσουν και σε μια απρόσμενη ελευθερία. Η Jane Fonda, ηθοποιός, ακτιβίστρια και fitness icon, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτής της πορείας. Στα 87 της χρόνια, μοιράζεται σκέψεις και εμπειρίες που αποδεικνύουν πως η ωριμότητα και η συνειδητή ζωή μπορούν να φέρουν χαρά και αυτοπεποίθηση.

Σε συνέντευξή της στο podcast «IMO» της Michelle Obama, η Jane Fonda παραδέχτηκε πως για πολλά χρόνια δεν πίστευε ότι θα φτάσει τα 30 της: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30. Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω από ναρκωτικά και μοναξιά», εξομολογήθηκε. Παρά τις δύσκολες στιγμές της νεότητας, γεμάτες αυτοκαταστροφικές τάσεις, η ίδια σήμερα δηλώνει πως η ζωή της έχει αλλάξει πορεία: «Αισθάνομαι πιο ελεύθερη και ευτυχισμένη».

Διάβασε επίσης: «Let’s Hear It For the Boys!»: Το Hollywood Issue του Vanity Fair παρουσιάζει τους σύγχρονους άνδρες αστέρες

Η ηθοποιός, γνωστή για την πολιτική της δράση και την ακτιβιστική της πορεία, τόνισε ότι δεν φοβάται τα γηρατειά ούτε τον θάνατο. Στα 60 της, έκανε μια καθοριστική συνειδητοποίηση: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να πεθάνω με τύψεις». Η εικόνα του πατέρα της, που πέθανε γεμάτος τύψεις, αποτέλεσε οδηγό για το πώς ήθελε να ζήσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Η συγχώρεση, και κυρίως η αυτοσυγχώρεση, έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της: «Θέλω να περιβάλλομαι από ανθρώπους που με αγαπούν. Ζω για να μην έχω τύψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη και σήμερα παραμένει ενεργή και δίνει ένα μήνυμα στους νέους: «Το γήρας μπορεί να είναι υπέροχο, αρκεί να το ζεις με πρόθεση». Παράλληλα, εξήγησε πως η φροντίδα του εαυτού και η δραστηριότητα παραμένουν βασικά στοιχεία για μια πλήρη ζωή.

Η ηθοποιός απολαμβάνει μια δεύτερη άνθιση στην καριέρα της, με πρόσφατη αναγνώριση από τα SAG Awards για τη Συνολική Προσφορά της, δηλώνοντας πως, παρά τη διάρκεια της ζωής της, δεν έχει τελειώσει: «Μπορεί να μοιάζει σαν το λυκόφως της ζωής μου, αλλά για μένα είναι ένα “πάμε κορίτσι μου, το χεις”».

Διάβασε επίσης: Η Kendall Jenner γιορτάζει τα 30 της σε τροπικό νησί με καλλιτεχνικές nude φωτογραφίες

