Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

Το «Kpop Demon Hunters» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και φαίνεται πως η δυναμική του δεν σταματά στην εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με το Associated Press, η δημοφιλής animated ταινία του Netflix βρίσκεται πλέον επίσημα ανάμεσα στις 35 παραγωγές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν μία θέση στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Animation στα Oscars 2026. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο της πλατφόρμας έχει μπει για τα καλά στο επίκεντρο της φετινής κινηματογραφικής σεζόν.

Το «Kpop Demon Hunters» κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα της Academy of Motion Picture Arts and Sciences χάρη όχι μόνο στη θριαμβευτική του πορεία στο Netflix αλλά και στη στοχευμένη κινηματογραφική του διανομή. Μετά την τεράστια επιτυχία του στην πλατφόρμα, προβλήθηκε τον Ιούνιο σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Σαν Φρανσίσκο, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη κινηματογραφική παρουσία που το καθιστούν άξιο να πληροί τις προϋποθέσεις της Ακαδημίας. Τον Αύγουστο, το «Kpop Demon Hunters» επέστρεψε στις αίθουσες με sing along προβολές σε 1.750 κινηματογράφους, αποφέροντας 18 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

Στη διεκδίκηση του Όσκαρ Animation για το 2026 περιλαμβάνονται ακόμη τίτλοι όπως τα «Arco», «Elio», «Zootopia 2», «Little Amélie or the Character of Rain», «In Your Dreams», «Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» και «Chainsaw Man The Movie Reze Arc». Η παρουσία τόσο ισχυρών παραγωγών καταδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό της κατηγορίας.

Σύμφωνα με το Netflix, το «Kpop Demon Hunters» αποτελεί την πιο δημοφιλή ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας με περισσότερες από 541 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως. Παράλληλα, το soundtrack του έχει αναδειχθεί στο πιο επιτυχημένο της χρονιάς, με 8 τραγούδια να καταγράφουν είσοδο στο Billboard Hot 100. Ακόμη και αν δεν καταφέρει να προχωρήσει στην κατηγορία του animation, η ταινία έχει σημαντικές πιθανότητες στη μάχη για το Best Original Song, όπου αναμένεται να ξεχωρίσει το τραγούδι «Golden» του φανταστικού K pop συγκροτήματος HUNTR/X. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ήδη βρεθεί στην κορυφή των Billboard Global 200 και Billboard Global Excl. U.S. επί δεκαεπτά εβδομάδες.

Οι φίλοι της ταινίας θα μάθουν αν το «Kpop Demon Hunters» εξασφάλισε τελικά μια θέση στις υποψηφιότητες όταν αυτές ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου. Η τελετή των 98ων Academy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC στις 15 Μαρτίου.

Διάβασε επίσης: Νέα εποχή για το anime φαινόμενο – Netflix και Sony ενώνουν τις δυνάμεις τους για το KPop Demon Hunters 2

Δες και αυτό…