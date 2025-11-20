Celeb News 20.11.2025

Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης

Αθωώθηκε από τις κατηγορίες, αλλά η καριέρα και η ζωή του άλλαξαν δραματικά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Kevin Spacey αποκάλυψε ότι δεν διαθέτει πλέον μόνιμη κατοικία.

«Μένω σε ξενοδοχεία, σε Airbnb, πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά», δήλωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε συνέντευξή του στην Telegraph, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. «Κυριολεκτικά δεν έχω σπίτι – αυτό προσπαθώ να εξηγήσω», πρόσθεσε.

Ο Kevin Spacey παραδέχτηκε ότι η οικονομική του κατάσταση έχει πληγεί σημαντικά μετά το σκάνδαλο, αν και αθωώθηκε από τις κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης που είχαν καταθέσει τέσσερις άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Ποτέ δεν έφτασα σε πτώχευση, αλλά το κόστος αυτών των τελευταίων επτά χρόνων ήταν αστρονομικό», ανέφερε. «Τα έσοδά μου είναι πλέον πολύ περιορισμένα».

Παράλληλα, ο 66χρονος ηθοποιός, που αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε βιαιοπραγία, περιέγραψε τη νέα πραγματικότητα της ζωής του: «Όλα μου τα πράγματα βρίσκονται σε αποθήκες. Ελπίζω κάποια στιγμή, αν τα πράγματα βελτιωθούν, να μπορέσω να αποφασίσω ξανά πού θέλω να εγκατασταθώ». Αναφερόμενος στη «διαγραφή» του από το Χόλιγουντ, τόνισε: «Το ξεπερνάς. Κατά κάποιον τρόπο, νιώθω ότι επιστρέφω εκεί όπου ξεκίνησα – πηγαίνω όπου υπάρχει δουλειά».

Η καριέρα του δέχθηκε τεράστιο πλήγμα μετά το 2017, όταν περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους και ο Anthony Rapp, τον κατηγόρησαν για ανάρμοστη συμπεριφορά ή σεξουαλική επίθεση. Το Netflix απέσυρε τον ρόλο του στη δημοφιλή σειρά «House of Cards». Παρά τις κατηγορίες, ο Spacey αθωώθηκε το 2022 σε αγωγή στη Νέα Υόρκη και τον Ιούλιο του 2023 απαλλάχθηκε επίσης για τις κατηγορίες σε τέσσερις άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Spacey Unmasked» το 2024, ο ηθοποιός επανέλαβε ότι ποτέ δεν διαπράττει κακοπραγίες: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη συμπεριφορά μου στο παρελθόν, αλλά δεν θα αναλάβω την ευθύνη για όσα έχουν επινοηθεί για μένα ή έχουν υπερβάλει», δήλωσε στον δημοσιογράφο Dan Wootton. «Ποτέ δεν είπα σε κανέναν ότι, αν μου προσφέρει σεξουαλικές χάρες, θα τον βοηθήσω στην καριέρα του», πρόσθεσε.

