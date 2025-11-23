O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Ηλία Μπόγδανο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τα σχέδιά του για το μέλλον, αποκαλύπτοντας σημαντικές στιγμές από τη μουσική του πορεία και τις live εμφανίσεις του.

Για τη συνεργασία του με τους INCO, το συγκρότημα που τον έκανε γνωστό, ο Ηλίας τόνισε: «Όλες οι οικογένειες τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν. Θα ήταν ψεύτικη σχέση αν δεν υπήρχαν και εντάσεις. Ένα συγκρότημα είναι σαν μια οικογένεια. Μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου, τα όνειρά σου, ταξιδεύεις».

Σχετικά με τη Eurovision, αποκάλυψε: «Η Eurovision είναι ένας εκπληκτικός θεσμός. Προσφέρει τεράστια προβολή και το επίπεδο είναι απίστευτα υψηλό. Θαυμάζω απεριόριστα τα παιδιά και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν».

Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι το ίδιο το τραγούδι: «Άμα είχαμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, προβάρουμε κάθε λεπτομέρεια και ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στη φωνή μου, θα μπορούσαμε να δείξουμε μέσα σε τέσσερα λεπτά πόσο δυνατή είναι μια live performance δύο ωρών».

Ο ενθουσιασμός του για το MadWalk ήταν εμφανής: «Το MAD το έχω σαν σπίτι μου, το νιώθω πολύ στην καρδιά μου. Πριν μερικά χρόνια βρεθήκαμε πάλι στο MadWalk και μου έχουν μείνει απίστευτες οι αναμνήσεις με το Rock’n’Roll Queen». Φέτος, προετοιμάζεται για ένα δυναμικό act με τη Body Talk: «Θα είναι ένα πολύ δυναμικό act, το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα στο πόσο δυναμικό είναι το brand. Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε στο MadWalk και με τη Body Talk, γιατί είναι το perfect match».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, όταν ρωτήθηκε ποιο τραγούδι θα ταίριαζε στη ζωή του αυτή τη στιγμή, είπε: «Just Like Heaven, The Cure. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια φάση της ζωής μου που ξυπνάω και λέω πόσο ωραία, δεν το πιστεύω. Πάνε όλα όμορφα».

