Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer, εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της σε πάρτι, αποκαλύπτοντας πόσο μοιάζει στη διάσημη μητέρα της

Η μεγαλύτερη κόρη της Claudia Schiffer, η 21χρονη Clementine Poppy De Vere Drummond, φαίνεται πως δεν φοβάται καθόλου τον φακό. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη μπει επίσημα στον χώρο του modelling, η πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram τράβηξε τα βλέμματα, δείχνοντας πως ίσως το μέλλον της ανήκει στη μόδα.

Η Clementine δημοσίευσε φωτογραφίες από ένα πάρτι με θέμα την Άγρια Δύση, όπου εμφανίζεται με έναν εντυπωσιακό, εφαρμοστό λευκό μεταξωτό κορσέ που αναδεικνύει τις καμπύλες της. Το look ολοκληρώνεται με καφέ ζώνη-κορδόνι, off-white παντελόνι και μεγάλα τιρκουάζ σκουλαρίκια.

Διάβασε επίσης: Claudia Schiffer: Το casual look που αξίζει να υιοθετήσεις για τις χριστουγεννιάτικες βόλτες στην πόλη

Η νεαρή, που μεγάλωσε στο πλευρό της μητέρας της και του συζύγου της Claudia, Matthew Vaughn, έχει έναν αδελφό, τον Casper, και μια μικρότερη αδελφή, την Cosima. Η ίδια έχει ήδη δείξει ενδιαφέρον να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας. Το πρώτο κοινό τους εξώφυλλο στη Vogue Γερμανίας, όταν η Clementine ήταν ακόμη λίγων μηνών, αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη της σχέσης τους με το φωτογραφικό φακό, και τώρα η ίδια έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη για να κυνηγήσει τις δικές της επαγγελματικές φιλοδοξίες.

«Έχω δει το τελικό στάδιο της επιτυχίας. Θέλω να δω την αρχή της. Όλη την προσπάθεια και τον αγώνα», δήλωσε πρόσφατα η Clementine, ενώ μοιράστηκε και τη συμβουλή της μητέρας της για τη φροντίδα του εαυτού: «Να πίνεις πάντα νερό, φαίνεται στο πρόσωπο».

Η Claudia Schiffer δεν έχασε την ευκαιρία να τιμήσει την κόρη της στα 21α της γενέθλια με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram. Η φωτογραφία από τα παιδικά χρόνια της Clementine δείχνει μητέρα και κόρη τυλιγμένες σε λευκές πετσέτες μετά το μπάνιο τους, συνοδευόμενη από ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και θαυμασμό: «Χαρούμενα 21α πρώτα γενέθλια στην Clementine μου. Με κινητήριο δύναμη την περιέργεια και το πάθος σου, τίποτα δεν μπορεί να σβήσει τη σπίθα, το χιούμορ ή τη γοητεία σου! Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, το μικρό μου ποντικάκι».

Οι διεθνείς αναλυτές μόδας και τα media δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν την εμφάνιση της νεαρής, τονίζοντας πόσο πολύ θυμίζει τη μητέρα της: «Είναι φτυστή η Claudia», έγραψαν πολλοί σχολιαστές, ενώ η ίδια η Clementine δείχνει να απολαμβάνει τη στιγμή, ανοίγοντας πιθανώς ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Με αυτοπεποίθηση και στιλ, η Clementine Poppy De Vere Drummond φαίνεται έτοιμη να βαδίσει στα χνάρια της μητέρας της, ενώ τα 21α γενέθλιά της ίσως αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της μόδας.

Διάβασε επίσης: Claudia Schiffer: Κάνει διακοπές σε βίλα στην Αργολίδα – Φωτογραφίες

Δες κι αυτό…