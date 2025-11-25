Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για την πορεία του στη μουσική, τις συνεργασίες, τα social media και το πώς συνδυάζει καριέρα και οικογένεια

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε σκέψεις για τη μουσική του πορεία, την οικογένεια και τις προκλήσεις της σύγχρονης δισκογραφίας.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στην επιτυχία που γνώρισε με τον τελευταίο του δίσκο. «Μας έχουν σπάσει πόρτες. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο», είπε, περιγράφοντας την απροσδόκητη ανταπόκριση του κοινού.

Διάβασε επίσης: Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

Σχετικά με τη σχέση του με τα social media, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι πλέον τα χρησιμοποιεί με μέτρο. «Πιο παλιά ανέβαζα πολύ συχνά. Τώρα το κάνω πιο μετρημένα γιατί είδα ότι ασχολούμαι παραπάνω από όσο πρέπει με το κινητό μου», εξηγεί, προσθέτοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η μουσική και όχι η ψηφιακή παρουσία.

Στο θέμα της δημιουργίας τραγουδιών, ανέφερε ότι πάντα εμπιστεύεται τους συνθέτες αλλά ταυτόχρονα επιλέγει ο ίδιος τα τραγούδια του. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα κομμάτια όπως το «Θέλω κι άλλο», που γνώρισε άμεση επιτυχία, αλλά και στο «Σεντόνι», που άργησε να αναδειχθεί. «Το μόνο τραγούδι που ήμουν σίγουρος 100% όταν το άκουσα ότι θα γίνει επιτυχία ήταν το Θέλω κι άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διαδικασία στο στούντιο, ο Γιώργος Λιβάνης εξηγεί ότι δεν πηγαίνει καθημερινά, αλλά ανάλογα με τη φάση της δημιουργίας. Αναφέρεται επίσης στη σημασία του δίσκου ως μέσου για να ανακαλύψει το κοινό διαφορετικές πτυχές ενός καλλιτέχνη: «Μέσα από τον δίσκο ανακαλύπτει και ο άλλος πολλές πτυχές του εαυτού σου».

Όσον αφορά τον πειραματισμό, ο καλλιτέχνης τονίζει ότι είναι απαραίτητος για να παραμείνει ζωντανός καλλιτεχνικά. «Πρέπει πάντα να πειραματίζεσαι γιατί αν μένεις στα ίδια και στα ίδια κάποια στιγμή θα σταματήσεις να υπάρχεις», σημειώνει, ενώ παραδέχεται ότι τζογάρει δημιουργικά, επενδύοντας σε νέα μουσικά μονοπάτια.

Σχετικά με την επίδραση άλλων καλλιτεχνών στη δική του πορεία, αναφέρει ότι έχει εμπνευστεί από καλλιτέχνες όπως ο Αντίπας, ο Νίκος Βέρτης και ο Αντώνης Ρέμος, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να κρατήσει τη δική του ταυτότητα, βασισμένη στις μουσικές του ρίζες και στις προσωπικές του επιλογές.

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για τις δυσκολίες της σύγχρονης δισκογραφίας και την πίεση να δημιουργηθεί ένα τραγούδι που να «τραβά» τα πρώτα δευτερόλεπτα λόγω των social media. Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχει επιστροφή του κοινού στο λαϊκό τραγούδι και ότι η υπομονή και η σωστή διαχείριση μπορεί να αναδείξουν την αξία ενός κομματιού ακόμα και μετά από χρόνια.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ισορροπία οικογένειας και καριέρας, ειδικά μετά τη γέννηση του παιδιού του. «Με λίγο πρόγραμμα γίνονται όλα. Το σπίτι, η οικογένεια, η δουλειά», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη από την οικογένεια είναι καθοριστική για την επιτυχημένη πορεία του.

Με ανοιχτή ματιά, αισιοδοξία και επαγγελματισμό, ο Γιώργος Λιβάνης περιγράφει έναν καλλιτέχνη που όχι μόνο απολαμβάνει την επιτυχία του αλλά και σκέφτεται στρατηγικά για το μέλλον της μουσικής του πορείας.

Διάβασε επίσης: H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

Δες κι αυτό…