Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Από τις αρχές της ελληνικής τηλεόρασης μέχρι σήμερα, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: οι «κακοί» χαρακτήρες είναι συχνά πιο συναρπαστικοί από τους ήρωες. Με τις ίντριγκες, την υπερβολή, τα πάθη και τα θανάσιμα ελαττώματά τους, έχουν χαραχτεί στη μνήμη του κοινού και παραμένουν διαχρονικοί. Άλλοι αστείοι, άλλοι τρομακτικοί, άλλοι τραγικοί, όλοι όμως άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη μικρή οθόνη.

Ακολουθεί ένα ταξίδι στους πιο χαρακτηριστικούς «κακούς» της ελληνικής τηλεόρασης, εκείνους που λατρέψαμε να μισούμε.

Διάβασε επίσης: Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι πιο εμβληματικοί «κακοί» χαρακτήρες

1. Όλγα Μαρκάτου – Ντόλτσε Βίτα

Η θρυλική γιαγιά Μαρκάτου δεν ήταν απλώς ένας «δύσκολος χαρακτήρας», ήταν ένας ζωντανός θρύλος. Αυστηρή, καχύποπτη, αυταρχική και πάντα έτοιμη για… κατάρες επικών διαστάσεων, δεν αποδέχτηκε ποτέ τον δεσμό της νύφης της, Χριστίνας, με τον νεότερο Αντώνη. Παρ’ όλα αυτά, πίσω από την τραχιά εικόνα της, ήταν η γιαγιά που αγαπήσαμε για τη μοναδική κωμική της ενέργεια και τις ανεπανάληπτες ατάκες της.

2. Σωσώ Παπαδήμα – Εγκλήματα

Αναμφίβολα η «βασίλισσα» της κακίας στην ελληνική τηλεόραση. Η Σωσώ δεν ήταν απλώς αντιπαθητική, ήταν αδίστακτη, παρανοϊκά ζηλιάρα, φθονερή και ικανή να κάνει τα πάντα για να βγάλει απ’ τη μέση όσους τη δυσκόλευαν, από τον άντρα της μέχρι… την καλύτερή της φίλη. Οι δολοπλοκίες της, το μαύρο χιούμορ και τα εγκλήματά της (κυριολεκτικά!) την έκαναν έναν από τους πιο αξέχαστους χαρακτήρες της TV.

3. Άρης Παυρινός – Στο Παρά 5

Ο πραγματικός «εγκέφαλος» του κακού: ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στο παρασκήνιο, με ουίσκι στο χέρι και παγερή ψυχραιμία. Εξουσία, χρήμα, απληστία και απόλυτη ηθική παρακμή συνθέτουν το προφίλ του. Παρανομίες, δολοφονίες, εκβιασμοί, τίποτα δεν τον σταματούσε. Το τραγικό του τέλος έδωσε μια δραματική δικαίωση στους ήρωες που τον πολέμησαν.

4. Αμαλία Κώνστα – Το Ρετιρέ

Αν η γκρίνια είχε πρόσωπο, θα ήταν η Αμαλία. Καχύποπτη, ζηλιάρα, κουτσομπόλα και μόνιμα έτοιμη να δημιουργήσει ένταση, ήταν ο χαρακτήρας που έκανε τους άλλους να αναστενάζουν από απόγνωση και εμάς από γέλιο. Η φωνή της; Απλώς… αξέχαστη.

5. Σμαράγδα Πλαπούτα – Η Νταντά

Η Σμαράγδα ήταν η επιτομή της μεγαλοαστής «κακιάς»: υπεροπτική, ανταγωνιστική, ερωτευμένη μονόπλευρα με το αφεντικό της και διατεθειμένη να σαμποτάρει την Μαίρη με κάθε πιθανό τρόπο. Οι κόντρες της με τον Διονύση έγιναν τηλεοπικός θησαυρός.

6. Ρωξάνη Ντάνου – Οι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐμη

Η διεφθαρμένη διευθύντρια φυλακών, πάντα έτοιμη για νέες κομπίνες και μικροαπατεωνιές. Χειριστική, απάνθρωπη και με μαύρο χιούμορ, εκμεταλλευόταν τη θέση της μέχρι πο υ τα σκάνδαλά της αποκαλύφθηκαν και οδηγήθηκε η ίδια στη φυλακή. Ένας κλασικός villain, αλλά με αμιγώς ελληνική χροιά.

7. Αννέτα Μπεζεντάκου – Είσαι το Ταίρι μου

Η Αννέτα ήταν η προσωποποίηση της κακομαθημένης, υπεροπτικής γυναίκας που λειτουργεί πάντα με γνώμονα τη ζήλια και την εικόνα. Κακοπροαίρετη, πιεστική ως μητέρα και υποτιμητική απέναντι στον σύζυγο και τη Στέλλα, ενσάρκωσε τέλεια την «τοξική μεγαλοκυρία» της τηλεόρασης.

8. Δασκάλα Αγλαΐα – Το Καφέ της Χαράς

Ίσως η πιο αστεία «κακιά» της λίστας. Υστερική, εμμονική με τον δήμαρχο, ζηλιάρα, κουτσομπόλα και ελαφρώς… ψυχικά ασταθής, η Αγλαΐα έγινε cult χαρακτήρας. Η συμπεριφορά της απέναντι στη μικρή Βάλια και η εμμονή της με τον Πώποτα την κατέστησαν μια από τις πιο χαρακτηριστικές κωμικές villains.

9. Σιλβή Μπουζάνη – Μαύρα Μεσάνυχτα

Φιλόδοξη μέχρι αηδίας, με πάθος για τη χλιδή, έτοιμη να μπλεχτεί με όπλα, χρήμα και σκοτεινές υποθέσεις, η Σιλβή ήταν μια femme fatale της νύχτας. Οι φωνητικές της «ικανότητες» ήταν αμφισβητήσιμες, αλλά η παρουσία της… αδιαμφισβήτητη.

10. Περίανδρος Πώποτας – Το Καφέ της Χαράς

Ο πιο αναγνωρίσιμος «κακός» της ελληνικής κωμωδίας. Συντηρητικός, ξεροκέφαλος, αντιδραστικός και απίστευτα αστείος, ο Πώποτας σημάδεψε την ελληνική τηλεόραση με τις ατάκες του. Η οπισθοδρομικότητά του και οι συνεχείς προσπάθειές του να διώξει τη Χαρά από το χωριό τον κάνουν έναν μοναδικό, cult villain.

11. Ξένια – Η Ζωή της Άλλης

Ένας από τους πιο σκοτεινούς γυναικείους ρόλους της ελληνικής TV. Με εμμονή για δόξα, χρήμα και εκδίκηση, η Ξένια εξαπάτησε, έκλεψε, χειραγώγησε, αντικατέστησε ταυτότητες και προχώρησε μέχρι και σε δολοφονία. Το φινάλε της, αυτοκτονία στην πισίνα, έμεινε θρυλικό.

12. Μάνος Βόσκαρης – Άγριες Μέλισσες

Ο απόλυτος θύτης: σκληρός, σαδιστής, αδίστακτος και βαθιά διεστραμμένος. Ο διευθυντής των φυλακών που βασάνισε την Ελένη Σταμίρη, έγραψε ιστορία ως ένας από τους πιο τρομακτικούς αντιήρωες της νεότερης ελληνικής μυθοπλασίας. Το δραματικό του τέλος δεν μπόρεσε να «ξεπλύνει» τα εγκλήματά του, αλλά σίγουρα τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους κακούς της ελληνικής τηλεόρασης.

Οι «κακοί» της ελληνικής τηλεόρασης δεν είναι απλώς χαρακτήρες, αλλά ένα must have συστατικό. Άλλοι μας τρόμαξαν, άλλοι μας ενόχλησαν, άλλοι μας έκαναν να γελάσουμε μέχρι δακρύων. Το σίγουρο είναι πως χωρίς αυτούς, οι αγαπημένες σειρές δεν θα είχαν την ίδια ένταση, πλοκή και γοητεία. Οι αντιήρωες δίνουν νόημα στους ήρωες κι έτσι κερδίζουν τη δική τους θέση στην καρδιά μας.

Διάβασε επίσης: Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Δες κι αυτό…