Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning

Το νέο κινηματογραφικό prequel τοποθετείται 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς και παρουσιάζει τη 50η αιματηρή διοργάνωση των Αγώνων

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της ταινίας «The Hunger Games Sunrise on the Reaping» προσφέροντας την πρώτη εικόνα από τον Joseph Zada στον ρόλο του νεαρού Haymitch Abernathy. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου 2026 και αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν των «Hunger Games».

Η ιστορία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2025 και εκτυλίσσεται 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Το σενάριο ακολουθεί τον Haymitch Abernathy σε ηλικία που επιλέγεται για να συμμετάσχει στη 50η διοργάνωση των Αγώνων η οποία αποτελεί τη δεύτερη Quarter Quell. Σε αυτή τη σπάνια και εξαιρετικά βίαιη εκδοχή των Αγώνων κάθε περιφέρεια της Panem καλείται να στείλει δύο φορές περισσότερους φόρους αίματος με αποτέλεσμα 48 παιδιά να οδηγούνται στην αρένα γνωρίζοντας ότι μόνο ένας θα επιβιώσει.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον Daniel Craig (Video)

Το trailer παρουσιάζει τον Joseph Zada στον ρόλο που ερμήνευσε αρχικά ο Woody Harrelson και δίνει τον τόνο για μια σκοτεινή και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση η οποία αποκαλύπτει το παρελθόν ενός από τους πλέον εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς.

Στο πλευρό του Zada εμφανίζεται η Elle Fanning ως η νεότερη Effie Trinket ρόλος που έχει συνδεθεί με την Elizabeth Banks στη βασική σειρά ταινιών. Ο Ralph Fiennes υποδύεται τον Πρόεδρο Coriolanus Snow συνεχίζοντας την ερμηνευτική παράδοση που ξεκίνησε ο Donald Sutherland και ανέλαβε στη συνέχεια ο Tom Blyth στο prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes». Ο Kieran Culkin ενσαρκώνει τον Caesar Flickerman τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Αγώνων τον οποίο είχε υποδυθεί ο Stanley Tucci ενώ ο Jesse Plemons ερμηνεύει τον νεότερο Plutarch Heavensbee ρόλο που είχε συνδεθεί με τον Philip Seymour Hoffman στις ταινίες «Mockingjay».

Το καστ συμπληρώνουν οι Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell και Percy Daggs IV επιβεβαιώνοντας πως η παραγωγή επενδύει για ακόμη μια φορά σε ένα πολυπληθές και υψηλού επιπέδου δημιουργικό σύνολο.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Francis Lawrence ο οποίος επιστρέφει ξανά στο σύμπαν των «Hunger Games» ενώ το σενάριο υπογράφει ο Billy Ray. Με το trailer να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στους θαυμαστές η Lionsgate προετοιμάζει το έδαφος για μια ακόμη κινηματογραφική επιτυχία η οποία αναμένεται να φωτίσει περισσότερο την ιστορία της Panem και να επανενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για έναν κόσμο που εξακολουθεί να καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

Δες κι αυτό…