Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

Η Πολιτεία δίνει 21 εκατομμυρία δολάρια ώστε το reboot της θρυλικής σειράς που θα προβληθεί τη σεζόν 2026 – 2027 να γυριστεί στην Καλιφόρνια

Το «Baywatch» ετοιμάζεται να επιστρέψει εκεί όπου γεννήθηκε. Η California Film Commission ανακοίνωσε ότι εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να στηρίξει την παραγωγή του reboot της σειράς που θα προβληθεί από το Fox τη σεζόν 2026 – 2027. Η είδηση σηματοδοτεί την επιστροφή της εμβληματικής παραγωγής στις παραλίες της Καλιφόρνιας έπειτα από πολυετή απουσία.

Η σειρά που ταυτίστηκε με την τηλεοπτική εικόνα του Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1990 είχε μεταφέρει δύο από τις τελευταίες σεζόν της στη Χαβάη εξαιτίας των κινήτρων ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε τότε από την Πολιτεία. Αργότερα, η κινηματογραφική μεταφορά του «Baywatch» γυρίστηκε στη Τζόρτζια χάρη στο γενναιόδωρο πρόγραμμα επιδότησης που εξασφαλίζει επιστροφή 30% στις παραγωγές. Πλέον όμως η σειρά επιστρέφει στην Καλιφόρνια η οποία επιδιώκει να επαναφέρει μεγάλες παραγωγές στο έδαφός της.

Ο κυβερνήτης Gavin Newsom χαιρέτισε την απόφαση δηλώνοντας ότι «είναι περήφανος που βλέπει το Baywatch να επιστρέφει εκεί όπου ανήκει στις ηλιόλουστες ακτές της Καλιφόρνια δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την ψυχαγωγική βιομηχανία που καθορίζει την ταυτότητα της Πολιτείας». Η τοποθέτηση του κυβερνήτη υπογραμμίζει τη στρατηγική βαρύτητα του προγράμματος κινήτρων που στοχεύει στη διατήρηση των μεγάλων παραγωγών εντός Καλιφόρνιας.

Με τη νέα γενιά φορολογικών κινήτρων η Καλιφόρνια επιχειρεί να ενισχύσει εκ νέου τον ρόλο της ως παγκόσμιο κέντρο της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής παραγωγής ενώ η επιστροφή του «Baywatch» έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το εγχείρημα βρίσκει ήδη ανταπόκριση.

