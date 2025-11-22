Η κιθάρα που έκανε τον Eddie Van Halen θρύλο πωλήθηκε σε τιμή που ζαλίζει

Η ηλεκτρική κιθάρα Kramer του 1982 με την οποία ο Eddie Van Halen έγραψε ιστορία στη ροκ μουσική βγήκε στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη και κατέκτησε μία ακόμη κορυφή, αυτή της πιο ακριβής κιθάρας. Η ηλεκτρική κιθάρα Kramer του 1982 που βασίζεται στο θρυλικό σχέδιο «Frankenstein» του Eddie Van Halen, το οποίο ο ίδιος είχε εξελίξει προσωπικά συνδυάζοντας εξαρτήματα από διαφορετικές κιθάρες για να δημιουργήσει τον μοναδικό του ήχο, πωλήθηκε έναντι 2.734.000 δολαρίων σε δημοπρασία. Το ποσό αυτό την κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβότερα μουσικά όργανα που έχουν αλλάξει χέρια.

Η Kramer, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά και μαύρα σχέδια, πέρασε στην κατοχή του Eddie Van Halen το 1982. Ο θρυλικός μουσικός την χρησιμοποίησε εκτενώς στις συναυλίες του εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεγάλης περιοδείας των Van Halen στη Νότια Αμερική, με εμφανίσεις στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Ήταν η εποχή που ο Eddie Van Halen καθιέρωσε τη φήμη του ως ένας από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία του σκληρού ροκ, αλλάζοντας οριστικά τον ήχο του οργάνου και επηρεάζοντας γενιές μουσικών. Η κιθάρα δεν αποτελεί όμως μόνο ένα σύμβολο της δημιουργικής πορείας του Eddie Van Halen, αλλά έχει και πρόσθετη ιστορική αξία. Αυτό διότι μετά την περίοδο των περιοδειών, ο Eddie Van Halen χάρισε την κιθάρα σε στενό φίλο του και τεχνικό κιθάρων Robin «Rudy» Leiren, ο οποίος αργότερα την πούλησε στον Mick Mars, πρώην κιθαρίστα και συνιδρυτή των Mötley Crüe. Ο Mick Mars χρησιμοποίησε το ίδιο όργανο για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ «Dr. Feelgood» το 1989, του πιο εμπορικά επιτυχημένου άλμπουμ της μπάντας, το οποίο περιλάμβανε το τραγούδι «Slice of Your Pie».

Ο Chris Gill, ειδικός στην καριέρα του Eddie Van Halen και συγγραφέας του βιβλίου «Eruption: Conversations with Eddie Van Halen», επιβεβαίωσε τη διαδρομή της κιθάρας, αναφέροντας ότι χρησιμοποιήθηκε στις συναυλίες στο Philadelphia Spectrum στις 19 και 20 Οκτωβρίου 1982, καθώς και σε ολόκληρη τη λατινοαμερικανική περιοδεία του συγκροτήματος στις αρχές του 1983. Ο ίδιος σημείωσε: «Αυτή η κιθάρα είναι γνωστή ως η ‘Kramer Ad Guitar’ για στους λάτρεις του Van Halen. Είναι ένα εμβληματικό όργανο, σύμβολο της καρποφόρας συνεργασίας του Eddie με την Kramer, συνεργασία που οδήγησε την εταιρεία σε τεράστια άνοδο και της επέτρεψε για ένα διάστημα στα μέσα της δεκαετίας του ’80 να ξεπεράσει ακόμη και τη Fender σε πωλήσεις ηλεκτρικών κιθάρων».

Η πώληση της «Kramer Ad» αποδεικνύει ότι ο Eddie Van Halen δεν υπήρξε απλώς ένας μουσικός εξαιρετικής δεξιοτεχνίας, αλλά ένας δημιουργός που διαμόρφωσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον ήχο και την αισθητική της ηλεκτρικής κιθάρας. Η δημοπρασία του οργάνου επιβεβαιώνει ότι ο μύθος του συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να πωλείται σε τιμή αντάξια της τεράστιας επιρροής του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κιθάρα του Eddie Van Halen προκαλεί έντονο ενδιαφέρον σε διεθνή δημοπρασία και τρελαίνει το σφυρί. Τον Απρίλιο του 2023, μία ακόμη ηλεκτρική κιθάρα του, η οποία εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Hot for Teacher» των Van Halen, πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 3.932.000 δολαρίων.

