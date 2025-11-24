Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

Ο εκδοτικός οίκος Thames and Hudson παρουσιάζει τον νέο τόμο της σειράς Catwalk με θέμα τον Jean Paul Gaultier και δίνει πρόσβαση σε φωτογραφίες πασαρέλας που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα. Πρόκειται για έναν εκτενή απολογισμό του έργου του θρυλικού σχεδιαστή από την πρώτη του συλλογή του 1976 με τίτλο «Biker of the Opera» έως την τελευταία του εμφάνιση το 2020. Το βιβλίο υπογράφει η Laird Borrelli Persson η οποία εργάστηκε επί χρόνια στο Vogue Runway και δέχτηκε την πρόκληση να καταγράψει κάθε επίδειξη μόδας του κορυφαίου δημιουργού.

Διάβασε επίσης: Σώματα χωρίς όρια: Η αναγέννηση του Jean Paul Gaultier μέσα από το βλέμμα του Duran Lantink

Η Laird Borrelli Persson εξηγεί ότι το έργο της ήταν εξαιρετικά απαιτητικό καθώς πολλά από τα αρχεία της δεκαετίας του 70 και του 80 δεν υπήρχαν σε ψηφιακή μορφή. Όπως σημειώνει «υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που δεν έχει κάνει ο Jean Paul Gaultier. Το έργο του είναι πολυδιάστατο και ποικιλόμορφο». Η συγγραφέας επισημαίνει πως ένας από τους σταθερούς άξονες του σχεδιαστή ήταν η αναζήτηση της ομορφιάς εκεί όπου δεν την έβλεπαν άλλοι. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το 1995 δεν έβλεπες τατουάζ ή piercing στην πασαρέλα ούτε στα περισσότερα περιοδικά. Θεωρούμε δεδομένα πολλά από αυτά που ο Gaultier θεώρησε φυσιολογικά όπως το street casting, την ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη μεγεθών που τότε δεν ήταν καθόλου αυτονόητα».

Η Laird Borrelli Persson θυμάται επίσης την πρώτη εικόνα που της έρχεται στο μυαλό όταν ακούει το όνομα Jean Paul Gaultier. Αναφέρεται στο πορτρέτο του 1990 από το δίδυμο Pierre et Gilles στο οποίο ο σχεδιαστής ποζάρει με μαρινιέρα και ξανθά κοντά μαλλιά μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Η συγγραφέας αναφέρει ότι η εικόνα αυτή απηχεί την ευφυΐα του δημιουργού και τη συχνή διάθεσή του να παίζει με την ταυτότητα, τις αναφορές και τον πολιτισμό.

Το βιβλίο παρουσιάζει συλλογές που σημάδεψαν την πορεία της μόδας όπως η «Les Tatouages» αλλά και σπάνιο υλικό από επιδείξεις της δεκαετίας του 80 που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ εκτενώς. Η Laird Borrelli Persson παραδέχεται ότι η διαδικασία εύρεσης και επιμέλειας των φωτογραφιών ήταν κοπιαστική. Χρειάστηκε να συνεργαστεί με αρχεία, να εξετάσει χιλιάδες slides και να τα ταξινομήσει προκειμένου το αποτέλεσμα να αποτελεί μια συνεκτική αφήγηση της δημιουργικής εξέλιξης του σχεδιαστή. Όπως λέει «η τεκμηρίωση του παρελθόντος είναι καθοριστική. Δεν είναι μόνο απόδειξη των επιτευγμάτων ενός σχεδιαστή αλλά και καταγραφή των εξελισσόμενων κοινωνικών αξιών».

Η συγγραφέας αναφέρεται και στη σημασία της σειράς Catwalk η οποία έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για το κοινό που επιθυμεί να αλληλεπιδρά με τη μόδα με τρόπο ουσιαστικό. Σημειώνει πως οι νεότερες γενιές δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αναλογική εποχή και τη φυσική αρχειοθέτηση ενώ οι εικόνες που συγκεντρώνονται σε τέτοιους τόμους συχνά καθίστανται αντικείμενα συλλογής.

Η ίδια εξηγεί ότι πίσω από την ιστορική πορεία του Jean Paul Gaultier βρίσκεται μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Ο σχεδιαστής ξεκίνησε με ελάχιστους πόρους παρουσιάζοντας την πρώτη του συλλογή σε ένα πλανητάριο μπροστά σε ένα κοινό που δεν ξεπερνούσε τους 10 θεατές. Με την υποστήριξη του Francis Menuge και με απόλυτη αφοσίωση στο όραμά του συνέχισε να δημιουργεί, επηρεάζοντας καθοριστικά την παγκόσμια μόδα.

Το βιβλίο «Jean Paul Gaultier Catwalk» της Laird Borrelli Persson κυκλοφορεί πλέον από την Thames and Hudson και συγκεντρώνει για πρώτη φορά το σύνολο των γυναικείων συλλογών του σχεδιαστή με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύεται τώρα για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα έργο που διατηρεί ζωντανή την ιστορία μιας από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της μόδας και επαναφέρει στο φως κομβικές στιγμές από μια διαδρομή σχεδόν μισού αιώνα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε πόσα βιβλία διάβαζε τη μέρα ως κριτής στο Booker Prize 2025

Δες κι αυτό…