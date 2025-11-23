Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρίσκομαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής που γεννά μοναδικά performances που μένουν χαραγμένα για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες των YAMA και Billie Kark για το act με τον Apostolos Mitropoulos by DEI ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή ενέργεια και δημιουργικό κέφι. Οι YAMA φέρνουν τον παλμό της ηλεκτρονικής σκηνής και τη φρεσκάδα μιας νέας γενιάς δημιουργών που βλέπουν τη μουσική και τη μόδα ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η συμμετοχή τους στο MadWalk 2025 αποτελεί πηγή χαράς και έμπνευσης, καθώς μπορούν να ενώσουν τον ήχο τους με τη σύγχρονη αισθητική της μόδας.

Διάβασε επίσης: Ο Apostolos Mitropoulos by DEI, οι Yama και η Billie Kark φέρνουν το αύριο στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents

Στις πρόβες, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ζωντάνια και δημιουργικότητα. Μαζί πρόκειται να ερμηνεύσουν το «Mikrotronik Plasma», φέρνοντας στη σκηνή την ενέργεια της ηλεκτρονικής ενέργειας, συνδέοντας τον ήχο με την εικόνα μέσα από μια σύγχρονη αισθητική. Όπως φάνηκε και από αυτή την πρώτη γεύση, το βασικό συναίσθημα θέλουν να μεταδώσουν εκείνη τη βραδιά είναι η ελευθερία και η χαρά του χορού.

Οι πρόβες των YAMA και Billie Kark απέδειξαν ότι το MadWalk 2025 by Three Cents είναι περισσότερο από ένα show, είναι μια εμπειρία που συνδέει ήχο, εικόνα και συναίσθημα. Με την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση που έφεραν στις πρόβες, το act τους προδιαγράφεται να αποτελέσει μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες στιγμές της βραδιάς. Και φυσικά, το mad.gr είναι εκεί για να καταγράφει κάθε στιγμή από την προετοιμασία και τις πρόβες.

Διάβασε επίσης: INCO: Τα πρώτα πλάνα από την πρόβα τους για το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…