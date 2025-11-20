«Τα Ήσυχα Βράδια» επιστρέφουν με τη μοναδική φωνή της Eleni

Η ELENI κυκλοφορεί το τρίτο single του επερχόμενου δίσκου της, μια δική της προσέγγιση στο τραγούδι «Τα Ήσυχα Βράδια» του Λάκη Παπαδόπουλου και της Μαριανίνας Κριεζή που το λατρέψαμε με τη φωνή της μοναδικής Αρλέτας. Δύο κιθάρες και η φωνή της Ελένης, δημιουργούν ένα πολυφωνικό κόσμο αιθέριο και χειροπιαστό ταυτόχρονα.

Έχοντας το πρωτοτραγουδήσει στην Αμερική, η ELENI στολίζει τα λόγια του για την αγάπη και την νοσταλγία με επιρροές και ηχοχρώματα τη λατινικής Αμερικής.

Διάβασε επίσης: Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026

H ELENI (Ελένη Αράπογλου) είναι μουσικός, συνθέτρια, τραγουδίστρια. Μεγάλωσε στην Αθήνα, σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες και εργάστηκε τα τελευταία χρόνια με βάση την Νέα Υόρκη. Η συνεργασία της με την Αμερικανο-Κροάτισα Thana Alexa για το άλμπουμ της ‘Ona’ προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία Best Jazz Vocal Album, όπως και αυτή με τον Μεξικανό́ Leonel Garcia για το άλμπουμ του ‘Amor Pasado’ με την Sony Music Mexico που προτάθηκε για Latin Grammy.

Έχει τραγουδήσει σε σκηνές της Αμερικής όπως την Aganis Arena της Βοστώνης, το Carnegie Hall, το Lincoln Center, το Park Avenue Armory και το National Sawdust της Νέας Υόρκης, το Centro Cultural Haroldo Conti στο Buenos Aires αλλά́ και σε jazz σκηνές της Ευρώπης όπως το Lech Jazz Festival της Αυστρίας, το περίφημο Casa Patas και το AC Recoletos στη Μαδρίτης, στο Sienna Jazz Festival, καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Στάυρος Νιάρχος, στο Half Note Jazz Club της Αθήνας, κ.α. Μετά την αποφοίτησή της από́ το Tufts University με ΒΑ στο Θέατρο και τη Χορογραφία, συνέχισε τις μουσικές της σπουδές στο Berklee College of Music της Βοστώνης σε Vocal Performance εξερευνώντας μουσική́ από́ διάφορες χώρες του κόσμου, και παράλληλα, τον φωνητικό́ αυτοσχεδιασμό́ σε συνδυασμό́ με τις βάσεις και τη φιλοσοφία της jazz.

Ανάμεσα στα projects στα οποία έχει συμμετάσχει είναι to Σέρβικο παραδοσιακό φωνητικό γυναικείο σχήμα ROSA, το soul band Foreign Hues, το Argentinian Trio με την Jacinta Clusellas και την Juana Luna, το Aca Seca Trio, το duo με τον λαουτίστα Βασίλη Κώστα, επίσης με τον Ισραηλινό πιανίστα Shai Maestro, με τον Κουβανό πιανίστα Dayramir Gonzalez, την Αμερικανίδα τραγουδοποιό Emily Elbert, την Πορτογαλέζα βοκαλίστρια Sofia Ribeiro, τον Έλληνα μπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη, τον πολυβραβευμένο καλλιτέχνη από την Ουρουγουάη Jorge Drexler, τον σπουδαίο Αργεντίνο συνθέτη και κιθαρίστα Falu, τη συμμετοχή της στο Cirque du solei στο Riyadh season Opening, και άλλους.

Παράλληλα με τις μουσικές εμφανίσεις της, η Ελένη έχει διδάξει φωνητικό αυτοσχεδιασμό, ερμηνεία και σύνθεση σε προγράμματα όπως το Global Music Foundation (Λονδίνο), καθώς και μέσα από πολλές συνεργασίες όπως με τον Bobby McFerrin στο Omega Institute με το Circle Songs, με την Rhiannon στο All The Way In (Χαβάη, Καλιφόρνια, Καναδά και Κοπεγχάγη), το ISWiB (Σερβία), το Women In Sound (Nέα Υόρκη), στο Luna Monti Estudio (Μπουένος Άιρες), Triskelion Arts & Alchemical Studios (Nέα Υόρκη). Η συνεχής μελέτη της με το Action Theatre, τη κίνηση και τον αυθορμητισμό́ ως καταλύτη μουσικής δημιουργικότητας ενσωματώνεται στη διδασκαλία με τη μέθοδο της BodySong.

Εδώ και 8 χρόνια η Ελένη είναι Teaching Artist στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης συνθέτοντας μουσική με οικογένειες από όλες τις περιοχές της πόλης καθώς και σε women’s shelters, σχολεία, φυλακές, νοσοκομεία, κ.α., αλλά και πλέον παγκοσμίως μέσω του Lullaby Project Public Writing Sessions. Μέσω του Carnegie Hall έχει συνεργαστεί με το El Sistema Greece. Έχει συνεργαστεί ως music mentor στο SAY (Stuttering Association for the Young), στο Musicalmente (μουσικά μαθήματα για παιδιά με αυτισμό) και music coordinator για το NYC RELIEF. Έχει προταθεί για το βραβείο Greek International Women Awards 2017.

Τα τελευταία χρόνια η Ελένη έχει εργαστεί και στην Ελλάδα μέσα από εμφανίσεις της στο Half Note (πέρυσι με τον διάσημο Αμερικανό πιανίστα και συνθέτη της jazz Joel LaRue Smith), την συνεργασία της με τον Κωστή Μαραβέγια μέσω του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Making Cinema Green – Evia Flm Project) καθώς και στην τηλεοπτική εκπομπή του Δυνατά, τις συμμετοχές της στο NYC Mediterranean Jazz Festival και στο Cretan World Music Festival, την εμφάνισή της στη σειρά Γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής, τη Συναυλία «Μουσικό Ταξίδι στη Μικρά Ασία» στο Μουσείο Μπενάκη (παραγωγή και ερμηνεία), αλλά και την συναυλία του Solidarity Now στο Μέγαρο Μουσικής. Διδάσκει το εκπαιδευτικό πρόγραμμά της ‘Τραγούδα Κι Εσύ’ στο Μέγαρο Μουσικής από το 2022, ενώ δίδαξε την παιδική χορωδία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης την άνοιξη του ’24.

Βρείτε το τραγούδι σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες: https://Eleni.lnk.to/TaIsihaVradia

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Το συγκρότημα-έκπληξη που επιστρέφει για να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα

Δες κι αυτός…