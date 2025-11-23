Cinema 23.11.2025

Κυκλοφόρησε το trailer του «Hunger Games Sunrise on the Reaping» με τον Joseph Zada και την Elle Fanning

Το νέο κινηματογραφικό prequel τοποθετείται 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της αρχικής σειράς και παρουσιάζει τη 50η αιματηρή διοργάνωση των Αγώνων
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της ταινίας «The Hunger Games Sunrise on the Reaping» προσφέροντας την πρώτη εικόνα από τον Joseph Zada στον ρόλο του νεαρού Haymitch Abernathy. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Νοεμβρίου 2026 και αποτελεί τη νεότερη προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν των «Hunger Games».

Η ιστορία βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2025 και εκτυλίσσεται 24 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρώτης ταινίας. Το σενάριο ακολουθεί τον Haymitch Abernathy σε ηλικία που επιλέγεται για να συμμετάσχει στη 50η διοργάνωση των Αγώνων η οποία αποτελεί τη δεύτερη Quarter Quell. Σε αυτή τη σπάνια και εξαιρετικά βίαιη εκδοχή των Αγώνων κάθε περιφέρεια της Panem καλείται να στείλει δύο φορές περισσότερους φόρους αίματος με αποτέλεσμα 48 παιδιά να οδηγούνται στην αρένα γνωρίζοντας ότι μόνο ένας θα επιβιώσει. 

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)

Το trailer παρουσιάζει τον Joseph Zada στον ρόλο που ερμήνευσε αρχικά ο Woody Harrelson και δίνει τον τόνο για μια σκοτεινή και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση η οποία αποκαλύπτει το παρελθόν ενός από τους πλέον εμβληματικούς χαρακτήρες της σειράς.

Στο πλευρό του Zada εμφανίζεται η Elle Fanning ως η νεότερη Effie Trinket ρόλος που έχει συνδεθεί με την Elizabeth Banks στη βασική σειρά ταινιών. Ο Ralph Fiennes υποδύεται τον Πρόεδρο Coriolanus Snow συνεχίζοντας την ερμηνευτική παράδοση που ξεκίνησε ο Donald Sutherland και ανέλαβε στη συνέχεια ο Tom Blyth στο prequel «The Ballad of Songbirds and Snakes». Ο Kieran Culkin ενσαρκώνει τον Caesar Flickerman τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Αγώνων τον οποίο είχε υποδυθεί ο Stanley Tucci ενώ ο Jesse Plemons ερμηνεύει τον νεότερο Plutarch Heavensbee ρόλο που είχε συνδεθεί με τον Philip Seymour Hoffman στις ταινίες «Mockingjay».

Το καστ συμπληρώνουν οι Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell και Percy Daggs IV επιβεβαιώνοντας πως η παραγωγή επενδύει για ακόμη μια φορά σε ένα πολυπληθές και υψηλού επιπέδου δημιουργικό σύνολο.

Την ταινία σκηνοθετεί ο Francis Lawrence ο οποίος επιστρέφει ξανά στο σύμπαν των «Hunger Games» ενώ το σενάριο υπογράφει ο Billy Ray. Με το trailer να έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στους θαυμαστές η Lionsgate προετοιμάζει το έδαφος για μια ακόμη κινηματογραφική επιτυχία η οποία αναμένεται να φωτίσει περισσότερο την ιστορία της Panem και να επανενεργοποιήσει το ενδιαφέρον για έναν κόσμο που εξακολουθεί να καθηλώνει το παγκόσμιο κοινό.

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie και ο Jacob Elordi στα πιο «σκοτεινά» Ανεμοδαρμένα Ύψη – Δες το εκρηκτικό trailer (Video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Hunger Games The Hunger Games: Sunrise on the Reaping TRAILER Αγώνες πείνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025
Επόμενο
Η Lila ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό act στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Lila ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό act στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025

Δες επίσης

Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian
Cinema

Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

23.11.2025
Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix
Cinema

Μυστική Πράκτορας: Η νέα δανέζικη σειρά-θρίλερ που σαρώνει στο Netflix

22.11.2025
Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter
Cinema

Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter

21.11.2025
Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή
Cinema

Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

21.11.2025
Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United
Cinema

Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United

21.11.2025
Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3
Cinema

Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3

20.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)

20.11.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

20.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου