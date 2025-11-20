Διακόσμηση 20.11.2025

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Γήινες αποχρώσεις, φυτά και ένας καταπράσινος κήπος στο κέντρο της πόλης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το σπίτι της Ζέτας Μακρυπούλια είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία της για ηρεμία και λιτότητα. Το διαμέρισμα βρίσκεται στον Κεραμεικό, στην καρδιά της Αθήνας, όμως η ενέργειά του θυμίζει περισσότερο ένα ζεστό, γαλήνιο σπίτι μακριά από τη φασαρία της πόλης.

Κάθε γωνιά του είναι προσεκτικά επιλεγμένη, ώστε να εκπέμπει την αισθητική και τον χαρακτήρα της: απλότητα, φιλοξενία και ανεπιτήδευτο στιλ.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Το φυσικό φως πλημμυρίζει τους χώρους, τα φυτά πρωταγωνιστούν στη διακόσμηση και η boho διάθεση συνδυάζεται αρμονικά με retro λεπτομέρειες και μοντέρνες πινελιές. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος με προσωπικότητα, που καλεί σε χαλάρωση, ηρεμία και δημιουργικότητα. Ο καταπράσινος εξωτερικός χώρος, γεμάτος φυλλωσιές και ανθισμένες γωνιές, μετατρέπει το σπίτι της σε μια μικρή «όαση» μέσα στο γκρι της Αθήνας.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι γήινες αποχρώσεις και τα φυσικά υλικά. Το ξύλο δίνει ζεστασιά στα έπιπλα και το πάτωμα, ενώ οι απαλές χρωματικές επιλογές στους τοίχους δημιουργούν αίσθηση καθαρότητας και γαλήνης. Η Ζέτα Μακρυπούλια έχει φροντίσει να ενσωματώνει μικρές πινελιές χρώματος ώστε να «σπάνε» τη μονοτονία, δημιουργώντας ένα σπίτι ζωντανό, αλλά πάντα ισορροπημένο.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Στο σαλόνι δεσπόζει ένας μεγάλος, άνετος γκρι καναπές, ο οποίος είναι από τους αγαπημένους της χώρους για να κουλουριάζεται τα κρύα βράδια του χειμώνα μαζί με τη γάτα της. Η επιλογή των γκρι επίπλων κάνει τον χώρο μίνιμαλ αλλά καθόλου ψυχρό, προσφέροντας κομψότητα και διακριτική μοντέρνα αισθητική.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Το μπαλκόνι και ο κήπος είναι, ίσως, τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του σπιτιού. Ο εξωτερικός χώρος, γεμάτος πράσινο, «σβήνει» την αστική ένταση και δημιουργεί ένα περιβάλλον ανάσας μέσα στο κέντρο της πόλης.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
Με τους άνετους καναπέδες και το μικρό τραπέζι, αποτελεί το ιδανικό σημείο για τον πρωινό της καφέ ή για να χαλαρώνει το βράδυ μετά από μια απαιτητική ημέρα.

σπίτι Ζέτα Μακρυπούλια
διακόσμηση ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ σπίτι
