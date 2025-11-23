MadWalk 23.11.2025

Papazo-Akylas: Ενα act για το MadWalk 2025 by Three Cents γεμάτο αισιοδοξία και θετική ενέργεια

Η πρώτη πρόβα των Papazo και Akylas για το MadWalk 2025 έφερε ενέργεια, ρυθμό και δημιουργικότητα στη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Η πρόβα του Akyla και του Papazo για το act με τον οίκο Parthenis πραγματοποιήθηκε με ενθουσιασμό και δημιουργική ένταση. Βρέθηκαν μαζί στη σκηνή με στόχο να ερμηνεύσουν τα τραγούδια «What a Wonderful World» και «Ατελιέ», ετοιμάζοντας μια ολοκληρωμένη και ατμοσφαιρική εμπειρία.

Στις πρόβες φάνηκε ξεκάθαρα η χημεία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Οι δυό τους δουλεύουν τη μουσική, τη δυναμική και τον ρυθμό τους, φροντίζοντας ώστε η πρώτη τους επαφή με το κοινό να είναι ισχυρή και αληθινή.

Η πρώτη πρόβα απέδειξε ότι το performance δεν είναι μόνο μουσική, αλλά μια συνολική σκηνική εμπειρία. Κάθε λεπτομέρεια, από το timing μέχρι την αλληλεπίδραση πάνω στη σκηνή, δοκιμάστηκε ώστε η ενέργεια, η ένταση και τα συναισθήματα να φτάσουν ολοκληρωμένα στο κοινό τη μεγάλη βραδιά. Το αποτέλεσμα προμηνύει μια εμφάνιση γεμάτη αίσθηση και δυναμισμό.

Οι πρώτες πρόβες των Papazo και Akylas απέδειξαν πως το MadWalk 2025 by Three Cents θα είναι μια βραδιά όπου η μουσική και η μόδα ενώνονται για να δημιουργήσουν μια μοναδική εμπειρία. Η ενέργεια και η αφοσίωση που έφεραν οι καλλιτέχνες δείχνουν ότι η στιγμή πάνω στη σκηνή θα είναι ξεχωριστή, ενώ το mad.gr θα καταγράψει κάθε στιγμή από την πρώτη πρόβα και την προετοιμασία.

