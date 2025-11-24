Μουσικά Νέα 24.11.2025

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

Eurovision 2026
Τι αλλάζει για το κοινό και τις κριτικές επιτροπές
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ του Χάρη Χρονόπουλου σχετικά με τις αλλαγές που ανακοίνωσε η EBU στον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας για τη Eurovision 2026. Οι νέες ρυθμίσεις ουσιαστικά επαναφέρουν ένα παλιότερο μοντέλο, γεγονός που ήδη έχει ανοίξει τη συζήτηση στους φιλάθλους του θεσμού.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «η EBU έκανε γνωστό πως αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης. Οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν και στη διαδικασία των ημιτελικών, καθώς μέχρι τώρα μόνο το κοινό ψήφιζε σε αυτό το στάδιο, ενώ οι επιτροπές είχαν λόγο αποκλειστικά στον τελικό».

Eurovision: Αλλάζει το όριο ηλικίας - Από το 2027 μόνο διαγωνιζόμενοι άνω των 18

Διάβασε επίσης: H Evangelia στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που κατέθεσα φέτος στη Eurovision δημιουργήθηκε κατά λάθος την τελευταία στιγμή»

Η Δάφνη Μπόκοτα σχολίασε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αποτελεί καινοτομία, θυμίζοντας πως ίσχυε μέχρι το 2022. Συμπληρωματικά, ο Απόστολης Ματάμης τόνισε: «Επανερχόμαστε στο σύστημα που χρησιμοποιούταν έως το 2022. Το αποτέλεσμα θα προκύπτει κατά 50% από την ψηφοφορία του κοινού και κατά 50% από τις επιτροπές. Το περιμέναμε ότι θα γίνει. Είχαμε δει στο παρελθόν πολλές αστείες συμμετοχές να περνούν, ενώ αξιόλογα τραγούδια έμεναν εκτός τελικού».


Η επιστροφή στη μεικτή ψηφοφορία αναμένεται να επηρεάσει την ισορροπία των ημιτελικών, δημιουργώντας πιο δίκαιες συνθήκες ανάμεσα στο κοινό και τις επιτροπές και περιορίζοντας την πιθανότητα να αποκλειστούν τραγούδια υψηλού επιπέδου.

Τι ισχύει για τον ελληνικό τελικό

Το ίδιο ρεπορτάζ περιλάμβανε και νεότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής. Όπως ανέφερε ο Χάρης Χρονόπουλος, η ΕΡΤ σκοπεύει να παρουσιάσει τα υποψήφια τραγούδια πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ ήδη έχουν γίνει αρκετές περικοπές ανάμεσα στις προτάσεις.

Αυτές είναι οι 3 χώρες που επιστρέφουν στην Eurovision 2026

Συγκεκριμένα, περίπου 50 τραγούδια έχουν απορριφθεί επειδή ξεπερνούσαν το ανώτατο επιτρεπτό όριο των τριών λεπτών, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς της Eurovision.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Eurovision 2026 ΕΡΤ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

Βιβλίο με τις γυναικείες κολεξιόν του Jean Paul Gaultier κυκλοφορεί ο οίκος Thames and Hudson

24.11.2025
Επόμενο
Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

Macaulay Culkin: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ο Kevin από το Home Alone

24.11.2025

Δες επίσης

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

24.11.2025
Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο
Μουσικά Νέα

Αναστασία: Η συγκινητική έκπληξη μετά την ακύρωση της πλατινένιας απονομής του Σαν Όνειρο

24.11.2025
Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι
Μουσικά Νέα

Η επίσημη ανακοίνωση της MINOS EMI για την υγεία της Μαρίνας Σάττι

24.11.2025
O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center
Μουσικά Νέα

O Κωνσταντίνος Αργυρός άφησε εποχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο φημισμένο Barclays Center

24.11.2025
Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)
Μουσικά Νέα

Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)

24.11.2025
Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας
Μουσικά Νέα

Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας

24.11.2025
Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Miss Possessive Tour: Η περιοδεία της Tate McRae «έσπασε» ρεκόρ

23.11.2025
Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας The Moment με την Charli XCX
Μουσικά Νέα

Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας The Moment με την Charli XCX

23.11.2025
Η κιθάρα που έκανε τον Eddie Van Halen θρύλο πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει
Μουσικά Νέα

Η κιθάρα που έκανε τον Eddie Van Halen θρύλο πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει

22.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας