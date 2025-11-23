MadWalk 23.11.2025

Η Lila ετοιμάζεται για το πιο δυναμικό act στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι πρώτες πρόβες της Lila για το act της Adidas στο MadWalk 2025, γεμάτες δύναμη, αυτοπεποίθηση και street vibe
Μαρία Χατζηγιάννη

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do) φέρνοντας ξανά στη σκηνή τη μουσική και τη μόδα σε μια μοναδική σύμπραξη. Στην πρώτη πρόβα του φετινού act της adidas, η Lila έδειξε από νωρίς ότι η μουσική της θα καθοδηγήσει την ενέργεια της σκηνής, μεταφέροντας το μήνυμα ενός σύγχρονου ανθρώπου που διεκδικεί τη θέση του και γίνεται αφεντικό του εαυτού του.

Στις πρόβες, η τραγουδίστρια μετέφερε ακριβώς την ενέργεια της βραδιάς ερμηνεύοντας το τραγούδι «Βο$$» έχοντας μια ολοκληρωμένη χορογραφία να την πλαισιώνει και τα μοντέλα να περπατούν όσο εκείνη βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Το street vibe του performance που συνδέεται με την κουλτούρα της adidas γέμισε ολόκληρο το στάδιο.  Ρυθμός, κίνηση και ένταση δημιουργούσαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου η μουσική και η ενέργεια της Lila συνυφαίνονταν με το concept του brand.

lila_madwalk_proves
Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025: Όταν το boss vibe της Lila γίνεται fashion statement στο πλευρό της Adidas

Η πρώτη πρόβα ανέδειξε το bossy vibe του φετινού act. Κάθε beat, κάθε νότα και κάθε κίνηση της Lila φανέρωναν την προσωπική της ταυτότητα και την πίστη στην αυτοκυριαρχία. Η σκηνή γέμιζε ζωντάνια και δύναμη, προδιαγράφοντας ένα performance που θα παντρεύει streetwear και high fashion με απόλυτη αυθεντικότητα.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται μέσα από την παρουσία της Lila μια στιγμή όπου η μουσική δεν συνοδεύει απλώς τα outfits, αλλά τους δίνει ζωή και ταυτότητα. Και φυσικά, το mad.gr θα βρίσκεται εκεί για να μεταδώσει κάθε στιγμιότυπο από την πρόβα και την προετοιμασία.

Διάβασε επίσης: Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Lila Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents
