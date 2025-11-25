Streaming News 25.11.2025

Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

Η δημοφιλής animated ταινία του Netflix, Kpop Demon Hunters, διεκδικεί το Χρυσό Αγαλματίδιο στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία Animation και Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Kpop Demon Hunters» συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία και φαίνεται πως η δυναμική του δεν σταματά στην εμπορική επιτυχία. Σύμφωνα με το Associated Press, η δημοφιλής animated ταινία του Netflix βρίσκεται πλέον επίσημα ανάμεσα στις 35 παραγωγές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσουν μία θέση στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Animation στα Oscars 2026. Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο της πλατφόρμας έχει μπει για τα καλά στο επίκεντρο της φετινής κινηματογραφικής σεζόν.

Το «Kpop Demon Hunters» κατάφερε να συμπεριληφθεί στη λίστα της Academy of Motion Picture Arts and Sciences χάρη όχι μόνο στη θριαμβευτική του πορεία στο Netflix αλλά και στη στοχευμένη κινηματογραφική του διανομή. Μετά την τεράστια επιτυχία του στην πλατφόρμα, προβλήθηκε τον Ιούνιο σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες και στο Σαν Φρανσίσκο, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη κινηματογραφική παρουσία που το καθιστούν άξιο να πληροί τις προϋποθέσεις της Ακαδημίας. Τον Αύγουστο, το «Kpop Demon Hunters» επέστρεψε στις αίθουσες με sing along προβολές σε 1.750 κινηματογράφους, αποφέροντας 18 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

ταινία Netflix K-Pop Demon Hunters

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες – Σαρώνει ο Kendrick Lamar εκτός η Taylor Swift

Στη διεκδίκηση του Όσκαρ Animation για το 2026 περιλαμβάνονται ακόμη τίτλοι όπως τα «Arco», «Elio», «Zootopia 2», «Little Amélie or the Character of Rain», «In Your Dreams», «Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle» και «Chainsaw Man The Movie Reze Arc». Η παρουσία τόσο ισχυρών παραγωγών καταδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό της κατηγορίας.

Σύμφωνα με το Netflix, το «Kpop Demon Hunters» αποτελεί την πιο δημοφιλή ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας με περισσότερες από 541 εκατομμύρια ώρες θέασης παγκοσμίως. Παράλληλα, το soundtrack του έχει αναδειχθεί στο πιο επιτυχημένο της χρονιάς, με 8 τραγούδια να καταγράφουν είσοδο στο Billboard Hot 100. Ακόμη και αν δεν καταφέρει να προχωρήσει στην κατηγορία του animation, η ταινία έχει σημαντικές πιθανότητες στη μάχη για το Best Original Song, όπου αναμένεται να ξεχωρίσει το τραγούδι «Golden» του φανταστικού K pop συγκροτήματος HUNTR/X. Το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ήδη βρεθεί στην κορυφή των Billboard Global 200 και Billboard Global Excl. U.S. επί δεκαεπτά εβδομάδες.

www.imdb.com/

Οι φίλοι της ταινίας θα μάθουν αν το «Kpop Demon Hunters» εξασφάλισε τελικά μια θέση στις υποψηφιότητες όταν αυτές ανακοινωθούν στις 22 Ιανουαρίου. Η τελετή των 98ων Academy Awards θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC στις 15 Μαρτίου.

Διάβασε επίσης: Νέα εποχή για το anime φαινόμενο – Netflix και Sony ενώνουν τις δυνάμεις τους για το KPop Demon Hunters 2

Δες και αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Billboard KPop Demon Hunters netflix Oscar
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Βικτώρια Χαλιβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

Η Βικτώρια Χαλιβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

25.11.2025
Επόμενο
Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull βγαίνουν στο σφυρί

Προσωπικά αντικείμενα της Marianne Faithfull βγαίνουν στο σφυρί

25.11.2025

Δες επίσης

Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA
Cinema

Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

25.11.2025
CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα
Cinema

CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

25.11.2025
Η Emma Stone αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε στον Γιώργο Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία Bugonia
Cinema

Η Emma Stone αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε στον Γιώργο Λάνθιμο πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία Bugonia

25.11.2025
Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond
Cinema

Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

25.11.2025
Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist
Cinema

Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

25.11.2025
Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως
Cinema

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

25.11.2025
Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ
Cinema

Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ

25.11.2025
Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα
Cinema

Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

24.11.2025
Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix
Cinema

Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»