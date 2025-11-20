Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026

Το κόστος της μυθοπλασίας για την ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026 θα φτάσει στα 34 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εννιά παραγωγές και δύο συμπαραγωγές με τη συμμετοχή της ΕΡΤ. Στις πρόσφατες εγκρίσεις του ΔΣ της ΕΡΤ περιλαμβάνεται η συμμετοχή στη διεθνή συμπαραγωγή «Harmonia» και οι σειρές παραγωγής της ΕΡΤ «TV Land», «Στην άκρη της θάλασσας», «Θάλασσες μας χώρισαν», «Ελευθέριος Βενιζέλος: Η ζωή ενός ηγέτη».

