Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

Η ηθοποιός μιλά για την τραυματική εμπειρία που σημάδεψε την εφηβεία της και εξηγεί πώς η εγκατάλειψη επηρέασε τις σχέσεις της με τους ανθρώπους μέχρι την ενήλικη ζωή της

Η Cynthia Erivo μίλησε για ένα από τα πιο δύσκολα και καθοριστικά περιστατικά της ζωής της. Σε νέα συνέντευξή της αποκάλυψε ότι σε ηλικία 16 ετών ο πατέρας της την εγκατέλειψε στον σταθμό ενός τρένου στο Λονδίνο έπειτα από έναν έντονο καβγά. Η ηθοποιός τόνισε ότι από τότε οι σχέσεις τους δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ και, παρά τις τυχαίες συναντήσεις τους, δεν έχουν ανταλλάξει ξανά κουβέντα. Η ιστορία περιγράφεται στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Simply More» όπου η Cynthia Erivo αναφέρει ότι ο πατέρας της την άφησε «μόνη σε έναν σταθμό του μετρό του Λονδίνου μετά από έναν καβγά για μια κάρτα για τις συγκοινωνίες». Η ηθοποιός ανέλυσε με περισσότερες λεπτομέρειες το περιστατικό όταν ήταν καλεσμένη στο podcast «We Can Do Hard Things».

Όπως εξήγησε, ο πατέρας της μπορεί να ήταν σε μεγάλο βαθμό απών από την καθημερινότητά της, ωστόσο πάντοτε πλήρωνε την κάρτα των συγκοινωνιών της ώστε να μπορεί να πηγαίνει και να επιστρέφει από το σχολείο. «Μου είπε ότι δεν ήθελε να την πληρώνει πλέον και εγώ θύμωσα» σημείωσε. «Του είπα ότι είχε μόνο ένα καθήκον και δεν καταλάβαινα γιατί αρνιόταν να το κάνει».

Διάβασε επίσης: Η Kate Winslet αποκαλύπτει το στιλιστικό ατόπημα σε συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο πριν από 30 χρόνια

Τη στιγμή της έντασης ένας υπάλληλος έκδοσης εισιτηρίων επενέβη ζητώντας της να μη μιλά με αυτό τον τρόπο στον πατέρα της. «Του είπα να ηρεμήσει και ότι δεν ξέρει τι έχει προηγηθεί» ανέφερε. Μετά από συζήτηση ο πατέρας της δέχτηκε τελικά να ανανεώσει την κάρτα της, όμως της ανακοίνωσε ότι δεν ήθελε να την ξαναδεί. Η Cynthia Erivo περιέγραψε πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε αποπροσανατολισμένη. «Μου πήρε τα εισιτήρια και έφυγε προς την απέναντι πλευρά της αποβάθρας. Ήμουν σοκαρισμένη και δεν το είχα ακόμη συνειδητοποιήσει. Δεν είχα καταλάβει ότι θα πονούσε τόσο. Αλλά όντως πόνεσε» είπε. Λίγο αργότερα, αφού προσπάθησε να μπει στο τρένο ενώ ήταν αναστατωμένη, κατευθύνθηκε κατά λάθος προς τη λάθος κατεύθυνση. «Γύρισα για να πάω στη σωστή και τον βλέπω να έρχεται προς το μέρος μου. Με προσπέρασε σαν να μην με είχε δει ποτέ ξανά» ανέφερε με εμφανή συγκίνηση.

Έκτοτε έχουν συναντηθεί μονάχα δύο φορές, τυχαία, σε γάμους συγγενών, όταν η Cynthia Erivo ήταν 25 και 35 ετών. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αντάλλαξαν ούτε μια κουβέντα. Η ηθοποιός επεσήμανε ότι η εγκατάλειψη εκείνης της ημέρας την έκανε να αντιμετωπίζει με μεγάλη δυσπιστία τις σχέσεις της. «Ποτέ δεν ζήτησα βοήθεια. Προσπαθούσα να τα καταφέρνω μόνη μου γιατί φοβόμουν ότι αν στηριζόμουν κάπου θα με άφηναν. Έδιωχνα τους ανθρώπους πριν προλάβουν να φύγουν οι ίδιοι» είπε. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει βαθύτερα τα συναισθήματά της και να αναθεωρήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τις ανθρώπινες σχέσεις. «Έμαθα ότι αν κάποιος φύγει αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα εγκατάλειψη. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζεται να απομακρυνθούν και αυτό δεν είναι προσωπική προσβολή. Είναι απλώς ένα μέρος του δικού τους ταξιδιού και του δικού σου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνουν όλοι» κατέληξε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Δες κι αυτό…