MadWalk 2025: Όνειρα σε catwalk, μουσική σε ύφασμα με τη Celia Kritharioti και τον Θοδωρή Φέρρη

Στο σημείο όπου ο ρυθμός συναντά τη δημιουργικότητα και η μόδα αποκτά δική της φωνή, επιστρέφει το MadWalk 2025 by Three Cents, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χρονιάς. Για 15 χρόνια, έχει γίνει ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται, μεταμορφώνεται, αφηγείται, ένα σημείο όπου η μουσική δίνει παλμό και η μόδα γράφει ιστορία.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο θα μεταμορφωθεί σε μια συνολική εμπειρία φωτός, ήχου και συγκίνησης. Το θέμα της φετινής χρονιάς, η «Μεταμόρφωση», είναι μια υπενθύμιση ότι κάθε δημιουργία, κάθε εμφάνιση, κάθε στιγμή πάνω στη σκηνή είναι μια νέα αρχή, ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν και, τελικά, στο μέλλον.

Celia Kritharioti

Κάθε φορά που η Celia Kritharioti εμφανίζεται στο MadWalk, η ατμόσφαιρα μετατοπίζεται σαν να αλλάζει ο αέρας στο δωμάτιο, σαν να ανοίγει μια πύλη προς έναν πιο ποιητικό, πιο φωτεινό κόσμο. Δεν είναι απλώς σχεδιάστρια, είναι αφηγήτρια. Τα looks της δεν περπατούν απλώς την πασαρέλα, τη διασχίζουν σαν σελίδες ενός ζωντανού παραμυθιού, όπου η υφή, το κέντημα και το φως έχουν τη δική τους γλώσσα.

Η ίδια αποκαλύπτει την πηγή αυτής της μαγείας με απόλυτη φυσικότητα: «Είναι πάντα μια ιδέα, μια ανατροπή, μια έκπληξη που αφορά τις δημιουργίες και το show, μια κλωστή που κρατά δεμένα μαζί τη μουσική, τα φώτα, το σετ, τα μοντέλα, τις δημιουργίες, το make up και τα μαλλιά». Μια αόρατη αλλά πανίσχυρη κλωστή που η Celia Kritharioti τραβά με μαεστρία, χτίζοντας εμπειρίες, όχι απλώς εμφανίσεις.

Για το MadWalk 2025, έρχεται με δύο συλλογές που μοιάζουν με δύο διαφορετικές καρδιές που χτυπούν στον ίδιο ρυθμό. Η 5226 είναι φρέσκια, youthful, μια σύγχρονη εκδοχή θηλυκότητας με ανάλαφρη ενέργεια. Η Couture, από την άλλη, φέρει τον πυρήνα του οίκου, την χειροποίητη τεχνική, τις λεπτομέρειες που απαιτούν αφοσίωση, τις σιλουέτες που μιλούν τη γλώσσα της υψηλής ραπτικής. «Η 5226 είναι youthful, φρέσκια. H Couture εκφράζει το DNA του Οίκου με χειροποίητες δημιουργίες», σημειώνει. Δύο κόσμοι που θα συναντηθούν στην ίδια πασαρέλα, ο ένας φωτίζοντας τον άλλον.

Όταν αναφέρεται στο φετινό της show, η Celia Kritharioti μιλά με εκείνη τη χαρακτηριστική βεβαιότητα που αποκαλύπτει τον βαθύ της δεσμό με τη haute couture. Για εκείνη, η υψηλή ραπτική δεν είναι τάση, είναι μια εσωτερική γλώσσα, ένας κόσμος που πηγάζει από το όνειρο, τη φαντασία και τον ρομαντισμό: «Αυτός είναι ο κόσμος που αγαπώ: το όνειρο, τη φαντασία, τον ρομαντισμό. Θα δείτε στο MadWalk πώς συνδέονται όλα αυτά». Και έπειτα, με μια φράση που μοιάζει με πρόσκληση σε μια άλλη πραγματικότητα, αποκαλύπτει τον τίτλο του show της: «Welcome to my dreamland!».

Η σχέση της με το MadWalk είναι βαθιά προσωπική, σχεδόν συγκινητική. Οι αναμνήσεις της δεν περιορίζονται στις δημιουργίες, αλλά στους ανθρώπους, στις στιγμές, στις ιστορίες. Θυμάται τη Χριστίνα Μπόμπα με το πέπλο που αιωρούνταν, τις μεγάλες καλλιτεχνικές παρουσίες, τις νέες φωνές που έκαναν τα πρώτα τους βήματα, τα μικρά κορίτσια που έζησαν το ντεμπούτο τους στη σκηνή. «Κάθε στιγμή μου υπενθυμίζει γιατί βρίσκομαι εδώ κάθε χρονιά. Για τους ανθρώπους του Mad, για την αγάπη για τη μόδα και δημιουργία».

Όσο για το πολυαναμενόμενο wow moment, το οποίο το κοινό περιμένει κάθε χρονιά από εκείνη; Η απάντησή της είναι σχεδόν παιχνιδιάρικη, αλλά και απολύτως ξεκάθαρη: «Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω το wow moment για το catwalk».

Θοδωρής Φέρρης

Ο Θοδωρής Φέρρης έχει τη δική του ιστορία με τη μουσική, και είναι μια ιστορία που ξεκινά από το Μανχάταν, μέσα σε ένα σπίτι όπου ο ρυθμός ήταν τρόπος ζωής. Με μητέρα τραγουδίστρια και πατέρα πιανίστα, η σκηνή δεν ήταν φιλοδοξία, ήταν το φυσικό του περιβάλλον. Από τις πρώτες επαγγελματικές του εμφανίσεις δίπλα στον Αντώνη Ρέμο μέχρι τα προσωπικά του hits όπως «Έτσι Απλά», «Ξεφύγαμε», «Ζήσε τη Στιγμή», «Κάψε», «Τέρμα», ο τραγουδιστής έχει χτίσει μια πορεία με συνέπεια και συναισθηματική δύναμη.

Και τώρα, για πρώτη φορά, ο καλλιτέχνης εντάσσει αυτή την ταυτότητα στο σύμπαν του MadWalk, έναν κόσμο όπου η μόδα και η μουσική συναντιούνται σε ένα ενιαίο αφήγημα. Η σύμπραξή του με την Celia Kritharioti έρχεται σχεδόν φυσικά. Εκείνη δημιουργεί ονειρικούς κόσμους επί σκηνής, εκείνος τους δίνει φωνή, εκείνη αφηγείται με φως και κεντήματα, εκείνος με συναίσθημα και δυναμισμό. Η παρουσία του στον φετινό θεσμό δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια στιγμή συνάντησης δύο διαφορετικών δημιουργικών συμπάντων που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το θέαμα και την ένταση της σκηνής.

