Εκπομπές Mad TV 23.11.2025

O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

Ο Ηλίας Μπόγδανος μιλά για τη Eurovision, τους INCO και τη δυναμική εμφάνισή του στο MadWalk 2025
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν τον Ηλία Μπόγδανο. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για την καριέρα του, τις συνεργασίες του και τα σχέδιά του για το μέλλον, αποκαλύπτοντας σημαντικές στιγμές από τη μουσική του πορεία και τις live εμφανίσεις του.

Για τη συνεργασία του με τους INCO, το συγκρότημα που τον έκανε γνωστό, ο Ηλίας τόνισε: «Όλες οι οικογένειες τσακώνονται και τα ξαναβρίσκουν. Θα ήταν ψεύτικη σχέση αν δεν υπήρχαν και εντάσεις. Ένα συγκρότημα είναι σαν μια οικογένεια. Μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου, τα όνειρά σου, ταξιδεύεις».

ilias_bogdanos

Διάβασε επίσης: Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

Σχετικά με τη Eurovision, αποκάλυψε: «Η Eurovision είναι ένας εκπληκτικός θεσμός. Προσφέρει τεράστια προβολή και το επίπεδο είναι απίστευτα υψηλό. Θαυμάζω απεριόριστα τα παιδιά και τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν».
Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι το ίδιο το τραγούδι: «Άμα είχαμε ένα εξαιρετικό κομμάτι, προβάρουμε κάθε λεπτομέρεια και ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στη φωνή μου, θα μπορούσαμε να δείξουμε μέσα σε τέσσερα λεπτά πόσο δυνατή είναι μια live performance δύο ωρών».

Ο ενθουσιασμός του για το MadWalk ήταν εμφανής: «Το MAD το έχω σαν σπίτι μου, το νιώθω πολύ στην καρδιά μου. Πριν μερικά χρόνια βρεθήκαμε πάλι στο MadWalk και μου έχουν μείνει απίστευτες οι αναμνήσεις με το Rock’n’Roll Queen». Φέτος, προετοιμάζεται για ένα δυναμικό act με τη Body Talk: «Θα είναι ένα πολύ δυναμικό act, το οποίο θα ταιριάζει απόλυτα στο πόσο δυναμικό είναι το brand. Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε στο MadWalk και με τη Body Talk, γιατί είναι το perfect match».

Σε πιο προσωπικό επίπεδο, όταν ρωτήθηκε ποιο τραγούδι θα ταίριαζε στη ζωή του αυτή τη στιγμή, είπε: «Just Like Heaven, The Cure. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε μια φάση της ζωής μου που ξυπνάω και λέω πόσο ωραία, δεν το πιστεύω. Πάνε όλα όμορφα».

Διάβασε επίσης: Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Inco MadWalk TV Ηλίας Μπόγδανος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

23.11.2025
Επόμενο
Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

Στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής έκαναν την πρόβα τους οι YAMA και Billie Kark για το MadWalk 2025 by Three Cents

23.11.2025

Δες επίσης

Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Σολωμού στο ΟΚ!: «Δεν σταματάω δευτερόλεπτο, η ζωή μου είναι γεμάτη δουλειά»

21.11.2025
H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»
Εκπομπές Mad TV

H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

21.11.2025
Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου
Εκπομπές Mad TV

Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου

21.11.2025
Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»
Εκπομπές Mad TV

Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

21.11.2025
Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου στο Fitness O’Clock: «Ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επόμενη Ολυμπιάδα»

20.11.2025
H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»
Εκπομπές Mad TV

H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»

20.11.2025
Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»
Εκπομπές Mad TV

Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

20.11.2025
Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»
Εκπομπές Mad TV

Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

19.11.2025
Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση
Εκπομπές Mad TV

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου