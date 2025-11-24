Βιβλίο 24.11.2025

Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

Το βιβλίο «Jean Paul Gaultier Catwalk» της Laird Borrelli Persson επιχειρεί ένα σπάνιο ταξίδι στο αρχείο του Jean Paul Gaultier
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson παρουσιάζει τον νέο τόμο της σειράς Catwalk με θέμα τον Jean Paul Gaultier και δίνει πρόσβαση σε φωτογραφίες πασαρέλας που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν εκτενή απολογισμό του έργου του θρυλικού σχεδιαστή από την πρώτη του συλλογή του 1976 με τίτλο «Biker of the Opera» έως την τελευταία του εμφάνιση το 2020. Το βιβλίο υπογράφει η Laird Borrelli Persson η οποία εργάστηκε επί χρόνια στο Vogue Runway και δέχτηκε την πρόκληση να καταγράψει κάθε επίδειξη μόδας του κορυφαίου δημιουργού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

Η Laird Borrelli Persson εξηγεί ότι το έργο της ήταν εξαιρετικά απαιτητικό καθώς πολλά από τα αρχεία της δεκαετίας του 70 και του 80 δεν υπήρχαν σε ψηφιακή μορφή. Όπως σημειώνει «υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που δεν έχει κάνει ο Jean Paul Gaultier. Το έργο του είναι πολυδιάστατο και ποικιλόμορφο». Η συγγραφέας επισημαίνει πως ένας από τους σταθερούς άξονες του σχεδιαστή ήταν η αναζήτηση της ομορφιάς εκεί όπου δεν την έβλεπαν άλλοι. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το 1995 δεν έβλεπες τατουάζ ή piercing στην πασαρέλα ούτε στα περισσότερα περιοδικά. Θεωρούμε δεδομένα πολλά από αυτά που ο Gaultier θεώρησε φυσιολογικά όπως το street casting, την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη μεγεθών που τότε δεν ήταν καθόλου αυτονόητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Laird Borrelli Persson θυμάται επίσης την πρώτη εικόνα που της έρχεται στο μυαλό όταν ακούει το όνομα Jean Paul Gaultier. Αναφέρεται στο πορτρέτο του 1990 από το δίδυμο Pierre et Gilles στο οποίο ο σχεδιαστής ποζάρει με μαρινιέρα και ξανθά κοντά μαλλιά μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Η συγγραφέας αναφέρει ότι η εικόνα αυτή απηχεί την ευφυΐα του δημιουργού και τη συχνή διάθεσή του να παίζει με την ταυτότητα, τις αναφορές και τον πολιτισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο παρουσιάζει συλλογές που σημάδεψαν την πορεία της μόδας όπως η «Les Tatouages» αλλά και σπάνιο υλικό από επιδείξεις της δεκαετίας του 80 που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ εκτενώς. Η Laird Borrelli Persson παραδέχεται ότι η διαδικασία εύρεσης και επιμέλειας των φωτογραφιών ήταν κοπιαστική. Χρειάστηκε να συνεργαστεί με αρχεία, να εξετάσει χιλιάδες slides και να τα ταξινομήσει προκειμένου το αποτέλεσμα να αποτελεί μια συνεκτική αφήγηση της δημιουργικής εξέλιξης του σχεδιαστή. Όπως λέει «η τεκμηρίωση του παρελθόντος είναι καθοριστική. Δεν είναι μόνο απόδειξη των επιτευγμάτων ενός σχεδιαστή αλλά και καταγραφή των εξελισσόμενων κοινωνικών αξιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συγγραφέας αναφέρεται και στη σημασία της σειράς Catwalk η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το κοινό που επιθυμεί να αλληλεπιδρά με τη μόδα με τρόπο ουσιαστικό. Σημειώνει πως οι νεότερες γενιές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αναλογική εποχή και τη φυσική αρχειοθέτηση ενώ οι εικόνες που συγκεντρώνονται σε τέτοιους τόμους συχνά καθίστανται αντικείμενα συλλογής.

Η ίδια εξηγεί ότι πίσω από την ιστορική πορεία του Jean Paul Gaultier βρίσκεται μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Ο σχεδιαστής ξεκίνησε με ελάχιστους πόρους παρουσιάζοντας την πρώτη του συλλογή σε ένα πλανητάριο μπροστά σε ένα κοινό που δεν ξεπερνούσε τους 10 θεατές. Με την υποστήριξη του Francis Menuge και με απόλυτη αφοσίωση στο όραμά του συνέχισε να δημιουργεί, επηρεάζοντας καθοριστικά την παγκόσμια μόδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο «Jean Paul Gaultier Catwalk» της Laird Borrelli Persson κυκλοφορεί πλέον από την Thames and Hudson και συγκεντρώνει για πρώτη φορά το σύνολο των γυναικείων συλλογών του σχεδιαστή με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται τώρα για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα έργο που διατηρεί ζωντανή την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της μόδας και επαναφέρει στο φως κομβικές στιγμές από μια διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Jean Paul Gaultier Laird Borrelli Persson βιβλιο μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

24.11.2025
Επόμενο
Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

24.11.2025

Δες επίσης

Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία
City Guide

Το Όνειρο της Frida Kahlo ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα ζωγράφο που βγήκε ποτέ σε δημοπρασία

21.11.2025
Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία
City Guide

Πορτρέτο του Gustav Klimt πωλήθηκε για 236,4 εκατ. δολάρια και «έγραψε» ιστορία

20.11.2025
Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία
City Guide

Βασιλική Σαιξπηρική Εταιρεία: Τα έργα του Shakespeare μετατρέπονται σε σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία

20.11.2025
WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!
City Guide

WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!

20.11.2025
Τι θα παίξει τα φετινά Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
City Guide

Τι θα παίξει τα φετινά Χριστούγεννα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

20.11.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

20.11.2025
Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ
City Guide

Οι θρυλικοί Anthrax special guests στη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ

20.11.2025
Greek Sale Bonhams: Πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήθηκαν σε δημοπρασία ελληνικά έργα τέχνης στο Παρίσι
City Guide

Greek Sale Bonhams: Πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήθηκαν σε δημοπρασία ελληνικά έργα τέχνης στο Παρίσι

20.11.2025
Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας