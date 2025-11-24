Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

Στο MadWalk TV, η Ορσαλία Παρθένη αποκαλύπτει τα μυστικά της νέας της συλλογής, την πρόκληση να συνεχίζει το DNA ενός ιστορικού οίκου και τη σημασία της ελληνικής μόδας

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Ορσαλία Παρθένη, σε μια συζήτηση που γρήγορα μετατράπηκε σε ένα βαθιά ανθρώπινο και παράλληλα αποκαλυπτικό πορτρέτο της σχεδιάστριας.

Η Ορσαλία Παρθένη μίλησε ανοιχτά για το βάρος αλλά και τη δημιουργική πρόκληση του να συνεχίζει μια οικογενειακή επιχείρηση με τόσο έντονη ταυτότητα. Παραδέχεται ότι η δεύτερη γενιά είναι πάντα το μεγάλο «στοίχημα» για μια επιτυχία που ξεκίνησε από τους γονείς: «Δεν πιστεύω στο κληρονομικό δικαίωμα. Δεν είναι για όλους. Το δύσκολο είναι πώς παίρνεις κάτι τόσο συγκεκριμένο και το συνεχίζεις, μένοντας πιστός στο DNA του και ταυτόχρονα κάνοντάς το δικό σου». Η σχεδιάστρια εξηγεί πως κάθε νέα συλλογή είναι ένα δίλημμα: το ύφος του Παρθένη πρέπει να μένει αναγνωρίσιμο αλλά και να εξελίσσεται με λεπτές, διακριτικές ανανεώσεις.

Διάβασε επίσης: O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

Ιδιαίτερα ανθρώπινη ήταν η στιγμή που μίλησε για τον μικρό της γιο, μόλις 14 ετών, ο οποίος δείχνει διάθεση να ακολουθήσει τα βήματά της: «Ο μικρός μου γιος το θέλει πολύ. Του λέω να δοκιμάσει κάτι άλλο, αρχιτεκτονική, κάτι με design. Αν πραγματικά θέλει να ασχοληθεί με τα ρούχα, θα το καταλάβει και θα έρθει μόνο του» .

Για να δοκιμάσει τις δυνατότητές του, του έθεσε μια πρόκληση: «Του είπα να σχεδίασε δέκα ρούχα, να φτιάξει ένα δικό του brand και να δούμε τι ψάρια πιάνεις».

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε πολλά για τις συλλογές που κυκλοφορούν αλλά και για όσα θα δούμε στο MadWalk 2025 by 3 Cents. Η συλλογή που θα παρουσιαστεί αναφέρεται στην αναγέννηση, στη φύση και στο μετά: «Έχει να κάνει με το πώς πρασινίζουν τα φυτά, με το πώς ανανεώνεται η φύση… είναι αυτό που γίνεσαι».

Η Ορσαλία Παρθένη, που ολοκληρώνει τη θητεία της ως πρόεδρος, μίλησε για τις προκλήσεις του ρόλου: «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να συγκεράσεις τόσες φωνές. Είμαστε μια συντεχνία, αλλά ο καθένας έχει τη δική του οντότητα».

Η σχεδιάστρια στάθηκε στη σημασία της ελληνικής μόδας ως μέρος της πολιτιστικής διπλωματίας: «Οι τουρίστες αγοράζουν ελληνικά προϊόντα. Τα ρούχα μένουν, ταξιδεύουν, και δείχνουν τι μπορεί να κάνει η χώρα».

Παρουσίασε αγαπημένα κομμάτια από το αρχείο της, μερικά 40+ ετών, αποδεικνύοντας την αντοχή και τη διαχρονικότητα του brand. Από το αθλητικό φανελάκι με τα χαρακτηριστικά κουμπάκια μέχρι τις εμβληματικές βαμβακερές εσάρπες, κάθε αντικείμενο έφερε μαζί του μια προσωπική ιστορία.

Η σχεδιάστρια δεν μίλησε μόνο για μόδα. Μίλησε για την οικογένεια, τη δημιουργία, την ευθύνη της συνέχειας και τη δύναμη της συνεργασίας. Και αυτό έκανε την παρουσία της στο MadWalk TV μία από τις πιο αυθεντικές και πλούσιες συζητήσεις της σεζόν.

Διάβασε επίσης: Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

Δες κι αυτό…