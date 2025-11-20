Living 20.11.2025

Πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια δόθηκε το πρώτο φιλί – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μια νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει την προέλευση μιας καθημερινής και διαδεδομένης ανθρώπινης πράξης, το φιλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φιλί, αυτή η καθημερινή πράξη που συνδέεται με την αγάπη, την στοργή ή ακόμα και την κοινωνική ευγένεια, δεν ξεκίνησε με τους ανθρώπους. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Evolution and Human Behavior, οι ρίζες του φιλιού βρίσκονται στους πρωτευόντες προγόνους των μεγάλων πιθήκων, πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Φλόριντα συνδύασαν παρατηρήσεις της συμπεριφοράς πρωτευόντων με δεδομένα εξελικτικών σχέσεων, επιχειρώντας να προσδιορίσουν πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η συνήθεια αυτή. Σύμφωνα με την επικεφαλής της έρευνας, δρ. Ματίλντα Μπρίντλ, τα αποτελέσματα των μοντέλων τους υποδεικνύουν ότι το πρώτο φιλί έγινε μεταξύ 21,5 και 16,9 εκατομμυρίων ετών.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν έναν «μη ρομαντικό» ορισμό του φιλιού, περιγράφοντάς το ως μη επιθετική, στόμα με στόμα επαφή που δεν εμπλέκει μεταφορά τροφής. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τόσο τα σεξουαλικά φιλιά όσο και τα πλατωνικά, όπως αυτά μεταξύ μελών της οικογένειας ή φιλικών χαιρετισμών.

Η εξέλιξη του φιλιού παραμένει ακόμη αμφιλεγόμενη. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το σεξουαλικό φιλί μπορεί να χρησιμεύει στην αξιολόγηση της ποιότητας ή της καταλληλότητας ενός συντρόφου, ενώ άλλοι θεωρούν ότι αποτελεί προπαρασκευαστικό στάδιο για την αύξηση της σεξουαλικής διέγερσης και την ενίσχυση των πιθανοτήτων γονιμοποίησης. Τα πλατωνικά φιλιά, από την άλλη, φαίνεται ότι ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς και βοηθούν στην πλοήγηση περίπλοκων σχέσεων.

Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι οι Νεάντερταλ και οι πρώτοι άνθρωποι πιθανότατα φιλιόντουσαν, καθώς οι δύο πληθυσμοί είχαν αναμεμειγμένα γονίδια και μοιράζονταν μικροβιακή χλωρίδα στο στόμα, ένδειξη ανταλλαγής σάλιου, πολύ μετά τη διαχωριστική τους γραμμή πριν από 450.000–750.000 χρόνια.

Η νέα έρευνα προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στην προέλευση μιας τόσο καθημερινής και συνάμα μυστηριώδους ανθρώπινης συνήθειας, αποκαλύπτοντας ότι το φιλί δεν είναι αποκλειστικά ανθρώπινο φαινόμενο, αλλά μια κληρονομιά που φτάνει πολύ πίσω στον χρόνο και συνδέει τα θηλαστικά με έναν κοινό εξελικτικό πρόγονο.

