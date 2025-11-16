Streaming News 16.11.2025

Οι 5 καλύτερες σειρές του 2025 που σαρώνουν στις βαθμολογίες και πρέπει να δεις μέχρι το τέλος του 2025
Οι πιο πολυσυζητημένες, καλογυρισμένες και ατμοσφαιρικές σειρές της χρονιάς με βαθμολογίες που… αγγίζουν την τελειότητα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το 2025 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τις τηλεοπτικές παραγωγές. Οι δημιουργοί ανέβασαν τον πήχη ψηλά και το αποτέλεσμα δικαιώνει απόλυτα κάθε λεπτό μπροστά στην οθόνη. Αν και μόνο μία σειρά καταφέρνει να ξεπεράσει το «9» στο IMDb, όλες κινούνται σε επίπεδο… αριστούχου.

Από θρυλικά reboot μέχρι ανατρεπτικές δυστοπίες και ευφυείς κωμωδίες, αυτές είναι οι 5 σειρές που πρέπει να ξεκινήσεις πριν τελειώσει η χρονιά.

1.Dexter: Resurrection (Cosmote TV)

Το reboot του Dexter είναι η απόδειξη πως ένα καλό concept δεν πεθαίνει ποτέ. Με βαθμολογία 9,1, η νέα σεζόν όχι μόνο σεβάστηκε την κληρονομιά του original αλλά και τη βελτίωσε. Η σειρά ξανασυστήνει τον εμβληματικό ήρωα με φρέσκια σκηνοθεσία, στιβαρό σενάριο και αναπάντεχη συναισθηματική ωριμότητα. Είναι σαν να βλέπεις έναν παλιό πρωταθλητή να επιστρέφει για να κατακτήσει ξανά την κορυφή.

2.The Pitt (Vodafone TV)

Ένα ιατρικό δράμα που εξελίσσεται σε φαινόμενο. Το The Pitt καταφέρνει να συνδυάσει ρεαλισμό, ένταση και συγκίνηση, εξερευνώντας το λεπτό όριο ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Οι χαρακτήρες είναι ανθρώπινοι, ατελείς, ηρωικοί και αυτό ακριβώς κάνει τη σειρά εθιστική. Δικαίως σάρωσε στα βραβεία Emmy και έχει αποκτήσει ήδη φανατικό κοινό.

3.Pluribus (Apple TV)

Ο Vince Gilligan αποδεικνύει ξανά γιατί θεωρείται ο μάγος της μικρής οθόνης. Το Pluribus είναι μια σειρά που μαγνητίζει από το πρώτο επεισόδιο: προσεγμένο σενάριο, βαθύς συμβολισμός και σκηνοθεσία που σε κρατά καθηλωμένο. Δεν είναι απλώς άλλη μια δραματική σειρά, είναι μια εμπειρία που γεννιέται μπροστά σου. Και ναι, μετά το Breaking Bad και το Better Call Saul, έχουμε ξανά λόγο να δηλώνουμε πιστοί οπαδοί του Gilligan.

4.Severance (Apple TV)

Η δεύτερη σεζόν του Severance αποδεικνύει ότι οι μεγάλες ιδέες χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Τρία χρόνια μετά το πρώτο της κεφάλαιο, η σειρά επιστρέφει πιο ώριμη, πιο βαθιά και πιο καλλιτεχνική. Μια δυστοπία που σε αναγκάζει να σκεφτείς, να νιώσεις και να ανατριχιάσεις. Ένα αριστούργημα ισορροπίας ανάμεσα στη φιλοσοφία και το σασπένς, που δικαίως συγκαταλέγεται στα πιο προσεγμένα projects της δεκαετίας.

5.The Studio (Apple TV)

Σε μια εποχή που η καλή κωμωδία σπανίζει, ο Seth Rogen κάνει την εξαίρεση. Το The Studio σατιρίζει με ευφυΐα τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, την υπερβολή, την υποκρισία και τα μεγαλεία πίσω από τις κάμερες. Με τη μέθοδο του μονοκάμερου, εξαιρετικό σενάριο, απίθανα guest appearances (όπως των Martin Scorsese και Charlize Theron) και ανελέητο αυτοσαρκασμό, η σειρά αποδεικνύει ότι το γέλιο μπορεί να είναι και τέχνη.

Οι σειρές του 2025 δείχνουν ότι η τηλεόραση όχι μόνο δεν χάνει τη δύναμή της, τη διεκδικεί με σιγουριά. Από τον Dexter μέχρι τον Rogen, φέτος το «άριστα» έχει… πολλά πρόσωπα. Απλώς πάτα play και απόλαυσέ τα.

