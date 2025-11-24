H Evangelia στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που κατέθεσα φέτος στη Eurovision δημιουργήθηκε κατά λάθος την τελευταία στιγμή»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Evangelia, η οποία σχολίασε τις ειδήσεις του site αποκαλύπτωντας παράλληλα ξεχωριστές πτυχές του εαυτού της.

Μεγάλωσε ανάμεσα στη μικρή φάρμα της γιαγιάς της στην Κρήτη και στο σπίτι των γονιών της στο New Jersey. Σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες στο Rutgers University από το 2010 και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο Rutgers Graduate School of Education στο New Brunswick το 2015. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της, εμφανιζόταν ως τραγουδίστρια σε κλαμπ της Νέας Υόρκης. Αφού εργάστηκε για τρία χρόνια ως καθηγήτρια, αποφάσισε να αφοσιωθεί πλήρως στη μουσική της καριέρα. Μετά τα singles της «Páli» και την διπλά πλατινένια επιτυχία «Fotiá», το 2023 κυκλοφόρησε το «Let’s Go MIA», το οποίο περιλαμβάνει interpolation από το hit του 2000 «Dragostea din tei».

Το 2025 είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για την Evangelia, καθώς η ταλαντούχα pop star έγινε η πρώτη Ελληνίδα πρέσβειρα στην παγκόσμια καμπάνια «EQUAL» του Spotify, φιλοξενούμενη στο εξώφυλλο τόσο της ελληνικής λίστας αναπαραγωγής «EQUAL Greece» όσο και της παγκόσμιας «EQUAL Global». Η καμπάνια αυτή είχε ως στόχο να εκπροσωπήσει όλες τις γυναίκες στη μουσική βιομηχανία παγκοσμίως, και η διπλή παρουσία της Evangelia αποτέλεσε μια μοναδική διάκριση για την Ελλάδα.

Πρόσφατα, συμμετείχε στο Dusk Music Festival, περιγράφωντας αυτή την εμπειρία μοναδική: «Ήταν ένα ονειρό μου να παίξω σε φεστιβάλ στην Αμερική και να φέρω τα ελληνικά ακούσματα σε ένα κόσμο που δεν συνηθίζει να τα ακούει. Ήταν ωραία εμπειρία. Παίξαμε και ελληνικά κομμάτια και χορέψαμε και κρητικά στη σκηνή».

Το νέο τραγούδι της Evangelia με τον τίτλο «Αστείο» ήρθε για να γίνει trend. Αν και, όπως αποκάλυψε η ίδια, η αρχική ιδέα για το τραγούδι ήταν εντελώς διαφορετική, τελικά η όλη διαδικασία την οδήγησε σε ένα άλλο μονοπάτι: «Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκαμε στο στούντιο, θέλαμε κάτι σε τσιφτετέλι, αλλά αυτή η μελωδία και η μελαγχολία έβγαιναν εκείνη την ημέρα. Είναι εσωτερικό τραγούδι, γι’ αυτό και στο videoclip χορεύω και ζεϊμπέκικο».



Οι ετοιμασίεςγια το MadWalk by Three Cents έχουν ξεκινήσει πυρετωδώς και η Evangelia που πλαισιώνει μουσικά το act της Pink Woman βρίσκεται συνεχως στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) προκειμένου να κάνεις πρόβες της: «Θα δείτε έναν συνδυασμό δύο τραγουδιών. Το ένα είναι δικό μου και ένα τραγούδι του σήμερα της Tate McRae. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσε κάνεις να το φανταστεί σαν συνδυασμό, αλλά το κάναμε να λειτουργεί».

Σετικά με την είδηση ότι η Dakota Johnson εξέφρασε το παράπονό της στον Γιώργο Λάνθιμο ότι επιλέγει μόνο την Emma Stone ως πρωταγωνίστρια των ταινιών του, προτείνοντας μάλιστα τον εαυτό της για έναν ρόλο στα νέα σχέδια του σκηνοθέτη. Πάνω σε αυτή την είδηση, η Evangelia μίλησε για το αν θα ήθελε ποτέ να μεταπιδήσεο από τη μουσική στην υποκτιτική: «Θα ήθελα να παίξω στο σινεμά. Όταν είχα αφήσει την προηγούμενη δουλειά μου ως δασκάλα, είχα κάνει και μερικά μαθήματα υπόκριτικής στη Νέα Υόρκη. Αυτό με βοήθησε και στη σκηνική παρουσία».

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και το mad.gr έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα γεμάτο άρθρα που απογειώνουν το γιορτινό κλίμα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο οδηγός με οικονομικά και έξυπνα δώρα για την καθιερωμένη ανταλλαγή. Εκεί, λοιπόν, αποκάλυψε και το δώρο που θα ήθελε η ίδια να λάβει φέτος από τον Άι Βασίλη: «Νιώθω ότι τα έχω όλα. Ίσως να ζητούσα απλώς λίγα παραπάνω μελομακάρονα».

