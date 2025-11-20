Η MAC και η Marina Satti σε ένα ανεπανάληπτο performance στο MadWalk 2025 by Three Cents

Στην καρδιά της δημιουργίας, εκεί όπου η μουσική συναντά τη μόδα, επιστρέφει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και ανατρεπτικά γεγονότα της χρονιάς, το MadWalk 2025 by Three Cents. Την Τρίτη 26η Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό φωτός, ήχου και ασταμάτητης ενέργειας.

Στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents το κοινό θα ζήσει μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς, καθώς η Marina Satti και η MAC Cosmetics ετοιμάζουν ένα μοναδικό σόου, το Marina Satti for Viva Glam Show by MAC Cosmetics. Η Marina Satti με τη χαρακτηριστική της καλλιτεχνική τόλμη και η MAC Cosmetics με τη σύγχρονη αισθητική της θα χαρίσουν στο κοινό μια performance που θα γίνει talk of the town καθώς αναμένεται να συνδυάσει μουσική, σκηνική αφήγηση και υψηλή αισθητική μακιγιάζ σε μια απόλυτα θεατρική εμπειρία.

Αν θες να βρεθείς στο φετινό πιο ανατρεπτικό MadWalk 2025 by Three Cents κλείσε το εισιτήριό σου ΕΔΩ

MAC Cosmetics x MadWalk 2025 by Three Cents: When Fashion meets the artistry of makeup

Η MAC Cosmetics βρίσκεται πάντα στην καρδιά της μόδας, εκεί όπου η δημιουργικότητα, η έκφραση και η καινοτομία συναντιούνται. Από τις πασαρέλες των μεγαλύτερων Fashion Weeks σε όλο τον κόσμο, έως τις πιο εμβληματικές συνεργασίες με σχεδιαστές και καλλιτέχνες, η MAC Cosmetics έχει το απόλυτο fashion authority και το πιο δυνατό artistry expertise καθορίζοντας τάσεις και αναδεικνύοντας τo μακιγιάζ ως την πιο προσιτή μορφή τέχνης.

Η σχέση της MAC Cosmetics με το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια συνεργασία –είναι ένα fashion statement, είναι μια σύμπραξη δημιουργικότητας, πάθους και καινοτομίας που μετράει χρόνια κοινής πορείας. Από την πρώτη στιγμή, η MAC Cosmetics και το Madwalk αναγνώρισαν ο ένας στον άλλον το ίδιο όραμα: να γιορτάζουν την έκφραση χωρίς όρια και να δίνουν βήμα στην αυθεντικότητα και τη δημιουργική ταυτότητα δημιουργώντας ενα iconic αποτέλεσμα.

Για τη MAC Cosmetics, το MadWalk είναι ο τέλειος χώρος όπου το artistry συναντά τη μόδα και τη μουσική — ένα σκηνικό που ζωντανεύει τη φιλοσοφία της: «All Ages, All Races, All Genders». Μέσα από τα looks που υπογράφει κάθε χρονιά, η MAC Cosmetics μετατρέπει τη σκηνή του MadWalk σε πεδίο έμπνευσης, αφηγείται ιστορίες με το μακιγιάζ, εκφράζει συναισθήματα. Από την πλευρά του, το MadWalk έχει βρει στη MAC Cosmetics έναν σύμμαχο με κοινές αξίες –την τόλμη, την καινοτομία και τη συνεχή αναζήτηση του καινούριου. Μαζί, δημιουργούν μια εμπειρία που ξεπερνά τη σκηνή και εμπνέει το κοινό κάθε χρόνο.

Η MAC Cosmetics εμπνέει, πειραματίζεται, τολμά, αναδεικνύει πρόσωπα, ιστορίες και προσωπικότητες, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά δεν έχει κανόνες, μόνο έκφραση.

This is MAC. This is Artistry. This is Fashion.

Η Marina Satti σε ένα πρωτοποριακό Viva Glam show για τη MAC Cosmetics

Η εντυπωσιακή performance της Marina Satti για το Marina Satti for Viva Glam Show by MAC Cosmetics αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents. Η Marina Satti, γνωστή για τη μοναδική της ικανότητα να συνδυάζει παραδοσιακά μουσικά στοιχεία με σύγχρονες ηλεκτρονικές φόρμες, αναμένεται για άλλη μια φορά παρουσιάσει ένα σόου που θα ισορροπεί ανάμεσα στη θεατρικότητα, στη μουσική και στη μόδα. Με την υπογραφή της MAC Cosmetics σε κάθε λεπτομέρεια του makeup direction, η εμφάνιση της Marina Satti θα αξιοποιήσει έντονα σκηνοθετικά στοιχεία, πολυφωνικά φωνητικά στρώματα, ρυθμικά μοτίβα που χαρακτηρίζουν την ταυτότητά της και μία avant garde, σχεδόν τελετουργική αισθητική που αναμένεται να δημιουργήσει ένα καθηλωτικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια ουσιαστική σύμπραξη μουσικής, εικόνας και αισθητικής, όπου η Marina Satti θα λειτουργήσει ως ζωντανός καμβάς, αποδίδοντας με το δικό της ιδιαίτερο ύφος το μήνυμα της Viva Glam: ότι η ομορφιά αποτελεί μορφή τέχνης και δύναμης, ικανή να εκφράσει συναισθήματα, ιστορίες και την πολυδιάστατη ταυτότητα κάθε ανθρώπου.

