Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ του Χάρη Χρονόπουλου σχετικά με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τη Eurovision 2026. Οι νέες ρυθμίσεις ουσιαστικά επαναφέρουν ένα παλιότερο μοντέλο, γεγονός που ήδη έχει ανοίξει τη συζήτηση στους φιλάθλους του θεσμού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «η EBU έκανε γνωστό πως αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης. Οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν και στη διαδικασία των ημιτελικών, καθώς μέχρι τώρα μόνο το κοινό ψήφιζε σε αυτό το στάδιο, ενώ οι επιτροπές είχαν λόγο αποκλειστικά στον τελικό».

Η Δάφνη Μπόκοτα σχολίασε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί καινοτομία, θυμίζοντας πως ίσχυε μέχρι το 2022. Συμπληρωματικά, ο Απόστολης Ματάμης τόνισε: «Επανερχόμαστε στο σύστημα που χρησιμοποιούταν έως το 2022. Το αποτέλεσμα θα προκύπτει κατά 50% από την ψηφοφορία του κοινού και κατά 50% από τις επιτροπές. Το περιμέναμε ότι θα γίνει. Είχαμε δει στο παρελθόν πολλές αστείες συμμετοχές να περνούν, ενώ αξιόλογα τραγούδια έμεναν εκτός τελικού».





Η επιστροφή στη μεικτή ψηφοφορία αναμένεται να επηρεάσει την ισορροπία των ημιτελικών, δημιουργώντας πιο δίκαιες συνθήκες ανάμεσα στο κοινό και τις επιτροπές και περιορίζοντας την πιθανότητα να αποκλειστούν τραγούδια υψηλού επιπέδου.

Τι ισχύει για τον ελληνικό τελικό

Το ίδιο ρεπορτάζ περιλάμβανε και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής. Όπως ανέφερε ο Χάρης Χρονόπουλος, η ΕΡΤ σκοπεύει να παρουσιάσει τα υποψήφια τραγούδια πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ ήδη έχουν γίνει αρκετές περικοπές ανάμεσα στις προτάσεις.

Συγκεκριμένα, περίπου 50 τραγούδια έχουν απορριφθεί επειδή ξεπερνούσαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των τριών λεπτών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς της Eurovision.

