Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3

Ο δημιουργός του «Black Panther» επιβεβαιώνει ότι η τρίτη ταινία βρίσκεται ήδη σε προετοιμασία και ότι τα γυρίσματα προγραμματίζονται για το 2027 με την κυκλοφορία να αναμένεται το 2028

Ο Ryan Coogler, ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της σημερινής κινηματογραφικής βιομηχανίας, επιστρέφει στη Marvel για το τρίτο κεφάλαιο του «Black Panther». Παρότι το πρόσφατο φιλμ του με τίτλο «Sinners» του χάρισε απόλυτη δημιουργική ελευθερία και απεριόριστο προϋπολογισμό για το επόμενο καλλιτεχνικό του βήμα, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος επέλεξε να επιστρέψει στο σύμπαν που τον καθιέρωσε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε συνέντευξή του στο Deadline, ο Ryan Coogler επιβεβαίωσε χωρίς περιστροφές ότι η τρίτη ταινία «Black Panther» αποτελεί το επόμενο μεγάλο του πρότζεκτ. Όπως δήλωσε, «είμαστε ήδη βαθιά μέσα στη διαδικασία, είναι το επόμενο έργο, ναι, αυτή θα είναι η επόμενη ταινία». Με τον τρόπο αυτό έβαλε τέλος σε μήνες φημών που κυκλοφορούσαν σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια και τις πιθανές συνεργασίες του.

Σύμφωνα με το World of Reel, τα γυρίσματα του «Black Panther 3» αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027, ενώ η ημερομηνία κυκλοφορίας φέρεται να έχει ήδη οριστικοποιηθεί για τον Φεβρουάριο του 2028. Ο Denzel Washington επιβεβαίωσε τον Νοέμβριο του 2024 ότι θα συμμετάσχει στην ταινία. Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του αποκάλυψε πως ο Ryan Coogler «γράφει έναν ρόλο για μένα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρουσία του στο νέο κεφάλαιο θα έχει ιδιαίτερη σημασία.

Το «Black Panther. Wakanda Forever» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και παρότι δεν ξεπέρασε τις εισπράξεις του πρώτου φιλμ του 2018, παραμένει η πιο επιτυχημένη ταινία του Marvel Cinematic Universe των τελευταίων 5 ετών, καταγράφοντας 859 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Η επιτυχία αυτή ενίσχυσε την επιθυμία του στούντιο να επιστρέψει στη Wakanda με μια ακόμη ιστορία που θα επεκτείνει τον μύθο της χώρας και των ηρώων της.

Παράλληλα με το «Black Panther 3», ο Ryan Coogler φέρεται να εργάζεται και σε άλλο μεγάλο πρότζεκτ. Πληροφορίες θέλουν τον δημιουργό να ετοιμάζει το reboot της εμβληματικής σειράς «The X Files» για λογαριασμό της 20th Century. Αν το σχέδιο υλοποιηθεί, η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney Plus, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συνεργασία του Coogler με τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής.

