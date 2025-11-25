Εκπομπές Mad TV 25.11.2025

Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μιλά για την πορεία του στη μουσική, τις συνεργασίες, τα social media και το πώς συνδυάζει καριέρα και οικογένεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Γιώργος Λιβάνης μοιράστηκε σκέψεις για τη μουσική του πορεία, την οικογένεια και τις προκλήσεις της σύγχρονης δισκογραφίας.

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε αρχικά στην επιτυχία που γνώρισε με τον τελευταίο του δίσκο. «Μας έχουν σπάσει πόρτες. Δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Αυτό με κάνει πολύ χαρούμενο», είπε, περιγράφοντας την απροσδόκητη ανταπόκριση του κοινού.

Διάβασε επίσης: Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

Σχετικά με τη σχέση του με τα social media, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι πλέον τα χρησιμοποιεί με μέτρο. «Πιο παλιά ανέβαζα πολύ συχνά. Τώρα το κάνω πιο μετρημένα γιατί είδα ότι ασχολούμαι παραπάνω από όσο πρέπει με το κινητό μου», εξηγεί, προσθέτοντας ότι προτεραιότητά του παραμένει η μουσική και όχι η ψηφιακή παρουσία.

Στο θέμα της δημιουργίας τραγουδιών, ανέφερε ότι πάντα εμπιστεύεται τους συνθέτες αλλά ταυτόχρονα επιλέγει ο ίδιος τα τραγούδια του. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα κομμάτια όπως το «Θέλω κι άλλο», που γνώρισε άμεση επιτυχία, αλλά και στο «Σεντόνι», που άργησε να αναδειχθεί. «Το μόνο τραγούδι που ήμουν σίγουρος 100% όταν το άκουσα ότι θα γίνει επιτυχία ήταν το Θέλω κι άλλο», είπε χαρακτηριστικά.

Για τη διαδικασία στο στούντιο, ο Γιώργος Λιβάνης εξηγεί ότι δεν πηγαίνει καθημερινά, αλλά ανάλογα με τη φάση της δημιουργίας. Αναφέρεται επίσης στη σημασία του δίσκου ως μέσου για να ανακαλύψει το κοινό διαφορετικές πτυχές ενός καλλιτέχνη: «Μέσα από τον δίσκο ανακαλύπτει και ο άλλος πολλές πτυχές του εαυτού σου».

Όσον αφορά τον πειραματισμό, ο καλλιτέχνης τονίζει ότι είναι απαραίτητος για να παραμείνει ζωντανός καλλιτεχνικά. «Πρέπει πάντα να πειραματίζεσαι γιατί αν μένεις στα ίδια και στα ίδια κάποια στιγμή θα σταματήσεις να υπάρχεις», σημειώνει, ενώ παραδέχεται ότι τζογάρει δημιουργικά, επενδύοντας σε νέα μουσικά μονοπάτια.

Σχετικά με την επίδραση άλλων καλλιτεχνών στη δική του πορεία, αναφέρει ότι έχει εμπνευστεί από καλλιτέχνες όπως ο Αντίπας, ο Νίκος Βέρτης και ο Αντώνης Ρέμος, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να κρατήσει τη δική του ταυτότητα, βασισμένη στις μουσικές του ρίζες και στις προσωπικές του επιλογές.

Ο τραγουδιστής μίλησε επίσης για τις δυσκολίες της σύγχρονης δισκογραφίας και την πίεση να δημιουργηθεί ένα τραγούδι που να «τραβά» τα πρώτα δευτερόλεπτα λόγω των social media. Ωστόσο, παραδέχεται ότι υπάρχει επιστροφή του κοινού στο λαϊκό τραγούδι και ότι η υπομονή και η σωστή διαχείριση μπορεί να αναδείξουν την αξία ενός κομματιού ακόμα και μετά από χρόνια.

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην ισορροπία οικογένειας και καριέρας, ειδικά μετά τη γέννηση του παιδιού του. «Με λίγο πρόγραμμα γίνονται όλα. Το σπίτι, η οικογένεια, η δουλειά», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη από την οικογένεια είναι καθοριστική για την επιτυχημένη πορεία του.

Με ανοιχτή ματιά, αισιοδοξία και επαγγελματισμό, ο Γιώργος Λιβάνης περιγράφει έναν καλλιτέχνη που όχι μόνο απολαμβάνει την επιτυχία του αλλά και σκέφτεται στρατηγικά για το μέλλον της μουσικής του πορείας.

Διάβασε επίσης: H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Mad For Greekζ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

25.11.2025
Επόμενο
Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025

Δες επίσης

Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»
Εκπομπές Mad TV

Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

24.11.2025
H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»
Εκπομπές Mad TV

H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

24.11.2025
H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD
Εκπομπές Mad TV

H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

24.11.2025
O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»
Εκπομπές Mad TV

O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

23.11.2025
Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

21.11.2025
H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»
Εκπομπές Mad TV

H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

21.11.2025
Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου
Εκπομπές Mad TV

Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου

21.11.2025
Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»
Εκπομπές Mad TV

Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

21.11.2025
Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας