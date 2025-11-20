Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026

Το θρυλικό βρετανικό συγκρότημα εντάσσει την Αθήνα στη νέα του παγκόσμια περιοδεία και ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης για τις 21 Νοεμβρίου

Οι Deep Purple προσθέτουν ξανά την Ελλάδα στους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους για το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι θα εμφανιστούν ζωντανά στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, σε έναν χώρο που αναμένεται να φιλοξενήσει χιλιάδες θαυμαστές του ιστορικού συγκροτήματος.

Η ανακοίνωση έγινε μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς των Deep Purple, όπου το συγκρότημα αποκάλυψε το πρόγραμμα της περιοδείας του. Στο μήνυμά τους ανέφεραν ότι «οι Deep Purple είναι ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουν νέες ημερομηνίες περιοδείας για το 2026» ενώ πρόσθεσαν ότι σε επιλεγμένες εμφανίσεις special guests θα είναι οι Mammoth και οι Jayler.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία στην Αθήνα ξεκινά την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 12.00 μέσω της πλατφόρμας More.com. Η ζήτηση αναμένεται να είναι υψηλή, καθώς οι Deep Purple έχουν διαχρονικά ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό στην Ελλάδα.

Η σχέση του συγκροτήματος με το ελληνικό κοινό είναι μακρά και θερμή. Η τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας ήταν το 2023 στο Rockwave Festival στο Terra Vibe, όπου οι Deep Purple ανέβηκαν στη σκηνή χαρίζοντας μια εμφάνιση που απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και επιβεβαίωσε ότι παραμένουν μια από τις πιο ζωντανές και επιδραστικές μπάντες της ροκ μουσικής.

Με ιστορία που εκτείνεται σε δεκαετίες και με τραγούδια που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην παγκόσμια μουσική, οι Deep Purple αναμένεται και πάλι να προσφέρουν μια συναυλιακή εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Οι Έλληνες θαυμαστές τους περιμένουν με ανυπομονησία την επιστροφή τους στη σκηνή της Αθήνας το 2026.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

