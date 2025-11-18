Lefter: Η ζωή του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Λευτέρη Αντωνιάδη γίνεται ταινία στο Netflix

Streaming News 18.11.2025

H ταινία «Lefter: The Story of the Ordinarius» φωτίζει τις μεγάλες στιγμές και τις προκλήσεις της καριέρας του
Η ζωή του Λευτέρη Αντωνιάδη, γνωστού σε όλους ως «Λεφτέρ (Lefter)», του θρυλικού ποδοσφαιριστή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο τουρκικό ποδόσφαιρο, μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη και έκανε πρεμιέρα στο Netflix την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Η ταινία με τίτλο «Lefter: The Story of the Ordinarius» παρουσιάζει την πορεία ενός ανθρώπου που γεννήθηκε το 1924 στην Κωνσταντινούπολη, ως Έλληνας της Πόλης, και κατάφερε να γίνει μύθος για τη Φενέρμπαχτσε και ολόκληρη την Τουρκία.

Ο «Λεφτέρ» θεωρείται ακόμα και σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Τουρκίας και της Φενέρμπαχτσε, έχοντας πετύχει πάνω από 400 γκολ σε όλη την καριέρα του. Το πλήρες όνομά του ήταν Λευτέρης Αντωνιάδης, ενώ το παρατσούκλι «Κιουτσούκ» (που σημαίνει «μικρός») του δόθηκε από τους Τούρκους λόγω του σχετικά χαμηλού του ύψους.

Η καριέρα του δεν περιορίστηκε μόνο στην Τουρκία, καθώς το 1964 μετακόμισε στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στην ΑΕΚ, σε ηλικία 39 ετών. Η σύντομη θητεία του στην Ένωση διακόπηκε άδοξα, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο σε ματς με τον Ηρακλή, σημειώνοντας πέντε συμμετοχές και δύο γκολ πριν αναγκαστεί να αποχωρήσει από τα γήπεδα.

Lefter netflix ΑΕΚ νέα ταινία παίκτες ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