Η συζήτηση στράφηκε στο άγαλμα της Bridget Jones, το οποίο αποκαλύφθηκε στην πλατεία Λέστερ με αφορμή τα 25 χρόνια από την ταινία «Bridget Jones’s Diary», παρουσία της Renée Zellweger. Με αφορμή αυτή την είδηση, αποκάλυψε τους αγαπημένους της ηθοποιούς: «Μου αρέσει πολύ ο Robbie Williams και ο Adam Sandler. Βλέπω πολλές κωμωδίες και ρομαντικές κωμωδίες, γιατί μου αρέσει να υπάρχει και ένα love story. Όταν βλέπω κάτι γεμάτο άγχος, αγχώνομαι κι εγώ, τα νιώθω όλα».

Ο Robbie Williams αποκάλυψε πρόσφατα ότι φαίνεται πως φοβάται ότι χάνει την όρασή του εξαιτίας ενός ενέσιμου φαρμάκου που τον βοηθά να ελέγξει το βάρος του. Πάνω σε αυτό, η Evangelia μίλησε για τις δικές της προσωπικές φοβίες: «Φοβάμαι τους σεισμούς και τους τυφώνες, όλα αυτά της φύσης που δεν μπορώ να ελέγξω. Ευτυχώς, δεν επηρεάζουν την καθημερινότητά μου». Η συζήτηση προχώρησε περαιτέρω, μιλώντας ανοιχτά για τη δράση της ψυχοθεραπείας απέναντι σε αυτούς τους φόβους: «Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και νομίζω ότι θα ήταν καλό να ξεκινούσα ξανά. Όταν βρίσκεσαι στον χώρο της μουσικής, το άγχος μεγαλώνει λόγω της υπερέκθεσης. Πιστεύω ότι η ψυχοθεραπεία κάνει καλό σε οποιονδήποτε».

Η κουβέντα στράφηκε και στη μόδα, με την Evangelia να επιβεβαιώνει ότι το preppy πουλόβερ έχει επιστρέψει στις τάσεις πιο φρέσκο από ποτέ και ότι λατρεύει να το φοράει. Παράλληλα, μοιράστηκε τις στιλιστικές της προτιμήσεις: «Μου αρέσει πολύ το layering και η ασυμμετρία. Μπορεί να φορέσω ξεχωριστά σκουλαρίκια». Όσο για το αγαπημένο της trend, πρόσθεσε: «Μου αρέσουν πολύ τα baggy παντελόνια».

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό στοιχείο στα looks της είναι τα κογχύλια, που κρατά από τον μικρότερο εαυτό της, όταν αγαπούσε τις γοργόνες. Και αν αναρωτιέται κανείς για συλλογή κοσμημάτων, η Evangelia έχει ήδη δημιουργήσει τη σειρά δαχτυλιδιών Lia by Evangelia.

Το soundtrack ορισμένων ταινιών είναι τόσο ξεχωριστό που αξίζει μια θέση στη Spotify playlist σου. Μιλώντας για μουσική και τραγούδια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε τι απολαμβάνει να ακούει όταν είναι μόνη της: «Εξαρτάται από το mood και το κέφι μου. Όταν θέλω να καθαρίσω, βάζω Dua Lipa, όταν θέλω να ηρεμήσω, επιλέγω κλασική μουσική. Στο αυτοκίνητο, όμως, δεν ακούω τίποτα».

Η Evangelia είναι από του καλλιτέχνες που έχουν καταθέση την πρόταση τους για τη φετινή Eurovision. Αν και στην αρχή είχε σκεφτεί ότι δεν ήθελε να λάβει μέρος, όλα άλλαξαν μετά τη δημιουργία του κομματιού που την έκανε να αλλάξει γνώμη: «Είναι ένα τραγούδι που το λατρεύω πολύ. Έγινε τελευταία στιγμή και κατά λάθος. Το τελειώσα το ίδιο πρωί που ήταν να γίνει η κατάθεση. Το αγαπώ πάρα πολύ. Είχα πει ότι αν δεν έβρισκα το κατάλληλο δεν θα πήγαινα, αλλά το βρήκα».

Ζώντας ανάμεσα σε Αμερική και Ελλάδα, η Evangelia δεν θα μπορούσε να μην έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα ταξίδια. Αφορμή για τη συζήτηση στάθηκε ένα άρθρο του mad.gr που παρουσίαζε πέντε εφαρμογές για πιο εύκολα και απολαυστικά ταξίδια. Η ίδια εκμυστηρεύτηκε ότι αγαπά πολύ τα ταξίδια και ότι, στην Ελλάδα, θα ήθελε να εξερευνά κυρίως τους χειμερινούς προορισμούς. Το πιο αξέχαστο ταξίδι της, όπως αποκάλυψε, ήταν όταν για τα γενέθλια του αρραβωνιαστικού της έκλεισε μια βίλα στην Κρήτη, για να απολαύσουν μαζί μοναδικές στιγμές.

