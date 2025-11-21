Εκπομπές Mad TV 21.11.2025

Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

Μια ειλικρινής συζήτηση για backstage στιγμές, αγαπημένα projects και τα μελλοντικά της σχέδια στον χώρο της μόδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του MadWalk TV, η Σουζάνα και η Χρυσάνθη υποδέχθηκαν την Όλγα Ντάλλα για μια ειλικρινή συζήτηση γύρω από την εμπειρία της στη μόδα, την καθημερινότητά της και τα προσωπικά της όνειρα.

Η Όλγα μοιράστηκε την πιο έντονη στιγμή που είχε από το MadWalk, όταν βρέθηκε backstage σε μια από τις πιο απαιτητικές προετοιμασίες της καριέρας της: «Προπέρσι μου είχαν πιάσει τα μαλλιά, είχαν βάλει λακ, τζελ, τα πάντα όλα, και μισή ώρα πριν ξεκινήσουμε αποφασίζουν ότι δεν τους αρέσουν έτσι τα μαλλιά μου», εξηγεί. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη άγχος και ένταση, καθώς τρέχανε τελευταία στιγμή να διορθώσουν το look της: «Με είχαν πάει στο μπάνιο, με ένα σαμπουάν που είχαν βρει από κάποιο χορηγό, και με λούζανε στο νιπτήρα».

Διάβασε επίσης: Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

Η συζήτηση στράφηκε στα social media, που πλέον αποτελούν εργαλείο καριέρας για πολλά μοντέλα. Συγκεκριμένα, εξήγησε: «Πιστεύω ότι πιο δυνατά είναι πλέον τα social από το χώρο του modeling». Αναφέρθηκε σε πρόσφατη εμπειρία όπου συμμετείχε σε πασαρέλα χωρίς κανένα casting, με τους διοργανωτές να χρησιμοποιούν μόνο φωτογραφίες της από το Instagram: «Δεν είχαν δει το book μου, μόνο το Instagram». Έτσι, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν πλέον ως σύγχρονο πορτφόλιο.

Επίσης, μοιράστηκε και την αγάπη της για τη συνεργασία με την Pink Woman: «Για τέταρτη χρονιά θα είμαι με την Pink Woman. Είναι μια συνεργασία που αγαπάω», ενώ μίλησε για τις φιλοδοξίες της να επεκταθεί και διεθνώς: «Θα ήθελα πάρα πολύ να εξαντλήσω όλα τα περιθώρια του χώρου που βρίσκομαι, και εγχώρια και έξω, αν γίνεται και παγκόσμια».

Η προσωπική της πλευρά αποκαλύφθηκε μέσα από μικρές καθημερινές συνήθειες, όπως η αγαπημένη της τσάντα, που τη συνοδεύει σε κάθε ταξίδι: «Την είχα τουλάχιστον τρία χρόνια και πλέον, επειδή κάνω πολλά ταξίδια με τη δουλειά, είναι πάντα μαζί μου. Έχει πάει σε όλη την Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, στο Μεξικό».

Κλείνοντας τη συζήτηση, η Όλγα Ντάλλα μίλησε για τα όνειρά της: «Θα ήθελα να συνδέσω τη σχολή μου με το χώρο της μόδας και ίσως να κάνω κάτι δικό μου». Παράλληλα τόνισε τη σημασία της ευεξίας και του αθλητισμού: «Θέλω να περάσει και στα παιδιά, και στις καινούργιες γενιές, αυτή η συνήθεια, να είναι μέρος της ζωής μου και όχι μια αγγαρεία».

Διάβασε επίσης: Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

